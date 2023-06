Assen: Dixon erobert ersten GP-Sieg, Tulovic 16.

Zunächst sah es so aus, als würde der Moto2-Sieg in Assen über Pole-Mann Alonso López entschieden werden. Letztlich schnappte sich diesen aber Jake Dixon. Pedro Acosta sorgte derweilen mit einer Strafrunde für Aufsehen.

Boscoscuro-Ass Alonso López hatte sich am Samstag auf dem TT Circuit in Assen die Pole-Position gesichert und fuhr damit zum zweiten Mal in dieser Saison vom ersten Startplatz los. Jake Dixon (GASGAS Aspar) und Ai Ogura (Honda Team Asia) komplettierten die erste Startreihe, während die WM-Rivalen Pedro Acosta und Tony Arbolino von den Rängen 6 und 10 losfuhren. Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team begann das 22-Runden-Rennen bei 30 Grad Außen- und 43 Grad Streckentemperatur von Startposition 19.

Moto2-Rookie Sergio Garcia musste aufgrund seiner unverantwortlichen Fahrweise in Q1 mit einer doppelten Long-Lap-Strafe in das Rennen gehen.

Nach frühem Fluchtversuch von López entwickelte sich ein Vierkampf zwischen dem Spanier, Dixon, Ogura und Acosta. Während López in der Schlussphase abreißen lassen musste, schnappte sich Jake Dixon mit einem aggressiven Manöver gegen den japanischen Kalex-Piloten Ogura seinen ersten Moto2-GP-Sieg. Acosta wurde Dritter und verringerte damit seinen Rückstand auf dem WM-Spitzenreiter Tony Arbolino auf acht Punkte.

Der Moto3-Weltmeister von 2021 sorgte derweilen mit einer Aktion während des Rennens für Aufsehen. Nachdem er eine Long-Lap-Strafe aufgebrummt bekommen hatte, befuhr er bei dieser Strafrunde die Grünfläche, was normalerweise zum erneuten Absolvierten der Runde führt. Acosta erhielt von der Rennleitung jedoch keine Nachricht zum Wiederholen der Strafrunde, was ihm letztlich zu Platz 3 verhalf.

So lief das Moto2-Rennen in Assen:

Start: Pole-Mann López kommt am besten weg und biegt als Erster in Kurve 1 ein, gefolgt von Ogura, Dixon und Fermin Aldeguer (Boscoscuro). López sprintet an der Spitze davon und liegt nach dem ersten Sektor 0,6 sec vor Ogura und Dixon. Acosta überholt Arbolino beim Anbremsen auf die Geert Timmer-Schikane und setzt sich auf Platz 6.



2. Runde: Arbolino verliert einen weiteren Platz an Aron Canet (Pons Team).

3. Runde: Garcia absolviert seine erste von zwei Strafrunden. Acosta zieht aus dem Windschatten an Aldeguer vorbei, der daraufhin in der Schikane weit gehen muss.



4. Runde: López führt 0,5 sec vor Ogura und Dixon, die wiederum 2 sec Vorsprung vor dem Red Bull KTM Ajo-Duo Acosta und Albert Arenas haben.

5. Runde: Lukas Tulovic ist auf Position 21 zurückgefallen. Dixon setzt bei Ogura zum Überholen an, doch der Japaner schlägt die Tür zu.



6. Runde: López´ Vorsprung vor Ogura sinkt auf drei Zehntelsekunden.



7. Runde: Acosta fährt sich von Arenas frei und beginnt die Jagd auf den Drittplatzierten Dixon. Aldeguer auf P6 bekommt eine Long-Lap-Strafe aufgebrummt.

8. Runde: Aldeguer, Arenas, Canet und WM-Leader Arbolino kämpfen um P5.



9. Runde: Dixon und Ogura schließen zu López auf.



10. Runde: Somkiat Chantra stürzt in Kurve 1 über das Vorderrad. Aus dem Führungs-Trio wird ein Quartett, da sich Acosta an die Spitze herangearbeitet hat.

11. Runde: Boscoscuro-Ass Aldeguer absolviert seine Strafe und reiht sich auf Rang 7 wieder ein.



12. Runde: Acosta attackiert Ogura, der jedoch augenblicklich zurückschlägt und Platz 3 verteidigt.

13. Runde: GASGAS-Aspar-Routinier Jake Dixon übernimmt auf dem Zielstrich erstmals die Führung und eröffnet eine Lücke von vier Zehntelsekunden. Ogura und López berühren sich in der letzten Kurve, was López einige Meter und Platz 3 kostet.



14. Runde: Canet fährt sich mit persönlichen Bestzeiten an die Spitzengruppe heran. Tulovic auf P18.



15. Runde: Dixon unterläuft ein Fehler in der Strubben, woraufhin der Brite weit geht und die Führung an Ogura abgibt. Auch Acosta muss zaubern, als er einen enormen Vorderradrutscher in der Geert Timmer-Schikane abfängt.

16. Runde: Der frühe Führende López kämpft drei Sekunden hinter der Spitze gegen Canet nur noch um Rang 4, während Aldeguer als Sechster dahinter auf seine spanischen Landsleute aufschließt.



17. Runde: Canet schlüpft in Kurve 6 an López vorbei und übernimmt Platz 4. Ogura führt eine Sekunde vor Dixon und Acosta. Doch der Moto3-Weltmeister von 2021 erhält für das Abkürzen in der letzten Schikane eine Long-Lap-Strafe.

19. Runde: Dixon fährt die schnellste Runde des Rennens und verkürzt den Rückstand zu Ogura. Acosta absolviert seine Strafe und kommt direkt vor Canet auf P3 wieder auf die Strecke. Obwohl der Spanier deutlich sichtbar die Grünfläche befuhr, wurde seine Strafrunde von der Rennleitung als korrekt durchgeführt gewertet.



20. Runde: Dixon macht Jagd auf Ogura und eröffnet damit den finalen Kampf um den Sieg.

21. Runde: Dixon beschleunigt Ogura auf Start-Ziel aus. Doch beim Einscheren berührt er das Vorderrad des Japaners und schickt ihn in Kurve 1 weit. Sein Vorsprung vor Ogura beträgt eine Sekunde. Acosta muss sich gegen Aldeguer und Canet wehren.

Letzte Runde: Aldeguer bremst Acosta in der Strubben aus, doch Acosta nutzt den Schwung am Kurvenausgang und holt sich Platz 3 zurück. Dixon fährt seinen ersten GP-Sieg ein, vor Ogura und Acosta, der sich gegen Aldeguer durchsetzt. WM-Leader Arbolino wird Siebter, während Tulovic als 16. die Punkteränge verpasst.

Moto2-Ergebnis, Assen (25. Juni):

1. Dixon, Kalex, 22 Rdn in 35:43,411 min

2. Ogura, Kalex, + 1,334 sec

3. Acosta, Kalex, + 4,448

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 4,487

5. Canet, Kalex, + 4,884

6. López, Boscoscuro, + 9,555

7. Arbolino, Kalex, + 9,625

8. Gonzalez, Boscoscuro, + 10,547

9. Arenas, Kalex, + 10,615

10. Vietti, Kalex, + 10,761

11. Lowes, Kalex, + 15,964

12. Baltus, Kalex, + 18,234

13. Garcia, Kalex, + 20,408

14. Binder, Kalex, + 20,639

15. Alcoba, Kalex, + 24,492

16. Tulovic, Kalex, + 29,416



WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Arbolino 148 Punkte. 2. Acosta 140. 3. Dixon 104. 4. Lopez 92. 5. Canet 76. 6. Salac 72. 7. Chantra 59. 8. Lowes 58. 9. Gonzalez 52. 10. Vietti 51. 11. Aldeguer 49. 12. Arenas 41. 13. Garcia 37. 14. Ogura 31. 15. Baltus 24. 16. J. Alcoba 23. 17. Bendsneyder 18. 18. Roberts 14. 19. D. Binder 12. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 200. 2. Boscoscuro 99.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 206. 2. Red Bull KTM Ajo 181. 3. Beta Tool SpeedUp 141. 4. Pons Wegow Los40, 113. 5. Inde GASGAS Aspar 104. 6. QJMOTOR Gresini Racing 95. 7. Idemitsu Honda Team Asia 90. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 52. 9. Fantic Racing 51. 10. Fieten Oli Racing GP 24. 11. Italtrans Racing 22. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 18. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 18.