Kranker Pedro Acosta eroberte nächsten Titel für KTM

Bei der Moto2-WM in Katar holte das Red Bull KTM Ajo-Team einen weiteren Titel, obwohl Weltmeister Pedro Acosta die Ziellinie in der Wüste mit Fieber nur als Achter überquerte.

Für das Red Bull KTM Ajo Moto2-Team endete das Rennwochenende in Katar mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Bereits am Samstag zeigte sich, dass Champion Pedro Acosta nicht so gut mit der Strecke zurechtkommt, es wurde nur Startplatz 7.

Im Rennen am Sonntag wurde es nicht besser. Acosta hatte einen miserablen Start, verlor zahlreiche Plätze und lag zwischenzeitlich nur auf Platz 13. Über die Renndistanz fand der Spanier in seinen Rhythmus und steigerte seine Pace. Am Ende überquerte er die Ziellinie trotz allem nur als Achter. «Pedro hatte eine gute Pace, doch litt am Wochenende leider unter Fieber», erklärte Acostas Teammanager Aki Ajo.

«Das Rennen verlief gut», meinte Acosta. «Ich machte am Start einen Fehler, der unser ganzes Rennen beeinflusste. Der Vorderreifen wurde sehr heiß, die Aufholjagd nach abgesenkter Reifentemperatur war gut. Ich fuhr konkurrenzfähige Zeiten. Jetzt müssen wir uns auf den letzten GP vorbereiten. Wir sind motiviert und ich habe ein gutes Gefühl auf dem Motorrad. Wir werden noch ein letztes Mal alles geben.»

Die Mannschaft um Pedro Acosta und Albert Arenas hatte in Katar dennoch etwas zu feiern. Acosta achter Platz brachte Red Bull KTM Ajo genügend Punkte ein, um einen weiteren Titel in der Team-Meisterschaft zu holen. «Wir freuen uns sehr über den Gewinn», sagte Ajo. «Unser Dank gilt all unseren Mitarbeitern und Fahrern sowie unseren großartigen langjährigen Partnern.»

Resultate Moto2-WM Lusail, 19.11.2023:

1. Aldeguer, Boscoscuro, 18 Rdn in 35:32,117 min

2. Gonzalez, Kalex, + 2,643 sec

3. Canet, Kalex, + 2,652

4. Ogura, Kalex, + 4,585

5. Dixon, Kalex, + 4,645

6. Vietti, Kalex, + 5,936

7. Chantra, Kalex, + 6,212

8. Acosta, Kalex, + 6,598

9. Lopez, Boscoscuro, + 7,269

10. Arbolino, Kalex, + 11,302

11. Roberts, Kalex, + 11,565

12. Lowes, Kalex, + 11,663

13. Ramirez, Kalex, + 16,105

14. D. Binder, Kalex, + 16,306

15. J. Alcoba, Kalex, 19,293

Moto2-WM-Stand nach 19 von 20 Rennen:

1. Acosta, 328,5 Punkte (Weltmeister). 2. Arbolino 249,5. 3. Dixon 194. 4. Aldeguer 187. 5. Canet 175. 6. Chantra 162,5. 7. Gonzalez 142,5. 8. Lopez 134. 9. Ogura 132,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 95. 13. Roberts 85,5. 14. Garcia 84. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 52. 18. J. Alcoba 47,5. 19. D. Binder 34. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 442,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 261. 3. Forward 4.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 407,5 Punkte (Weltmeister). 2. Elf Marc VDS Racing 344,5. 3. Beta Tools SpeedUp 321. 4. Idemitsu Honda Team Asia 295. 5. Pons Wegow Los40, 259. 6. Inde GASGAS Aspar 214. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 157,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 142,5. 9. Fantic Racing 116. 10. Italtrans Racing 113,5. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 54. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.