Sepang: Aldeguer siegt, Acosta ist Moto2-Weltmeister

Fermin Aldeguer dominierte das Moto2-Rennen in Sepang und sicherte sich seinen zweiten Sieg in Folge. Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) krönte sich derweilen mit Platz 2 zum jüngsten Moto2-Weltmeister aller Zeiten.

Nach Rang 2 beim Malaysia-GP liegt Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) mit 77 Punkten Vorsprung vor Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing) uneinholbar an der Spitze der Moto2-WM-Wertung. Für den 19-Jährigen ist dies bereits der zweite Titelgewinn innerhalb von drei Jahren, nachdem er in seiner ersten Moto3-WM-Saison 2021 sensationell Weltmeister wurde.

Zwei Rennen vor Schluss hat der «Hai von Mazarrón» inzwischen sieben Rennsiege auf seinem Konto. Damit hat er noch Chancen, die Rekordzahl von Marc Márquez mit neun Siegen in der Saison 2012 zu übertrumpfen. Für das Team von Aki Ajo ist es bereits der dritte Moto2-WM-Titel in Folge, denn 2021 gewann die Mannschaft mit Remy Gardner, 2022 mit Augusto Fernández.

Während sich Acosta am Samstag im Qualifying zunächst mit Startplatz 6 zufriedengeben musste, brauste Fermin Aldeguer (Boscoscuro) zum dritten Mal in Folge auf die Pole-Position. Lukas Tulovic nahm den Malaysia-GP von Startposition 24 in Angriff.

Aron Canet musste den 18. WM-Lauf mit einer «Long Lap» Strafe beginnen, nachdem er am Samstag unter gelben Flaggen gestürzt war. Bei tropischen 32 Grad Außen- und 50 Grad Asphalttemperatur startete das 17-Runden-Rennen auf dem Sepang International Circuit pünktlich um 12.20 Uhr Ortszeit.

So lief das Rennen:

Start: Manuel Gonzalez übernimmt die Führung und biegt als Erster in Kurve 1 ein. In Kurve 2 kollidiert er jedoch mit Pole-Mann Aldeguer, woraufhin Gonzalez stürzt. Acosta hat sich bereits auf Platz 2 vorgekämpft, Arbolino auf P7.



2. Runde: Aldeguer führt 1,3 sec vor Acosta, Marcos Ramirez Celestino Vietti, Ai Ogura und Aron Canet. Arbolino kollidiert in Kurve 9 mit Canet und fällt bis auf Platz 24 zurück. Lukas Tulovic stürzt aus dem Rennen, hebt seine Kalex aber wieder auf und fährt weiter.



3. Runde: Vietti rutscht in Kurve 9 aus und kurz darauf erwischt es in gleicher Kurve auch Moto2-Rookie Izan Guevara.

4. Runde: Aldeguer baut seine Führung auf 2,8 sec aus, während Acosta seinen Vorsprung gegenüber Ramirez um 1,2 sec festigt. Canet absolviert seine «Long Lap Penalty» und reiht sich auf Position 14 wieder ein.



5. Runde: Sergio Garcia und Kohta Nozane stürzen unabhängig voneinander in Kurve 9 übers Vorderrad.



6. Runde: Canet geht in Kurve 2 zu Boden. Aldeguer dominiert mit 3,8 sec Vorsprung, während sein Teamkollege Alonso López inzwischen in den Top-4 angekommen ist.

7. Runde: Aldeguer 4,6 sec vor Acosta. Ramirez muss P3 gegen López verteidigen. Arbolino auf P13.



10. Runde: Aldeguer vor Acosta (+ 6,025 sec), Ramirez (+ 8,034), López (+ 9,423), Ogura (+ 9,636), Dixon (+ 10,012), Chantra (+ 12,404) und Lowes (+ 12,813).

11. Runde: López verliert an Pace und muss Platz 4 an Ogura abgeben.



14. Runde: Ogura macht Jagd auf Ramirez und verkürzt den Rückstand auf 0,7 sec.

Letzte Runde: Aldeguer feiert seinen dritten GP-Sieg, während sich Acosta mit Platz 2 zum jüngsten Moto2-Weltmeister aller Zeiten krönt. Ramirez sichert sich seinen ersten Moto2-Podestplatz und verweist Ogura damit auf Platz 4.

Ergebnis Moto2-Rennen, Sepang, 12.11.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Rdn in 36:04,378 min

2. Acosta, Kalex, + 7,128 sec

3. Ramirez, Kalex, + 9,558

4. Ogura, Kalex, + 9,992

5. Dixon, Kalex, + 11,652

6. Chantra, Kalex + 13,675

7. Lowes, Kalex, + 15,200

8. Roberts, Kalex, + 18,482

9. Arenas, Kalex, + 20,004

10. Arbolino, Kalex, + 20,990

11. Baltus, Kalex, + 21,570

12. Alcoba, Kalex, + 23,489

13. Escrig, Forward, + 25,791

14. Salac, Kalex, + 29,853

15. Foggia, Kalex, + 29,923

16. Hada, Kalex, + 32,681

17. Bendsneyder, Kalex, + 33,361

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 38,800

19. Kelly, Forward, + 41,799

20. Skinner, Kalex, + 44,758

21. Casadei, Kalex, + 53,217

22. López, Boscoscuro, + 58,554

Moto2-WM-Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Acosta, 320,5 Punkte (Weltmeister). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46,5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 422,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 399,5 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 334,5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.