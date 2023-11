Neuzugänge bei Gresini: Hoffnung auf eine Steigerung

Das Moto2-Team Gresini rekrutierte zwei neue Fahrer für die Saison 2024. Im Kampf um den Titel setzt Teammanager Luca Gresini auf den ehemaligen KTM-Piloten Albert Arenas, im Valencia-Test fuhr er die fünftbeste Zeit.

Vor knapp einem Jahr startete das Gresini-Moto2-Team mit dem neuen Titelsponsor QJMotor, für 2024 rekrutierte das Team gleich zwei neue Fahrer: Nach Platz 18 (Alcoba) und 11 (Salac) in der Meisterschaft 2023 machen Manuel Gonzalez (8.) und Albert Arenas (14.) Hoffnung auf mehr.

Die beiden lieferten bis auf einen Podiumsplatz von Arenas in Barcelona dieses Jahr ebenfalls keine herausragenden Platzierungen ab. Beim Pirelli-Test in Valencia zeigten sich die beiden von einer ganz anderen Seite: Gonzalez fuhr in der kombinierten Zeitenliste die viertschnellste Runde, Arenas, der Moto3-Weltmeister von 2020, war auf Platz 5 nur 0,032 sec langsamer.

Gresini setzt im Titelkampf auf Arenas, nach Lucas Aussage nimmt der 26-Jährige die Rolle des Top-Fahrers im Team ein. Mit seinem WM-Titel und dem Podestplatz habe er bereits gezeigt, dass er das Zeug für einen Moto2-Titel hätte.

«Ich war nervös und aufgeregt, Teil der Gresini-Familie zu werden», erklärte der spanische Neuzugang. «Ich blieb konzentriert, versuchte gut zu fahren und bei meinem ersten Einsatz mit dem Team mein Bestes zu geben. Es war wichtig für mich, jeden einzelnen von ihnen kennenzulernen und umgekehrt.»

Das Ergebnis des Valencia-Tests ist in den Augen von Arenas ein Indikator, dass er sich mit dem Team in die richtige Richtung entwickeln kann. «Nun wissen wir, woran wir in der Vorbereitung auf die nächsten Tests arbeiten müssen», führte er aus. «Wir haben auf jeden Fall einen guten Start hingelegt. Jetzt werden wir uns ein wenig ausruhen, um 2024 mit noch mehr Energie zu starten.»

Moto2-Test Valencia (27.11.):

1. Lopez, Boscoscuro, 1:33,061 min

2. Canet, Kalex, + 0,013 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4. Gonzalez, Kalex, + 0,209

5. Arenas, Kalex, + 0,241

6. Dixon, Kalex, + 0,311

7. Arbolino, Kalex, + 0,322

8. Escrig, Forward, + 0,378

9. Baltus, Kalex, + 0,390

10. Chantra, Kalex, + 0,392

11. Foggia, Kalex, + 0,501

12. Masia, Kalex, + 0,526

13. Agius, Kalex, + 0,531

14. Guevara, Kalex, + 0,581

15. Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16. Alcoba, Kalex, + 0,648

17. Salac, Kalex, + 0,662

18. V/d Goorbergh, Kalex, + 0,673

19. Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20. Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21. Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22. Vietti, Kalex, + 1,189

23. Cardelús, Kalex, + 1,282

24. Moreira, Kalex, + 1,292

25. Aji, Kalex, + 2,173

26. Sasaki, Kalex, + 2,581

27. Öncü, Kalex, + 2,678

28. Artigas, Forward, + 3,230