Spielberg: Vietti überrascht Acosta, Tulovic 10.

Pedro Acosta wurde im letzten Renndrittel des Österreich-GP von Celestino Vietti (Fantic Racing) überrumpelt, der dem Moto2-WM-Leader den Sieg wegschnappte. Lukas Tulovic feierte sein erstes Top-10-Ergebnis der Saison.

WM-Leader Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) sicherte sich am Samstag auf dem Red Bull Ring die vierte Pole-Position seiner noch jungen Moto2-Karriere. Hinter dem «Hai aus Mazarrón» starteten Vorjahres-Sieger Ai Ogura (Honda Team Asia) und Celestino Vietti (Fantic Racing) ebenfalls aus Reihe 1. Für Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team ging es von Startposition 18 in das 23-Runden-Rennen in der Steiermark.

Acosta verteidigte am Start seine Führung, die er im Rennverlauf kontinuierlich ausbaute. Es sah bereits nach einem weiteren Sieg des Spaniers aus, bis Celestino Vietti seinen Vormarsch startete und Acosta in großen Schritten einholte. In Runde 18 eroberte der Italiener erstmals die Führung, die er anschließend bis ins Ziel nicht mehr hergab.

Vietti feierte damit seinen ersten Moto2-Sieg seit Barcelona 2022 und bescherte dem Fantic Racing Racing Team den ersten Sieg in der Motorrad-WM. Acosta sicherte sich Platz 2 und vergrößerte damit seinen WM-Vorsprung vor Arbolino (6.) auf zwölf Punkte. Vorjahres-Sieger Ai Ogura schnappte sich den verbleibenden Podestplatz vor Jake Dixon (GASGAS Aspar Team).

Bedingt durch zahlreiche Ausfälle und eine starke Aufholjagd sicherte sich Lukas Tulovic als Zehnter seinen ersten Top-10-Platz der Saison.

So lief das Moto2-Rennen in Spielberg:

Start: Pole-Mann Pedro Acosta schnappt sich den Hole-Shot und biegt als Erster in Kurve 1 ein. Dahinter übernimmt Jake Dixon Platz 2 von Ai Ogura. WM-Aspirant Tony Arbolino erwischt einen perfekten Start und fliegt von Platz 7 auf Rang 4 vor.

2. Runde: Acosta führt vor Dixon, Ogura, Arbolino, Vietti, Chantra, Algeduer, Salac und Arenas. Lukas Tulovic verliert eine Position. Sam Lowes stürzt in Kurve 2 und räumt dabei Darryn Binder ab.



3. Runde: Acosta baut seinen Vorsprung mit der schnellsten Rennrunde weiter aus und liegt 0,6 sec vor Dixon und Ogura.



4. Runde: Der als 13. gestartete Zonta v./d. Goorbergh stürzt, kann das Rennen aber als Letzter wieder aufnehmen.

5. Runde: Vietti und Chantra pirschen sich an Dixon heran, während Arbolino als Sechster Mühe hat, den Führenden zu folgen. Alonso López kommt in Kurve 2 zu Sturz, für den Spanier ist das Rennen damit beendet. Eine Kurve später erwischt es auch Albert Arenas, der in Kurve 3 zu Boden geht.



6. Runde: Filip Salac (7.) setzt schnellste Sektoren und verringert damit seinen Rückstand auf Arbolino vor ihm. Tulovic arbeitet sich auf Rang 13 vor und liegt innerhalb der Punkteränge.



7. Runde: Ogura verschaltet sich beim Anfahren von Kurve 4, was Dixon ausnutzt und Rang 3 übernimmt. Doch der Japaner schlägt eine Kurve später augenblicklich wieder zurück.

8. Runde: Manuel Gonzalez versenkt seine Kalex in Kurve 3. Salac erobert derweilen Platz 5 vom WM-Zweiten Arbolino.



9. Runde: Acosta führt 1,7 sec vor Ogura, Vietti und Dixon. Chantra, Salac, Arbolino, Aldeguer, Garcia und Canet komplettieren die Top-10.

10. Runde: Tulovic liegt nach einem Sturz von Joe Roberts (Italtrans) auf Rang 11, 16 Sekunden hinter dem Führenden Acosta.



11. Runde: Arenas stürzt in Kurve 6 erneut und gibt das Rennen anschließend auf. Kurz darauf wird mit Aron Canet das nächste Sturzopfer vermeldet, Tulovic gelingt dadurch der Sprung in die Top-10.

12. Runde: Acosta verwaltet seine Führung von 1,5 sec vor Ogura und Vietti, die um die verbleibenden Podestplätze kämpfen. Dixon und Chantra im Duell um Platz 4.



15. Runde: Arbolino erobert in Kurve 9 Platz 6 von Salac. Moto2-Rookie Sergio Garcia liegt in Schlagdistanz zu den beiden auf Rang 8.

17. Runde: Acostas Vorsprung auf Vietti schrumpft auf sieben Zehntelsekunden. Ogura sichert derweilen Platz 3, 1,9 sec hinter Vietti und 1,6 sec vor Dixon. Acosta erhält eine «Track-Limits»-Warnung.



18. Runde: Vietti kommt Acosta in großen Schritten näher und hängt bereits am Hinterrad des 19-Jährigen, der in Kurve 2 einen heftigen Vorderradrutscher abfangen muss. Vietti übernimmt in Kurve 5 erstmals die Führung.

20. Runde: Acosta lässt sich nicht abschütteln und ist Vietti dicht auf den Fersen. Tulovic muss sich als Zehnter gegen Dennis Foggia (Italtrans) behaupten.



21. Runde: Acosta geht in Kurve 4 weit und verschafft Vietti damit etwas Luft. Der Abstand zwischen den beiden Kalex-Fahrern beträgt 0,4 sec. Acosta fährt seinem italienischen Konkurrenten anschließend in Kurve 9 fast ins Hinterrad, kann eine Kollision aber gerade noch vermeiden.

22. Runde: Dank Acostas Fehler liegt Vietti nun 0,5 sec in Führung. Acosta hat wiederum 3,6 sec Vorsprung vor Ogura.



Letzte Runde: Vietti bleibt fehlerfrei und feiert seinen ersten GP-Sieg seit Barcelona 2022, was gleichzeitig den ersten Sieg für Fantic Racing bedeutet. Acosta wird Zweiter und baut seine WM-Führung weiter aus. Er liegt nun zwölf Punkte vor Arbolino. Ogura schnappt sich den letzten Podestplatz vor Dixon, Chantra und Arbolino. Tulovic wird starker Zehnter.

Moto2-Ergebnis, Spielberg (20. August):

1. Vietti, Kalex, 23 Rdn

2. Acosta, Kalex, + 1,435 sec

3. Ogura, Kalex, + 5,189

4. Dixon, Kalex, + 6,145

5. Chantra, Kalex + 8,635

6. Arbolino, Kalex, + 14,054

7. Salac, Kalex, + 14,492

8. Garcia, Kalex, + 16,445

9. Aldeguer, Boscoscuro, + 17,178

10. Tulovic, Kalex, + 35,361

11. Foggia, Kalex, + 37,855

12. Alcoba, Kalex, + 39,551

13. Guevara, Kalex, + 40,213

14. Ramirez, Kalex, + 40,410

15. Bendsneyder, Kalex, + 41,098

16. Gomez, Kalex, + 43,446

17. Surra, Forward, + 45,018

18. Skinner, Kalex, + 47,622

19. Rato, Kalex, + 49,861

20. Nozane, Kalex, + 57,039

21. Lopez, Boscoscuro, + 1:09,264

Moto2-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Acosta 176. 2. Arbolino 164 Punkte. 3. Dixon 117. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 84. 7. Aldeguer 81. 8. Vietti 80. 9. Chantra 77. 10. Lowes 67. 11. Gonzalez 63. 12. Ogura 55. 13. Garcia 45. 14. Arenas 43. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 32. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 19. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 13. 21. Tulovic 12. 22. Pasini 5. 23. Guevera 3. 24. Ramirez 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 245. 2. Boscoscuro 131.



Team-WM

1.Elf Marc VDS Racing 231. 2. Red Bull KTM Ajo 219. 3. GAG SpeedUp 173. 4. Pons Wegow Los40, 141. 5. Idemitsu Honda Team Asia 132. 6. Autosolar GASGAS Aspar 120. 7. QJMOTOR Gresini Racing 116. 8. Fantic Racing 80. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 10. Italtrans Racing 40. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 25. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 19. 14. Onlyfans American Racing 2.