Crew-Chief Norman Rank: Plauderstunde in Schmölln

Ai Ogura am Montag auf der Boscoscuro in Valencia

Montag-Test in Valencia: Ai Ogura und Norman Rank in der Box von MTHelmets-MSi

Nach der GP-Saison 2023 hat Norman Rank noch eine Aufgabe zu erledigen. Am 6. Dezember kommt der bisherige Crew-Chief des Idemitsu Honda Team Asia ins ostthüringische Schmölln zum Small Talk.

Einer Vortragsreihe mit Persönlichkeiten aus dem Sport folgend, ist am Mittwoch, dem 6. Dezember, ab 19:00 Uhr im Hotel Reussischer Hof im ostthüringischen Schmölln Norman Rank zu Gast. Der Schleizer ist der Crew-Chief des Idemitsu Honda Team Asia, für welches der Thailänder Somkiat Chantra und der Japaner Ai Ogura in der abgelaufenen Moto2-WM die Endränge 6 und 9 belegten. Darüber und vor allem über seinen Job wird der noch bis zum 29. Dezember 50-Jährige an jenem Abend plaudern.

Dabei dürfte auch Norman Ranks eigene Rennkarriere beleuchtet werden, denn in den 1990er Jahren war er selbst in der IDM recht erfolgreich unterwegs, bis es ihn zum GP-Sport hinzog. Höhepunkte in seiner aktiven Motorradlaufbahn waren zwei Gaststarts bei der Motorrad-WM 2001 in Brünn und 2003 auf dem Sachsenring sowie bei den beiden 250-ccm-EM-Läufen 2004 und 2005 vor seiner Haustür in Schleiz.

Auch nach seiner Karriere blieb Rank dem Rennsport treu, er vermietete Motorräder und beschäftigte sich mehr und mehr mit der Technik dieser Bikes. Ab 2012 war er beim ehemaligen Racing Team Germany von Dirk Heidolf als Mechaniker beschäftigt. Er betreute den Franzosen Louis Rossi und verhalf diesem in jenem Jahr im Regenrennen in Le Mans zu dessen ersten und einzigen Grand-Prix-Sieg.

Seit 2016 war Rank beim japanischen ldemitsu Honda Team Asia tätig, das sich der Entwicklung junger Talente aus Asien verschrieben hat. Diese zieht man sich im Idealfall über die spanischen Meisterschaft und die Moto3-Junioren-WM in die WM. Beste Beispiele für diese Förderung sind Somkiat Chantra und Ai Ogura. Mit beiden wurde 2021 der Aufstieg von der Moto3 in die Moto2 geschafft.

Sicherlich wird beim Vortragsabend auch der Spanische Grand Prix 2022 in Jerez zur Sprache kommen. Nachdem Somkiat Chantra beim zweiten Saisonrennen in Indonesien seinen ersten Grand-Prix-Sieg eingefahren und diesen auf dem Podest mit dem Teamchef Hiroshi Aoyama gefeiert hatte, triumphierte Ai Ogura unter Spaniens Sonne erstmals. Norman Rank durfte damals als dessen Renningenieur sowie darüber hinaus auch Crew-Chief (Chefmechaniker des gesamten Zwei-Mann-Teams) mit aufs Podest und den Pokal für das Team in Empfang nehmen.

In jener Saison kamen bei Ai Ogura noch zwei GP-Siege und letztlich der Moto2-Vize-WM-Titel dazu. Somkiat Chantra stand außer bei seinem Sieg noch zwei weitere Male auf dem Podest und wurde WM-Zehnter.

In der Saison 2023 gewann der Thailänder Somkiat Chantra in Motegi, in Ai Oguras «Wohnzimmer». Während er nur noch ein weiteres Mal auf dem Podest stand, gelangen Ogura drei Podiumsplätze, aber kein Sieg.

Nach dem Ende der Saison 2023 wechselte Rank gemeinsam mit Ogura ins spanische MTHelmets-MSi-Team, am vergangenen Montag wurde in Valencia der erste Testtag mit den neuen Pirelli-Reifen abgespielt. Teamkollege ist Sergio Garcia, der Moto3-Vizeweltmeister auf GASGAS 2022. In der kommenden Saison wird das Team mit Boscoscuro-Maschinen antreten, die am Tag nach dem WM-Finale erstmals gefahren wurden.

Dass Norman Rank nach Schmölln kommt, verdankt die (Rennsportfan-)Gemeinde dem anerkannten Motorsport-Fachmann und -Journalisten Andreas Hofmann, der den Kontakt herstellte und alles Weitere in die Wege leitete.

Einlass zum Vortragsabend im Hotel Reussischer Hof in der Gößnitzer Straße 14 in D-04626 Schmölln ist am Mittwoch, dem 6. Dezember, ab 18.00 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Moto3-Test, kombinierte Zeitenliste, Valencia (27.11.):

1. Holgado, KTM, 1:37,300 min

2. Rueda, KTM, + 0,383

3. Alonso, GASGAS, + 0,675

4. Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5. Almansa, Honda, + 0,849

6. Bertelle, Honda, + 0,878

7. Veijer, Husqvarna, + 0,961

8. Ortolá, KTM, + 0,966

9. Piqueras, Honda, + 0,991

10. Farioli, Honda, + 1,017

11. Lunetta, Honda, + 1,101

12. Roulstone, KTM, + 1,211

13. Muñoz, KTM, + 1,219

14. Kelso, KTM, + 1,433

15. O’Shea, Honda, + 1,514

16. Yamanaka, KTM, + 1,659

17. Zurutuza, KTM, + 1,696

18. Furusato, Honda, + 1,777

19. Carraro, KTM, + 1,967

20. Esteban, GASGAS, + 2,102

21. Dettwiler, KTM, + 2,204

22. Buasri, Honda, + 2,291

23. Suzuki, Husqvarna, + 2,405

– Fellon, KTM, keine Zeit

Moto2-Test, kombinierte Zeitenliste, Valencia (27.11.):

1. Lopez, Boscoscuro, 1:33,061 min

2. Canet, Kalex, + 0,013 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4. Gonzalez, Kalex, + 0,209

5. Arenas, Kalex, + 0,241

6. Dixon, Kalex, + 0,311

7. Arbolino, Kalex, + 0,322

8. Escrig, Forward, + 0,378

9. Baltus, Kalex, + 0,390

10. Chantra, Kalex, + 0,392

11. Foggia, Kalex, + 0,501

12. Masia, Kalex, + 0,526

13. Agius, Kalex, + 0,531

14. Guevara, Kalex, + 0,581

15. Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16. Alcoba, Kalex, + 0,648

17. Salac, Kalex, + 0,662

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 0,673

19. Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20. Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21. Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22. Vietti, Kalex, + 1,189

23. Cardelús, Kalex, + 1,282

24. Moreira, Kalex, + 1,292

25. Aji, Kalex, + 2,173

26. Sasaki, Kalex, + 2,581

27. Öncü, Kalex, + 2,678

28. Artigas, Forward, + 3,230