Ángel Piqueras fährt Moto3-WM 2024 mit Leopard Honda

Jaume Masia in Spielberg: keine Punkte

Der letzte Moto3-Titelgewinn von Leopard Honda liegt vier Jahre zurück. In der kommenden Saison wird Jaume Masia durch Supertalent Ángel Piqueras unterstützt. Er gewinnt 2023 zwei Nachwuchstitel.

Seit 2020 hat die Pierer Mobility AG alle Moto3-Weltmeisterschaften gewonnen. Damals mit Albert Arenas KTM, 2021 mit Pedro Acosta (KTM), 2022 mit Izan Guevera (GASGAS). Und in diesem Jahr führt Red Bull-KTM-Tech3-Pilot Dani Holgado bei Halbzeit mit 26 Punkten Vorsprung auf Ayumu Sasaki (Husky); auf den Plätzen 3 und 4 folgen mit Deniz Öncü und Daniel Ortola zwei weitere KTM-Piloten.

Als bester Honda-Pilot hat Leopard-Honda-Fahrer Jaume Masia bereits 52 Punkte Rückstand auf Leader Holgado. Das Leopard-Team hat die Moto3-WM 2015 mit Danny Kent, 2017 mit Joan Mir, und 2019 mit Lorenzo Dalla Porta gewonnen, seither ist der Erfolgsfaden gerissen.

Aber jetzt ist der Mannschaft von Teambesitzer Flavio Becca, Chief Operating-Officer Miodrag Kotur, Finanzchef Massimo Vergini und Technical Director Christian Lundberg und Ingenieur Didier Lambert wieder ein vielversprechender Schachzug gelungen. Leopard hat sich für 20324 die Dienste des souveränen Red Bull-Rookies-Cup-Gesamtsiegers Ángel Piqueras gesichert, der in dieser Rennserie 2024 bei den ersten zwölf Rennen acht Siege, drei zweite und einen vierten Platz einkassiert hat. Er hat 111 Punkte Vorsprung auf Alvaro Carpe und kann in dieser Nachwuchsmeisterschaft nicht mehr eingeholt werden. Zwei Wettkämpfe werden noch gefahren – in Misano.

Obwohl Ángel Piqueras im Rookies-Cup eine KTM steuert, bestreitet er die Junior-GP-Rennserie auf einer Honda des Estrella Galicia 0,0 Teams auf einer Honda NSF250RW – und hat auch hier den Titelgewinn so gut wie in der Tasche. Bei den drei restlichen Rennen muss er nur noch sieben Punte einsammeln.

Piqueras hat bei den ersten neun Rennen drei Laufsiege erreicht, und dazu zwei zweite und zwei dritte Plätze – er kam also sieben Mal aufs Podest.

Leopard Honda wird also 2024 mit dem starken Fahrerduo Masia und Piqueras gegen die Pierer-Streitmacht ins Gefecht ziehen. Masias Teamkollege Suzuki (nur WM-Vierzehnter) muss sich ein anderes Team suchen.

Moto3-Ergebnisse Spielberg (20. August):

1. Öncü, KTM, 20 Runden in 34:04,291 min

2. Holgado, KTM, + 0,005 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,119

4. Veijer, Husqvarna, + 0,136

5. Ortolá, KTM, + 3,135

6. Rossi, Honda, + 5,270

7. Yamanaka, GASGAS, + 8,137

8. Moreira, KTM, + 8,382

9. Muñoz, KTM, + 8,453

10. Nepa, KTM, + 8,615

11. Rueda, KTM, + 8,667

12. Bertelle, Honda, + 9,239

13. Suzuki, Honda, + 9,516

14. Toba, Honda, + 14,741

15. Salvador, KTM, + 19,343

16. Kelso, CFMOTO, + 19,415

17. Fenati, Honda, + 19,526

18. Furusato, Honda, + 20,346

19. Artigas, CFMOTO, + 21,524

20. Dettwiler, CFMOTO, + 21,758

21. Farioli, KTM, + 21,850

22. Ogden*, Honda, + 22,293

23. Buasri, Honda, + 29,684

24. Fellon, KTM, + 31,814

25. Carrasco, KTM, + 31,858

26. Aji, Honda, + 32,013

27. Whatley, Honda, + 36,954

28. Azman, KTM, + 45,512

29. Alonso, GASGAS, 1 Runde zurück

– Masia, Honda, 17 Runden zurück

*= 3-Sekunden-Strafe

Moto3-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Holgado, 161 Punkte. 2. Sasaki 135. 3. Öncü 124. 4. Ortolá 118. 5. Masia 109. 6. Moreira 94. 7. Alonso 90. 8. Rueda 65. 9. Artigas 57. 10. Nepa 56. 11. Muñoz 53. 12. Veijer 47. 13. Yamanaka 45. 14. Suzuki 41. 15. Toba 40. 16. Salvador 31. 17. R. Rossi 23. 18. Fenati 22. 19. Odgen 20. 20. Kelso 19. 21. Migno 17. 22. Bertelle 15. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 227 Punkte. 2. Honda 150 3. Husqvarna 138. 4. GASGAS 107. 5. CFMOTO 62.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 189 Punkte. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 182. 3. Angeluss MTA Team 174. 4. Red Bull KTM Tech3, 163. 5. Leopard Racing 150. 6. GASGAS Aspar Team 135. 7. MT Helmets-MSi 99. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 63. 10. BOE Motorsports 53. 11. CIP Green Power 48. 12. Rivacold Snipers Team 37. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.