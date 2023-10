Lukas Tulovic (23.): «Leider die typische Sturzkurve

Lukas Tulovic: Sturz in der Zielkurve, letzter Platz in Buriram

Im Eifer des Gefechts im Kampf um Rang 19 kippte Lukas Tulovic in der Schlussphase um und musste sich bei seinem vorerst viertletzten Grand Prix mit dem letzten Rang begnügen.

Ein kleiner Trost für Lukas Tulovic (23) war immerhin, dass er mit seinem in Indien gebrochenen Schlüsselbein keine ernsthaften Probleme hatte. «Das war kein Problem. Es ist höchstens unangenehm, wenn ich die Lederkombi an- oder ausziehe.» Er tendiere eher dazu, die nötige Operation in einem halben Jahr durchführen zu lassen.

Im Rennen selbst kam der gebürtige Ebersbacher dann nicht vernünftig in Fahrt. «Ich kann nicht einen spezifischen Grund nennen, warum ich momentan nicht in Bestform fahre. Ich muss bis zum nächsten Rennen in Malaysia nun den Kopf frei kriegen um dort möglichst topfit antreten. Es ist alles sehr komplex.»

Im Rennen hielt sich der Moto2-Europameister von 2022 lange auf dem 19.Rang. «Ich war in einem permanenten Zweikampf mit Alex Escrig verwickelt. Nachdem er mich überholt hatte, konnte ich kontern. Doch dann kam ich in Kurve 12 etwas zu weit. Das ist halt die typische Sturzkurve in Buriram. Auf den Bodenwellen dort bin ich leider umgekippt. Es war kein dramatischer Sturz, immerhin konnte ich weiterfahren.»

Doch mehr als der 23. und damit letzte Platz lag nicht mehr drin.

Damit blieb der 1,85 cm grosse Eberbacher mit bescheidenen 12 Punkten auf Rang 24 des WM-Zwischenklassements hängen.

Der Deutsche liegt damit deutlich hinter den eigenen und vor allem den Ansprüchen seines Liqui Moly Husqvarna Intact-Teams zurück.

Auch wenn in Rechnung getragen werden muss, dass er durch verschiedene Verletzungen wie dem erwähnten Schlüsselbeinbruch eingebremst wurde.

Ergebnis Moto2-Rennen, Buriram, 29.10.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn in 35:20,880 min (170,0 km/h)

2. Acosta, Kalex, + 3,481 sec

3. Chantra, Kalex, + 9,794

4. Arbolino, Kalex, + 12,923

5. Ogura, Kalex, + 14,451

6. Ramirez, Kalex + 14,816

7. Arenas, Kalex, + 15,030

8. Lopez, Boscoscuro, + 18,360

9. Guevara, Kalex, + 19,798

10. Gonzalez, Kalex, + 20,564

11. Canet, Kalex, + 20,962

12. Foggia, Kalex, + 24.198

13. J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14. Lowes, Kalex, + 26,526

15. D. Binder, Kalex, + 33,565

16. Bendsneyder, Kalex, + 33,716

17. Salac, Kalex, + 33,734

18. Baltus, Kalex, + 35,157

Ferner:

23. Tulovic Kalex, + 1:27,793 min

Out: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Moto2-WM-Stand nach 17 von 20 Rennen:

1. Acosta 300,5 Punkte. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 402,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 372,5 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.