Ermutigende Bilder von Carlos Tatay aus der Klinik 12.07.2023 - 19:21 Von Nora Lantschner

© Instagram/@carlostatay99 Carlos Tatay kann trotz allem wieder lächeln

Moto2-Pilot Carlos Tatay verletzte sich vor zehn Tagen in Portimão schwer am Rücken, nun meldete er sich erstmals aus der Spezialklinik in Spanien, wo er den langen Reha-Weg antrat.