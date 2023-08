Lukas Tulovic: «Der Hauptgrund für meinen Rückstand»

Lukas Tulovic tat sich am Freitag in Spielberg schwer

Lukas Tulovic fand sich am Freitag auf dem Red Bull Ring nur auf Platz 27 wieder. Der Kalex-Fahrer des Liqui Moly Intact GP Teams fand schnell die Ursache für seinen Rückstand und hofft, diesen am Samstag zu verringern.

«Hoffentlich finden wir für Samstag eine Lösung», lautete das kurze Statement von Lukas Tulovic nach einem schwierigen Trainingsfreitag auf dem Red Bull Ring. Der Erberbacher aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team umrundete die Piste in der Steiermark in beiden Trainings insgesamt 26-mal, kam dabei jedoch am Tagesende nicht über Platz 27 hinaus.

Mit seiner Zeit von 1:36,195 min fehlten Tulovic 2,145 sec auf die Bestzeit von Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo). Für seine Position fand der Deutsche schnell eine Begründung: «Der Hauptgrund für meinen Rückstand ist, dass ich auf den Geraden viel Zeit verliere. Jetzt müssen wir verstehen, ob das an der Vorarbeit im Kurveneingang liegt, am Kurvenausgang oder vielleicht doch an der Aerodynamik. Hier in Spielberg gibt es viele Geraden, weshalb ich auch sehr viel Zeit verliere.»

Tatsächlich besitzt die 4,348 km lange Strecke gerade einmal zehn Kurven, davon drei Links- und sieben Rechtskurven. Die längste Gerade misst 626 Meter.

Am Samstagmorgen hat Tulovic im dritten Training noch einmal die Chance, sich doch noch für einen direkten Platz im Q2 zu qualifizieren.

Moto2, Spielberg, kombinierte Zeiten nach FP2 (18. August):

1. Acosta, Kalex, 2:04,357 min

2. Chantra, Kalex, + 0,110 sec

3. Ogura, Kalex, + 0,314

4. Dixon, Kalex, + 0,324

5. Arbolino, Kalex, + 0,359

6. Vietti, Kalex, + 0,380

7. Salac, Kalex, + 0,517

8. Canet, Kalex, + 0,529

9. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,750

10. Lopez, Boscoscuro, + 0,914

11. Arenas, Kalex, + 0,989

12. Gonzalez, Kalex, + 1,148

13. Guevara, Kalex, + 1,169

14. Lowes, Kalex, + 1,267

15. Baltus, Kalex, + 1,281



Ferner:

27. Tulovic, Kalex, + 2,145

Moto2-Ergebnisse FP1, Spielberg (18. August):

1. Chantra, Kalex, 1:34,160 min

2. Acosta, Kalex, + 0,240 sec

3. Salac, Kalex, + 0,407

4. Ogura, Kalex, + 0,545

5. Arbolino, Kalex, + 0,618

6. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,640

7. Dixon, Kalex, + 0,753

8. Vietti, Kalex, + 0,760

9. Arenas, Kalex, + 0,879

10. Gonzalez, Kalex, + 1,038

11. Guevara, Kalex, + 1,059

12. Lopez, Boscoscuro, + 1,096

13. Lowes, Kalex, + 1,157

14. Baltus, Kalex, + 1,171



Ferner:

25. Tulovic, Kalex, + 2,096