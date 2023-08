Spielberg FP2: Pedro Acosta vorn, Tulovic glanzlos

WM-Leader Pedro Acosta gab am Freitag auf dem Red Bull Ring den Ton an

Nach einer Unterbrechung wegen eines Sturzes von Manuel Gonzalez gab Pedro Acosta am Nachmittag auf dem Red Bull Ring das Tempo vor und sicherte sich die Tagesbestzeit der Moto2-Klasse. Lukas Tulovic wurde nur 27.

In der Moto2-Klasse gelang Somkiat Chantra aus dem Honda Team Asia am Freitagmorgen der beste Start in den «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich». Der Vorjahreszweite umrundete die 4,348 km lange Berg-und-Talbahn in 1:34,160 min und war damit nicht weit vom All-Time-Lap-Record entfernt. Dieser liegt bei 1:33,933 min und stammt aus dem Vorjahr von Chantras Teamkollegen Ai Ogura, der das Rennen 2022 von der Pole-Position gewinnen konnte.

Hinter Chantra reihten sich WM-Leader Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) und Filip Salac (Gresini Racing) ein. Lukas Tulovic vom Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team kam mit 2,096 sec nicht über Platz 25 hinaus.

Das zweite Training in Spielberg begann um 14.05 Uhr Ortszeit bei 28 Grad Außen- und 33 Grad Streckentemperatur. Silverstone-Sieger Fermin Aldeguer (Boscoscuro) eröffnete die 40-minütige Session mit einer 1:36,190 min. Nach nur fünf Minuten wurde das Training aufgrund eines Sturzes von Manuel Gonzalez (VR46 Master Camp) mit der roten Flagge unterbrochen.

Die Kalex des Spaniers war in Kurve 4 in die Streckenbegrenzung eingeschlagen und hatte dabei die Airfence zerstört, die daraufhin ersetzt werden musste. Gonzalez wurde nach seinem Sturz zur Untersuchung ins Medical Centre gebracht.

Nach Wiederaufnahme des Trainings bestimmte Ogura mit 1:34,474 min das Tempo an der Spitze, gefolgt von Acosta (+0,306 sec), Celestino Vietti (+ 0,507), Alonso López (+ 0,561), Chantra (+ 0,683) und Tony Arbolino (+ 0,717). Währenddessen stürzte Sam Lowes (Marc VDS) in Kurve 2 über das Vorderrad, der Brite blieb dabei unverletzt.

Vor der letzten viertel Stunde der Session hatte es mit Ogura lediglich ein Fahrer der Top-8 geschafft, seine Zeit vom Vormittag zu verbessern. Tulovic rangierte derweilen auf Platz 24, auch der Deutsche hatte noch keine Zeitenverbesserung vorzuweisen.

Den finalen Zeitenangriff läutete Acosta ein, der mit 1:34,050 min die bis dahin schnellste Zeit des Wochenendes fuhr und damit die Spitze übernahm. Diese gab der Spanier bis zum Schluss nicht mehr her und sicherte sich somit die Tagesbestzeit. Dabei distanzierte er Ogura (+ 0,314 sec), Jake Dixon (+ 0,324), Arbolino (+ 0,359), Vietti (+ 0,380) und Algeduer (+ 0,764) auf die weiteren Plätze.

Moto2, Spielberg, kombinierte Zeiten nach FP2 (18. August):

1. Acosta, Kalex, 2:04,357 min

2. Chantra, Kalex, + 0,110 sec

3. Ogura, Kalex, + 0,314

4. Dixon, Kalex, + 0,324

5. Arbolino, Kalex, + 0,359

6. Vietti, Kalex, + 0,380

7. Salac, Kalex, + 0,517

8. Canet, Kalex, + 0,529

9. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,750

10. Lopez, Boscoscuro, + 0,914

11. Arenas, Kalex, + 0,989

12. Gonzalez, Kalex, + 1,148

13. Guevara, Kalex, + 1,169

14. Lowes, Kalex, + 1,267

15. Baltus, Kalex, + 1,281



Ferner:

27. Tulovic, Kalex, + 2,145

Moto2-Ergebnisse FP1, Spielberg (18. August):

1. Chantra, Kalex, 1:34,160 min

2. Acosta, Kalex, + 0,240 sec

3. Salac, Kalex, + 0,407

4. Ogura, Kalex, + 0,545

5. Arbolino, Kalex, + 0,618

6. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,640

7. Dixon, Kalex, + 0,753

8. Vietti, Kalex, + 0,760

9. Arenas, Kalex, + 0,879

10. Gonzalez, Kalex, + 1,038

11. Guevara, Kalex, + 1,059

12. Lopez, Boscoscuro, + 1,096

13. Lowes, Kalex, + 1,157

14. Baltus, Kalex, + 1,171



Ferner:

25. Tulovic, Kalex, + 2,096