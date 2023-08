Aron Canet & Fantic Racing: Für 2024 so gut wie einig

Das bisher beste Ergebnis des Italieners in diesem Jahr ist Platz 4 in Le Mans

Celestino Vietti und sein Teamkollege Borja Gomez blieben bisher unter den Erwartungen. Deshalb schaut sich das Fantic Racing Team für 2024 nach Verstärkung um. Mit Aron Canet ist sich das Team so gut wie einig.

Das neue Fantic Racing Team hat in der Moto2-Weltmeisterschaft für 2013 die beiden Plätze von VR46 übernommen und dazu auch den Rossi-Schützling Celestino Vietti, der die Erwartungen oft nicht erfüllt hat. Im Frühjahr 2022 sah er wie der künftige Weltmeister aus, aber inzwischen liegt er in der Fahrer-WM nach neun von 20 Rennen nur an elfter Position. Bestes Ergebnis 2023: Platz 4 in Le Mans. Teamkollege und Rookie Borja Gomez ist in diesem Jahr noch punktelos.

Für die Moto2-WM-Saison 2024 sucht Fantic-Teammanager Stefan Bedon Verstärkung. Mit dem aktuellen WM-Vierten Aron Canet, der 2019 im Team von Max Biaggi und Peter Öttl mit drei GP-Siegen Moto3-Vizeweltmeister wurde und der auch beim Liqui Moly Team ein seriöser Kandidat war, ist sich das Fantic-Management inzwischen so gut wie handelseinig.

Canet-Manager Bob Moore ist zuversichtlich, dass der Deal beim Österreich-GP verlautbart werden kann. «Wir finalisieren gerade die letzten Vertragseinzelheiten», versicherte Stefano Bedon.

Die Fantic-Mannschaft legt Wert auf die Tatsache, dass die gesamte Moto2-Operation des bisherigen Offroad-Spezialisten (Motocross, Enduro, Rallye) komplett von der bisherigen VR46-Struktur getrennt wurde. Es wurden einige Mechaniker getauscht, die Fantic-Rennabteilung in Santa Maria di Sala bei Venedig beherbergt jetzt auch das Moto2-Team.

Da wie Vietti auch Borja Gomez bisher als Rookie die Erwartungen nicht erfüllt hat, sieht sich Fantic für 2024 neben Canet um weitere Verstärkungen um. Sergio Garcia, 2022 Moto3-Vizeweltmeister hinter seinem Teamkollegen Izan Guevara im GASGAS Aspar Team, kommt als zweiter Fantic-Fahrer in Frage, wobei das Team wie die anderen Hersteller-Teams (KTM-Ajo, Yamaha Master-Camp, Honda Asia, Liqui Moly Husqvarna und Aspar GASGAS) auf Kalex-Motorräder setzt.

«Beim zweiten Platz reden wir mit der VR46 Riders Academy wegen Vietti und mit Manager Paco Sanchez wegen Garcia», bestätigte Teammanager Stefano Bedon.

Moto2-Ergebnis, Silverstone (6. August):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Rdn in 35:37,758 min

2. Canet, Kalex, +2,546 sec

3. Acosta, Kalex, + 3,883

4. Roberts, Kalex, +6,460

5. Gonzalez, Boscoscuro, + 7,162

6. Baltus, Kalex, +7,574

7. Lowes, Kalex, + 7,623

8. Ogura, Kalex, + 9,138

9. Chantra, Kalex, +12,280

10. Arbolino, Kalex, +13,094

11. Alcoba, Kalex, + 16,571

12. Vietti, Kalex, + 16,708

13. Salac, Kalex, +16,828

14. Arenas, Kalex, +18,835

15. Binder, Kalex, +29,061

16. Tulovic, Kalex, + 29,556

17. Bendsneyder, Kalex, +38,437

18. Escrig, Forward, +40,838

19. Ramirez, Forward, +42,853

20. Van den Goorbergh, Kalex, +45,139

21. Guevara, Kalex, +65,750

22. Nozane, Kalex, +70,688

WM-Stand nach 9 von 20 Rennen:

1. Acosta 156. 2. Arbolino 154 Punkte. 3. Dixon 104. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 75. 7. Aldeguer 74. 8. Lowes 67. 9. Chantra 66. 10. Gonzalez 63. 11. Vietti 55. 12. Arenas 43. 13. Ogura 39. 14. Garcia 37. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 28. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 18. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 220. 2. Boscoscuro 124.

Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 221. 2. Red Bull KTM Ajo 199. 3. Beta Tool SpeedUp 166. 4. Pons Wegow Los40, 133. 5. Idemitsu Honda Team Asia 105. 6. Tensite GASGAS Aspar 104. 7. QJMOTOR Gresini Racing 103. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 9. Fantic Racing 55. 10. Italtrans Racing 35. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 19. Pertamina Mandalika SAG Team 18.