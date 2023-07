Jake Dixon: «Bin einer der Unerfahrensten»

Jake Dixon nach seinem ersten Moto2-Sieg in Assen

Auch wenn Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) mit 27 Jahren zu den älteren Moto2-Fahrern gehört, hat er im Gegensatz zu seinen Konkurrenten einen Nachteil, den er nach seinem ersten GP-Sieg in Assen offenbarte.

In seinem 72. Moto2-Rennen schaffte es Jake Dixon in Assen endlich, seinen ersten GP-Sieg einzufahren. Zuvor stand der Brite bereits neun Mal als Drittplatzierter auf dem Siegertreppchen. «Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Sieg kommt», strahlte der Brite anschließend, betonte aber gleichzeitig: «Das ist nur der Anfang. Mein Ziel ist es, nach der Pause stark zurückzukehren und weitere Siege zu holen.»

Im Gegensatz zu einem Großteil seiner Konkurrenten durchlief Dixon nicht den klassischen Weg über den JuniorGP und die Moto3-WM. Dies empfindet der Brite als Nachteil: «Mir fehlte definitiv die Erfahrung. Ich habe meine Karriere erst im Alter von 14 Jahren begonnen und aufgrund der fehlenden finanziellen Unterstützung musste ich einen anderen Weg gehen», beschrieb Dixon, dessen Karriere in der Britischen Superbike-Meisterschaft begann.

Der Fahrer des GASGAS Aspar Teams ergänzte: «Das ist mein fünftes Jahr in der Moto2. Doch gibt es Fahrer, die durch ihre Zeit in der Moto3-Klasse schon deutlich länger hier sind. Die anderen haben schon mit vier oder fünf Jahren begonnen. Aber es ist so wie es ist.»

Mit seinen 27 Jahren gehört Dixon zu den älteren Fahrern im Starterfeld. «Das Alter ist nur eine Zahl», entgegnete der Engländer darauf. «Ich bin zwar einer der Älteren, aber gleichzeitig auch einer der Unerfahrensten. Für mich gibt es keine Grenzen, ich denke, ich habe noch nicht einmal mein Maximum erreicht. Das hier ist nur der Anfang. Der Schlüssel, um mein Potenzial zu entfalten, ist das Selbstbewusstsein, von dem ich inzwischen deutlich mehr habe.»

«Mein 14-jähriges Ich wäre überglücklich, wenn es sehen könnte, wo ich heute bin», ist sich Dixon sicher. Dennoch weiß er: «Ich bin noch nicht fertig. Ich will die Meisterschaft gewinnen.» Aktuell liegt er mit 104 Punkten auf WM-Rang 3, auf Tabellenführer Tony Arbolino fehlen ihm 44 Punkte.

Die Ziele des Kalex-Piloten haben sich nach seinem ersten GP-Sieg dabei nicht gewandelt: «Ich will nicht nur Siege einfahren, sondern Weltmeister werden. Daran arbeite ich jeden Tag. Und jeden Tag glaube ich stärker daran, dass ich es schaffen kann. Ich gebe immer 110 % und hoffe, dass ich am Ende des Jahres ein gutes Ergebnis feiern kann.»

Moto2-Ergebnis, Assen (25. Juni):

1. Dixon, Kalex, 22 Rdn in 35:43,411 min

2. Ogura, Kalex, + 1,334 sec

3. Acosta, Kalex, + 4,448

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 4,487

5. Canet, Kalex, + 4,884

6. López, Boscoscuro, + 9,555

7. Arbolino, Kalex, + 9,625

8. Gonzalez, Boscoscuro, + 10,547

9. Arenas, Kalex, + 10,615

10. Vietti, Kalex, + 10,761

11. Lowes, Kalex, + 15,964

12. Baltus, Kalex, + 18,234

13. Garcia, Kalex, + 20,408

14. Binder, Kalex, + 20,639

15. Alcoba, Kalex, + 24,492

16. Tulovic, Kalex, + 29,416



WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Arbolino 148 Punkte. 2. Acosta 140. 3. Dixon 104. 4. Lopez 92. 5. Canet 76. 6. Salac 72. 7. Chantra 59. 8. Lowes 58. 9. Gonzalez 52. 10. Vietti 51. 11. Aldeguer 49. 12. Arenas 41. 13. Garcia 37. 14. Ogura 31. 15. Baltus 24. 16. J. Alcoba 23. 17. Bendsneyder 18. 18. Roberts 14. 19. D. Binder 12. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 200. 2. Boscoscuro 99.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 206 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 181. 3. Beta Tool SpeedUp 141. 4. Pons Wegow Los40, 113. 5. Inde GASGAS Aspar 104. 6. QJMOTOR Gresini Racing 95. 7. Idemitsu Honda Team Asia 90. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 52. 9. Fantic Racing 51. 10. Fieten Oli Racing GP 24. 11. Italtrans Racing 22. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 18. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 18.

Moto3-Ergebnis Assen (25. Juni):

1. Masia, Honda, 20 Rdn in 34:14,619 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,081 sec

3. Öncü, KTM, + 0,276

4. Ortolá, KTM, + 0,324

5. Muñoz, KTM, + 0,401

6. Rueda, KTM, + 0,507

7. Veijer, Husqvarna, + 0,819

8. Fenati, Honda, + 1,056

9. Kelso, CFMOTO, + 1,341

10. Nepa, KTM, + 2,024

11. Toba, Honda, + 11,736

12. Moreira, KTM, + 12,254

13. Alonso, GASGAS, + 12,317

14. Artigas, CFMOTO, + 12,592

15. Yamanaka, GASGAS, + 12,594



Ferner:

25. Holgado, KTM, + 1:14,539 min

Moto3-WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Holgado 125 Punkte. 2. Masia 109. 3. Sasaki 99. 4. Ortolá 94. 5. Öncü 94. 6. Moreira 77. 7. Alonso 65. 8. Artigas 57. 9. Rueda 52. 10. Nepa 46. 11. Suzuki 38. 12. Toba 36. 13. Muñoz 35. 14. Yamanaka 35. 15. Veijer 27. 16. Odgen 20. 17. Salvador 20. 18. Kelso 19. 19. Migno 17. 20. Fenati 16. 21. Bertelle 11. 22. R. Rossi 10. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 186 Punkte. 2. Honda 134. 3. Husqvarna 102. 4. GASGAS 73. 5. CFMOTO 62.



Team-WM:

1. Leopard Racing 147 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 146. 3. Angeluss MTA Team 140. 4. Red Bull KTM Tech3, 127. 5. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 126. 6. Valresa GASGAS Aspar 100. 7. MT Helmets-MSi 82. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 46. 10. CIP Green Power 37. 11. BOE Motorsports 35. 12. Rivacold Snipers Team 27. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.