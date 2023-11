Valencia: Vierter Sieg in Folge für Fermin Aldeguer

Mit seinem vierten Moto2-Sieg in Folge schrieb Fermin Aldeguer (Boscoscuro) beim Saisonfinale in Valencia Geschichte. Weltmeister Pedro Acosta wurde nur Zwölfter, während Lukas Tulovic bei seinem Moto2-Abschied stürzte.

Auch wenn die WM-Entscheidung der Moto2-Klasse bereits in Malaysia zugunsten von Pedro Acosta gefallen ist, boten die Stars der mittleren Hubraumklasse zum Saisonabschluss noch einmal eine spannende Show. Fermin Aldguer gewann das Rennen auf dem Circuit Ricardo Tormo und triumphierte damit zum vierten Mal in Folge. Dieses Kunststück gelang in der 13-jährigen Moto2-Geschichte bislang nur Toni Elias 2010.

Mit seinem fünften Saisonsieg verdrängte der 18-jährige Spanier außerdem Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) von Rang 3 der Moto2-WM-Wertung.

Aron Canet hatte sich für sein letztes Rennen im Pons HP40 Team die Pole-Position gesichert und verwies damit Boscoscuro-Jungstar Fermin Aldeguer auf Startplatz 2. Marco Ramirez komplettierte die erste Startreihe, während Weltmeister Acosta von Rang 6 in den 22-Runden Valencia-GP ging. Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team) startete in sein vorerst letzten Moto2-Grand-Prix von Position 21.

So lief der Valencia-GP:

1. Runde: Aldeguer gewinnt den Start und biegt als Erster vor Canet und Ramirez in Kurve 1 ein. Sergio Garcia stürzt in Kurve 4 schwer, kann aber aus eigener Kraft das Kiesbett verlassen. Izan Guevara und Celestino Vietti sind in den Sturz verwickelt. Kohta Nozane stürzt am Ende der ersten Runde ebenfalls aus dem Rennen.



2. Runde: Acosta wird von Alonso López weit gedrängt und fällt auf Rang 9 zurück.

3. Runde: Aldeguer führt 0,5 sec vor Canet. Ramirez, Jake Dixon und López folgen dahinter. 6. Lowes 7. Chantra 8. Roberts 9. Foggia 10. Baltus 11. Arenas 12. Acosta 13. Ogura.



4. Runde: Acosta fällt auf Rang 14 zurück, boxt sich aber wieder an Manuel Gonzalez (13.) vorbei.



5. Runde: Tulovic stürzt auf Position 18 liegend in Kurve 1.

6. Runde: Canet pirscht sich mit der schnellsten Rennrunde wieder an den Race Leader heran und liegt nur noch 0,386 sec hinter Aldeguer. 2 sec dahinter folgen Ramirez und Dixon auf P3 und P4. Acosta attackiert Ogura in die letzte Kurve hinein und erkämpft sich Platz 12.



9. Runde: Aldeguer fährt sich mit einer Zeit von 1:33,665 min von Canet frei und führt mit 0,881 sec. López schiebt sich an Dixon vorbei und liegt hinter Ramirez auf P4.

10. Runde: 1. Aldeguer, 2. Canet (+ 1,424 sec), 3. Ramirez (+ 5,201), 4. López (+ 5,449), 5. Dixon (+ 6,003).



12. Runde: López überholt Ramirez in Kurve 6 und übernimmt damit P3.

13. Runde: López, Ramirez, Dixon und Somkiat Chantra kämpfen um Platz 3, während Sam Lowes (7.) versucht, den Anschluss an die Kampfgruppe zu schaffen.



14. Runde: Acosta weiterhin auf P12, 0,8 sec hinter Barry Baltus.

15. Runde: López fährt sich mit persönlicher Bestzeit von seinen Konkurrenten frei und festigt damit Platz 3.



17. Runde: Acosta schnappt sich Baltus in Kurve 14, doch der Belgier schlägt sofort zurück. Hector Garzo stürzt kurz darauf in Kurve 14.

18. Runde: Aldeguer vor Canet (+ 4,320 sec), López (+ 7,042), Ramirez (+ 7,315), Chantra (+ 7,960), Dixon (+ 7,918).



20 Runde: Ramirez positioniert sich direkt hinter López, kann seinen spanischen Landsmann aber noch nicht überholen.

Letzte Runde: Aldeguer gewinnt den letzten Grand Prix der Saison 2023. Canet sichert sich Platz 2. López wehrt Ramirez´ Angriff ab und feiert den letzten Podestplatz. Weltmeister Acosta wird am Ende nur Zwölfter, Vizeweltmeister Tony Arbolino landet außerhalb der Punkteränge auf P16.

Resultate Moto2-WM Valencia, 26.11.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn in 34:33,384 min

2. Canet, Kalex, + 3,986

3. López, Boscoscuro, + 6,455

4. Ramirez, Kalex, + 6,476

5. Chantra, Kalex, + 7,060

6. Dixon, Kalex, + 7,864

7. Lowes, Kalex, + 8,924

8. Roberts, Kalex, + 11,842

9. Foggia, Kalex, + 12,096

10. Arenas, Kalex, + 12,549

11. Ogura, Kalex, + 13,527

12. Acosta, Kalex, + 14,044

13. Gonzalez, Kalex, + 15,570

14. Baltus, Kalex, + 15,861

15. Alcoba, Kalex, 18,539

Moto2-WM-Endstand:

1. Acosta, 332,5 Punkte (Weltmeister). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48,5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 462,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 417,5 Punkte (Weltmeister). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.