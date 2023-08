Joe Roberts kehrt 2024 zu American Racing zurück

Nach zwei Jahren bei Italtrans hat sich der Kalifornier Joe Roberts (26) für die kommende Saison wieder mit American Racing geeinigt.

Der inzwischen 26 Jahre alte Amerikaner Joe Roberts hat im Corona-Jahr 2020 besonders beim Katar-GP auf dem Losail Circuit erstmals richtig aufhorchen lassen, als er für die Pole-Position schaffte und unter Riding Coach John Hopkins im American Racing Team von Teambesitzer Eitan Butpul richtig aufblühte. Inzwischen blickt der Kalifornier aus Los Angeles auf drei Pole-Positions (auch in Le Mans und Brünn 2020) in der Moto2-Weltmeisterschaft, dazu hat er 2022 den Portugal-GP gewonnen – in seinem zweiten Jahr bei Italtrans.

Roberts (er mit Kenny Roberts nicht verwandt) hat die Moto2-WM in den Jahren 2017 bis 2022 auf den WM-Rängen 30, 27, 28, 7, 13 und 9 beendet, momentan liegt er bei Halbzeit 2023 mit der Italtrans-Kalex mit nur 27 Punkten nach zehn Rennen an 17. Position. Doch er hat mit Platz 4 in Silverstone zuletzt noch einmal sein Können aufblitzen lassen. Der Kalex-Pilot hat 2020 in Brünn mit Platz 3 sein erstes GP-Podest erkämpft, auch in Mugello 2022 (Rang 2) gelang ihm ein Top-3-Ergebnis.

Da sich das Onlyfans American Racing vom enttäuschenden Nachwuchsfahrer Sean Dylan Kelly getrennt hat, er wird für den Rest des Jahres von Marcos Ramirez ersetzt, brauchte das US-Team wieder einen amerikanischen Moto2-Fahrer für 2024.

Joe Roberts, der jetzt in Barcelona seinen 103 Grand Prix bestreitet, wird deshalb nach dieser Saison nach drei Jahren bei Italtrans zu American Racing zurückkehren. Sein Teamkollege wird voraussichtlich der Brite Rory Skinner sein, der auch 2023 bei American Racing unter Vertrag ist.

Noch eien Neuigkeit: Weil der Vertrag von Italtrans mit dem Moto3-Fahrer Diogo Moreira offenbar wasserdicht ist, könnte sich das neue MT Helmets MSI-Team von Teo Martín (er übernimmt die 2 Plätze von Pons) jetzt mit Ai Ogura einigen.

Das Moto2-Startfeld 2024

Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Deniz Öncü (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Ayumu Sasaki? Darryn Binder? (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Jaume Masia (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

???, Jeremy Alcoba (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig? Marcos Ramirez? (MV Agusta)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus? Zonta v/d Goorbergh? (Kalex)



MTHelmets MSI Team

Ai Ogura? Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Diogo Moreira (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing:

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Arón Canet? Borja Gomez? (Kalex)



Tensite Aspar GASGAS Team

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnyFans American Racing

Joe Roberts, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra? Ai Ogura? (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Filip Salac, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González? Kohta Nozane? (Kalex)

Das Moto2-Startfeld 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Taiga Hada (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Filip Salac, Jeremy Alcoba (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex)



Pons Wegow Los40

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing:

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Celestino Vietti, Borja Gomez (Kalex)



Tensite Aspar GASGAS Team

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnyFans American Racing

Sean Dylan Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)