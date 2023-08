Lukas Tulovic (16.): «Mit Glück nicht abgeräumt!»

Lukas Tulovic in Fahrt am verregneten Samstag

Der British Grand Grix in Silverstone mit seinen Wetterkapriolen bescherte dem Deutschen Lukas Tulovic den undankbaren, weil punktelosen 16. Rang. Es hätte schlimmer kommen können.

«Nach dem Start wurde ich in der ersten Kurve von anderen Fahrern weit nach aussen gedrängt. Das hat mich vielleicht gerettet, denn so wurde ich bei dem Sturz von vier Fahrern in der zweiten Kurve nicht auch noch abgeräumt», schildert Tulovic nach dem Rennen dramatische Momente. «So überfuhr ich auf der Piste liegende Sturzteile und hatte danach das Gefühl, ich hätte vorne einen platten Reifen.» Nach einer Runde stellte sich jedoch wieder ein sicheres Gefühl ein.

«Dann musste vor mir Darryn Binder auf seine Longlap-Penalty abbiegen, und ich fand mich allein auf der Strecke wieder, freie Bahn nach vorne. Ich versuchte, konstant meinen Rhythmus zu fahren», sagt der Fahrer des Teams Liqui Moly Husqvarna Intact GP zu seinem Rennen. Am Schluss verbremste sich Tulovic und wurde von ebendiesem Binder um eine halbe Sekunde auf den punktelosen 16. Platz verwiesen.

«Ich denke, ich konnte den Schaden an diesem Wochenende limitieren. Nun müssen wir schauen, dass wir am Training hier am Montag arbeiten noch etwas finden. Dann kommt als nächstes das Rennen auf dem Red Bull Ring in Österreich auf einer Strecke, auf der ich mehr Erfahrung habe. Da wollen wir von Anfang an weiter vorne dabei sein», blickt Tulovic nach vorne.