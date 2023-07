Vor SBK-WM: Sam Lowes hat noch Ziele in der Moto2

Nun ist es offiziell: Marc VDS wird 2024 mit Sam Lowes und Ducati in der Superbike-WM antreten. Am Moto2-Engagement und Sams Motivation für die laufende Saison ändere diese Entscheidung aber nichts.

Das Elf Marc VDS Racing Team bestätigte am Donnerstag offiziell den Einstieg in die Superbike-WM, gleichzeitig betonte die Mannschaft um Marc van der Straten aber auch: Das Engagement in der Moto2-Klasse, die Marc VDS aktuell mit Tony Arbolino anführt und 2014, 2017 und 2019 mit Tito Rabat, Franco Morbidelli und Alex Márquez bereits gewann, wird 2024 und darüber hinaus mit zwei Fahrern fortgesetzt.

Zur Bedeutung der Moto2-Klasse erklärte van der Straten: «Wir werden uns stark wie eh und je in der Moto2 engagieren und freuen uns auch in Zukunft auf mehr Erfolg in einer Klasse, in der unsere Reise auf zwei Rädern begann. Die Moto2 ist für uns die Plattform, in der wir den Erfahrungsschatz gesammelt haben, um weiter zu wachsen und unsere Errungenschaften auch in einer weiteren Weltklasse-Meisterschaft wie der Superbike-WM zu wiederholen.»

«Ich hatte immer das Ziel, die Superbike-WM zu bestreiten», begründete der 32-jährige Sam Lowes seine Rückkehr in das Fahrerlager der seriennahen Weltmeisterschaft. «Nachdem ich 2013 die Supersport-Weltmeisterschaft gewonnen hatte, war das ein normaler Schritt. Aber ich habe mich damals entschieden, es im GP-Paddock zu versuchen. Ich bin stolz auf meine GP-Karriere und ich habe es genossen. Ich glaube aber, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, in die Superbike-WM zu wechseln und ein neues Motorrad auszuprobieren. Ich glaube auch an mich und weiß, dass ich gute Dinge erreichen kann.»

Mit Blick auf seine Abschiedstournee im GP-Paddock ergänzte der zehnfache Moto2-GP-Sieger: «Wir haben in dieser Saison noch zwölf Rennen und ich bin ein bisschen traurig, dass es nicht mehr sind, weil es wirklich eine großartige Klasse ist. Wir haben in dieser Saison guten Speed gezeigt, aber nicht unbedingt an jedem Wochenende die entsprechenden Ergebnisse geholt. Ich habe einige Ziele, die ich erreichen will. Ich bin voll motiviert und will die Saison bestmöglich abschließen. Wir führen die Team-WM an, ich will um die Top-3 der Gesamtwertung kämpfen und damit helfen, den Team-Titel sicherzustellen. Das wäre ein großartiges Ende für meine GP-Karriere.»

Zur Sommerpause liegt Sam Lowes, der in dieser Saison in Jerez triumphierte, in der WM-Tabelle auf Rang 8. Sein Rückstand auf den aktuell drittplatzierten Jake Dixon beträgt 46 Punkte.

Stand Moto2-WM nach 8 von 20 Rennen:

1. Arbolino 148 Punkte. 2. Acosta 140. 3. Dixon 104. 4. Lopez 92. 5. Canet 76. 6. Salac 72. 7. Chantra 59. 8. Lowes 58. 9. Gonzalez 52. 10. Vietti 51. 11. Aldeguer 49. 12. Arenas 41. 13. Garcia 37. 14. Ogura 31. 15. Baltus 24. 16. J. Alcoba 23. 17. Bendsneyder 18. 18. Roberts 14. 19. D. Binder 12. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 200. 2. Boscoscuro 99.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 206. 2. Red Bull KTM Ajo 181. 3. Beta Tool SpeedUp 141. 4. Pons Wegow Los40, 113. 5. Inde GASGAS Aspar 104. 6. QJMOTOR Gresini Racing 95. 7. Idemitsu Honda Team Asia 90. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 52. 9. Fantic Racing 51. 10. Fieten Oli Racing GP 24. 11. Italtrans Racing 22. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 18. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 18.