Sito Pons: «Manchmal muss man Entscheidung treffen»

Nach der Bekanntgabe, dass sich das Pons Team zum Ende der Saison 2023 aus der Moto2-WM zurückziehen wird, meldete sich nun Teambesitzer Sito Pons mit einer emotionalen Botschaft zu Wort.

Wie von SPEEDWEEK.com berichtet, wird Sito Pons sich mit Ende der laufenden Saison aus der Motorrad-WM zurückziehen. Die Moto2-Plätze des Pons HP40 Teams übernimmt MTHelmets-MSi-Moto3-Teamchef Teo Martin, der den Brasilianer Diogo Moreira in die Moto2-WM hochbringen will.

Das MTHelmets-MSi-Team freut sich über die Expansion und die damit entstandene Herausforderung. «Wir fiebern diesem Schritt gespannt entgegen und sind stolz darauf, die Vereinbarung mit Sito getroffen zu haben. Denn er ist für mich im Rennsport eine große Referenz und wir hoffen, mit dieser Aufgabe zu wachsen», meldete sich Teo Martin zu Wort.

Für Pons-Teambesitzer Sito Pons endet damit eine 42-jährige Ära, in der die Mannschaft von 1992 bis 2005 in der MotoGP, 2008 und 2009 in der 125-ccm und 250-ccm-WM, und seit 2010 in der Moto2-Klasse fünf Fahrerweltmeistertitel, drei Teamweltmeisterschaften sowie 71 Siege und mehr als 230 Podestplätze erreicht hat.

«Manchmal muss man eine Entscheidung treffen und jetzt ist es an der Zeit, dieses erfolgreiche Kapitel zu schließen», begann Sito Pons sich zu verabschieden. «Seit der Gründung des Teams wollten wir vorne dabei sein und das haben wir Jahr für Jahr geschafft. Sowohl unsere Zeit in der MotoGP als auch in der Moto2 war äußerst erfolgreich.»

Der spanische Rennstall hat maßgeblich zum Erfolg zahlreicher Fahrer beigetragen, darunter die MotoGP-Stars Pol und Aleix Espargaró, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Alex Rins und Augusto Fernández. Mit Pol Espargaró feierten sie 2013 den Moto2-WM-Titel, auf den Jordi Torres 2020 und 2021 den MotoE-Cup-Titel folgen ließ.

«Ich bin stolz darauf, zu so vielen Karrieren einen Teil beigetragen zu haben», bestätigte der 63-jährige Spanier die Erfolgsgeschichte. «Unser Ziel war es schon immer, spanische Fahrer auf ihrem Weg in die MotoGP zu unterstützen, indem wir ihnen sowohl technisch als auch menschlich die besten Mittel zur Verfügung stellen. Die Menschen sind diejenigen, die das Team zusammenhalten und zum Glück hatten wir die besten. Nun ist es an der Zeit, beiseitezutreten und mit Optimismus in die Zukunft zu blicken.»

Moto2-Ergebnis, Spielberg (20. August):

1. Vietti, Kalex, 23 Rdn in 36:25,093 min

2. Acosta, Kalex, + 1,435 sec

3. Ogura, Kalex, + 5,189

4. Dixon, Kalex, + 6,145

5. Chantra, Kalex + 8,635

6. Arbolino, Kalex, + 14,054

7. Salac, Kalex, + 14,492

8. Garcia, Kalex, + 16,445

9. Aldeguer, Boscoscuro, + 17,178

10. Tulovic, Kalex, + 35,361

11. Foggia, Kalex, + 37,855

12. Alcoba, Kalex, + 39,551

13. Guevara, Kalex, + 40,213

14. Ramirez, Kalex, + 40,410

15. Bendsneyder, Kalex, + 41,098

16. Gomez, Kalex, + 43,446

17. Surra, Forward, + 45,018

18. Skinner, Kalex, + 47,622

19. Rato, Kalex, + 49,861

20. Nozane, Kalex, + 57,039

21. Lopez, Boscoscuro, + 1:09,264 min

Moto2-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Acosta, 176 Punkte. 2. Arbolino 164 Punkte. 3. Dixon 117. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 84. 7. Aldeguer 81. 8. Vietti 80. 9. Chantra 77. 10. Lowes 67. 11. Gonzalez 63. 12. Ogura 55. 13. Garcia 45. 14. Arenas 43. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 32. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 19. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 13. 21. Tulovic 12. 22. Pasini 5. 23. Guevera 3. 24. Ramirez 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 245. 2. Boscoscuro 131.



Team-WM:

1.Elf Marc VDS Racing 231. 2. Red Bull KTM Ajo 219. 3. GAG SpeedUp 173. 4. Pons Wegow Los40, 141. 5. Idemitsu Honda Team Asia 132. 6. Autosolar GASGAS Aspar 120. 7. QJMOTOR Gresini Racing 116. 8. Fantic Racing 80. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 10. Italtrans Racing 40. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 25. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 19. 14. Onlyfans American Racing 2.