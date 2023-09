Indien: Sieg für WM-Leader Pedro Acosta – Dixon-Sturz

Indien-GP-Sieger Pedro Acosta: In der WM jetzt 39 Punkte voran

Den turbulenten 13. Moto2-WM-Lauf der Saison entschied heute nach dem Re-Start auf dem Buddh Circuit WM-Leader Pedro Acosta für sich.

Die Ausgangslage vor dem Moto2-WM-Lauf auf dem Budd International Circuit in Greater Noida: Jake Dixon aus dem GASGAS-Team von Jorge «Aspar» Martinez stand mit 2:01,294 min auf der Pole-Position vor Acosta, Sergio Garcia, Zonta van den Goorbergh, Darryn Binder, Alonso Lopez, Tony Arbolino und Joe Roberts.

Lukas Tulovic brach sich bei einem üblen Sturz im dritten Training das linke Schlüsselbein, das im Apollo Hospital Jasol in Neu Delhi in einer Operation mit einer Platte fixiert wurde. Ob er in Japan antreten kann, ist höchst fraglich. Der australische Moto2-EM-Pilot Senna Agius wird aller Voraussicht nach als Ersatzfahrer einspringen.

Zur Erinnerung der WM-Stand nach dem Misano-GP: 1. Acosta 211 Punkte. 2. Arbolino 177. 3. Dixon 146. 4. Canet 116. 5. Lopez 116. 6. Vietti 106. Eines stand schon vor dem Rennen fest: Pedro Acosta, 34 Punkte vor Arbolino, würde als WM-Spitzenreiter weiter nach Japan reisen. 18 Runden bei 34 Grad und extremer Luftfeuchtigkeit warteten auf der 5,01 km langen Piste auf die Moto2-Asse.

In der ersten Kurve kommt es zu einigen Stürzen mit Alcoba, Ramirez, Vietti, Hada und Chantra. Dixon übernimmt Platz 1 vor Arbolino, Acosta, Garcia, Binder und Riberts, v/d Goorbergh. Arbolino hat seit Le Mans nie mehr einen Grand Prix angeführt, aber jetzt übernimmt er Platz 1. Doch dann kommt die rote Flagge raus. Alcoba hat den Unfall ausgelöst. Und da es in der Moto2 keine Ersatzmaschinen gibt, können womöglich beim Neustart nicht alle Teilnehmer wieder losfahren.

Beim Neustart fehlen der verletzte Österreich-Sieger Celestino Vietti und Hada, Alcoba muss als Übeltäter einen Long-Lap-Penalty absolvieren.

1. Runde: In Turn 4 stürzt Ogura. Auch Canet und Lowes stürzen dort. Acosta geht an die Spitze vor Garcia, Arbolino und Lopez. Nach der ersten Runde führt Acosta vor Arbolino, Garcia, Roberts, Lopez und Dixon.

2. Runde: Acosta liegt schon 1,6 sec vor Tony Arbolino. 3. Garcia vor Roberts, D. Binder, v/d Goorbergh. Aber dann stürzen Dixon und Lopez.

4. Runde: Acosta schon 1,9 sec vor Arbolino. 1,1 sec dahinter folgt Garcia an dritter Stelle. 4. Roberts vor v/d Goorbergh. Dann stürzte der Brite Jake Dixon, der nach dem ersten Crash aufgerappelt hatte und weitergefahren war – zuerst in Turn 4, dann Turn 12.

Alcoba hat den Long-Lap nicht abgeleistet und bekommt jetzt eine zweite Long-Lap-Strafe.

6. Runde: Acosta hat Arbolino um 2,1 sec distanziert. 3. Garcia vor Roberts, v/d Goorbergh, Gonzalez, Binder, Baltus, Ramirez, Salac, Foggia und Aldeguer.

8. Runde: Acosta schon 2,4 sec vor Arbolino. Garcia 2,4 sec dahinter. Alcoba biegt auf den Long-Lap ein, fährt bei 5 km/h ins Kiesbett neben der Spur – und kippt um!

10. Runde: Acosta schon 3,246 sec vor Arbolino. Garcia und Rberts streiten heftig um Platz 3. Platz 5: Gonzalez vor v/d Goorbergh, Binder, Baltus, Ramirez und Salax. 11. Foggia. 12. Aldeguer.

11. Runde: Roberts an 3. Stelle.

12. Runde: Acosta siegt vor Arbolino.

Ergebnis Moto2-WM-Lauf Indien, 24.9.

1. Acosta, Kalex, 12 Rdn

2. Arbolino, Kalex, + 3,543 sec

3. Roberts, Kalex, + 6,506

4. Garcia, Kalex, + 7,377

5. Gonzalez, Kalex, + 7,903

6. v/d Goorbergh, Kalex, + 11,437

7. D. Binder, Kalex, + 11,644

8. Baltus, Kalex, + 12,225

9. Ramirez, Kalex, + 12,578

10. Salac, Kalex, + 12,790

11. Foggia, Kalex, + 13,262

12. Aldeguer, Boscoscuro, + 14,051

13. Guevara, Kalex, + 15,250

14. Arenas, Kalex, + 20,917

15. Kelly, Kalex, + 23,286

Moto2-WM-Stand nach 13 von 20 Rennen:

1. Acosta, 236 Punkte. 2. Arbolino 197. 3. Dixon 146. 4. Canet 116. 5. Lopez 116. 6. Vietti 106. 7. Salac 97. 8. Gonzalez 94. 9. Chantra 89. 10. Aldeguer 88. 11. Garcia 76. 12. Ogura 75. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. Roberts 56. 16. Baltus 47. 17. J. Alcoba 33. 18. Bendsneyder 22. 19. D. Binder 22. 20. Foggia 18. 21. Tulovic 12. 22. Ramirez 11. 23. Pasini 11. 24. v/d Goorbergh 10. 25. Guevera 6. 26. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 320 Punkte. 2. Boscoscuro 159. 3. Forward 1.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 297 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 271. 3. GT Trevisan SpeedUp 204. 4. Pons Wegow Los40, 192. 5. Idemitsu Honda Team Asia 164. 6. Inde GASGAS Aspar 152. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 130. 8. Fantic Racing 106. 9. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 94. 10. Italtrans Racing 74. 11. Fieten Oli Racing GP 57. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 34. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 11. 15. Forward Team 1.