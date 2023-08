Viele Tapetenwechsel: Die Transfers in der Moto2-WM

In der Moto2-WM tritt 2024 kein Spitzenteam mit einem unveränderten Fahrerduo an. SPEEDEWEEK.com fasst die aktuelle Transfersituation zusammen.

In der Moto2-Weltmeisterschafrt befinden sich alle Spitzenteams emsig auf der Suche nach vielversprechenden Fahrern, aber fahrerische Kräfte mit dem Kaliber von Titelanwärtern sind dünn gesät. Denn Pedro Acosta wird zum Beispiel in die MotoGP aufsteigen, und die meisten Siegkandidaten sind schon unter Vertrag. Der WM-Zweite Tony Arbolino machte sich Hoffnungen auf einen MotoGP-Platz bei Gresini Ducati. Doch inzwischen musste er sich wieder mit Marc VDS für die Moto2-WM einigen.

Italtrans Racing

Der Amerikaner Joe Roberts wird wohl verabschiedet. Italtrans hat in der Sommerpause ein «Casting» mit den Moto3-Piloten Masia, Ortolá und Moreira veranstaltet. Der Brasilianer Diogo Moreira (Platz 7 in England) war dann erste Wahl. Er soll bereits einen Italtrans-Vertrag haben, will aber jetzt 2024 im neuen MT-MSI-Team fahren. Momentan steht dort Vizeweltmeister Ai Ogura ganz oben auf der Wunschliste. Italtrans hat mit einem Japaner schon zwei Moto2-Siege errungen – mit Taka Nakagami.

Aus Pons Racing wird MT-Helmets MSI

Der 63-jährige Teambesitzer Sito Pons sperrt seinen Moto2-Rennstall zu, weil er bis Ende August nicht 50 Prozent des Budgets für 2024 gefunden hat. Der Spanier Teo Martín, der das Moto3-Team MT Helmets-MSI mit KTM betreibt, hat die Infrastruktur gekauft und die beiden Plätze von Pons übernommen. Er wird 2024 mit seinem Moto3-Fahrer Diogo Moreira antreten und von Pons den letztjährigen Moto3-Vizeweltmeister Sergio Garcia (er ist WM-Achter) übernehmen.

Elf Marc VDS Racing

Filip Salac (jetzt bei Gresini) kommt statt Sam Lowes, der in die Superbike-WM geht – mit Marc VDS und einer Ducati Panigale. Bevor Tony Arbolino neu unterschrieben hat, war Ai Ogura dort erste Wahl. Auch mit Canet und Senna Agius wurde verhandelt.

Fantic Racing

Borja Gomez muss gehen, er bringt keine Mitgift und wird deshalb wohl in die Moto2-EM zurückkehren. Der Vertrag mit Arón Canet könnte beim Catalunya-GP verlautbart werden; Spielberg-Sieger Celestino Vietti wechselt von Fantic zu Red Bull KTM Ajo. Die Suche nach einem Teampartner für Canet geht weiter. Sergio Garcia war ein Anwärter, bleibt aber beim Pons-Nachfolgeteam MT-MSI. Auch Ai Ogura konnte nicht zusagen, weil sein Honda-Vertrag keinen Wechsel in ein Moto2-Team mit Anbindung zu einem Hersteller (wie KTM, GASGAS, Husky, Fantic, Yamaha Master Camp) erlaubt.

Liqui Moly Husqvarna IntactGP

Lukas Tulovic muss sich trotz Platz 10 in Österreich aus der Moto2-WM verabschieden, obwohl Sponsor Liqui Moly gern einen deutschen Fahrer hätte. Auch Darryn Binder hat bisher schwer enttäuscht, dazu fällt er wegen seiner Wirbelbrüche bis Oktober aus. Aber die Fürsprache von Bruder Brad bei der Pierer-Gruppe reicht für einen neuen Vertrag. Moto3-Titelanwärter Ayumu Sasaki wird bei Liqui Moly aller Voraussicht nach intern in die Moto2 aufsteigen. Auch Moto2-EM-Leader Senna Agius (18) aus dem Liqui Moly Junior Team war ein Kandidat, aber zu langsam, wie seine sporadischen WM-Einsätze gezeigt haben.

Red Bull KTM Ajo

Der enttäuschende Albert Arenas muss gehen, WM-Leader Pedro Acosta wechselt mit GASGAS Tech3 in die MotoGP-Klasse. Also werden bei Teamchef Aki Ajo zwei neue Moto2-Fahrer gebraucht: Der 19-jährige Türke Deniz Öncü, Moto3-Sieger in Sachsen und Spielberg und jetzt WM-Dritter, steigt teamintern in die Moto2-Klasse auf. Celestino Vietti wird Teamkollege von Öncü.

Speed Up

Teambesitzer Luca Boscoscuro hat mit beiden Piloten noch Verträge für 2024. Alonso Lopez und Fermin Aldeguer (18), der junge Silverstone-Sieger, werden also bleiben.

Aspar GASGAS

Moto3-Weltmeister Izan Guevara wird bleiben. Albert Arenas wollte vom Ajo-Team im Austausch mit Jake Dixon zu Jorge Martinez zurückkehren. Aber Dixon hat jetzt seinen Vertrag bei GASGAS verlängert. Teamchef «Aspar» Martinez fährt also weiter mit Dixon und Guevara.

Idemitsu Honda Asia

Der Thailänder Somkiat Chantra möchte mit dem Geld von Idemitsu und Honda Asia zu LCR-Honda gern in die MotoGP wechseln und dort Taka Nakagami ersetzen. Ob HRC da einwilligt, ist fraglich. Ai Ogura hegt Abwanderungsgelüste – er redete zum Beispiel mit Marc VDS und Red Bull KTM Ajo. Aber lässt ihn nicht weg, wenn kein anderer Hersteller im Spiel ist. Wenn er bei Italtrans nicht unterkomt, wird Ogura wohl bei Honda Asia bleiben.

Fieten Olie RW Racing

Für das niederländischen Privatteam mit den Fahrern Zonta van den Goorbergh und Barry Baltus ist es seit Jahren schwierig, jedes Jahr das nötige Geld aufzutreiben. Der Belgier Barry Baltus hat sich stark gesteigert, wird aber auch mit anderen Teams in Zusammenhang gebracht. «Ich würde am liebsten mit Zonta und Barry weitermachen», erklärte Teammanager Jarno Janssen. «Aber ich weiß nicht, ob es klappt.»

Pertamina Mandalika SAG

Der aktuelle Moto3-WM-Vierte Jaume Masia aus dem Leopard-Team hat bei SAG für die Moto2-WM 2024 unterschrieben. Der Niederlkänder Bo Bendsneyer hat sich enorm gesteigert und deshalb auch für nächstes Jahr einen Vertrag bekommen.

Das Moto2-Startfeld 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Taiga Hada (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Filip Salac, Jeremy Alcoba (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (MV Agusta)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex)



Pons Wegow Los40

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing:

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Celestino Vietti, Borja Gomez (Kalex)



Tensite Aspar GASGAS Team

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnyFans American Racing

Sean Dylan Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)