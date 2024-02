Moto2-Test Portimão: Es regnet, es regnet

Beim ersten Privattest des Jahres in der mittleren Kategorie waren die Bedingungen alles andere als optimal. An der Spitze fanden sich dennoch die üblichen Verdächtigen – mit ein paar prominenten Abwesenden.

13 Grad, Regen: Nicht gerade das, was man sich für den ersten Saisontest des Jahres wünscht. Wie schon tags davor in der Moto3 fiel auch der erste private Moto2-Test buchstäblich ins Wasser – zumindest wenn es um kompetitive Rundenzeiten geht. Lange Zeit lag der Italiener Tony Arbolino, seines Zeichens Vize-Weltmeister in den Farben von Marc VDS, in Führung, wurde dann aber auf gegen Ende trockener Piste von Manuel Gonzalez (Gresini) und Aron Canet (Fantic) überholt. Auffällig: Routinier Canet reichten 27 Runden im Regen, während Arbolino mit deren 68 seine Stiefel gründlich aufweichte.

Platz 4 ging an Marcos Ramirez, gefolgt von Jake Dixon auf der CF-Moto des Aspar-Teams. Senna Aguis hielt die Flaggen von Liqui Moly Husqvarna Intact mit Rang 6 hoch, Neuzugang Celestino Vietti war mit Rang 17 der schnellere der beiden Piloten von Red Bull KTM Ajo. Forward probierte sein neues Chassis aus, das ergab Rang 14 für Alex Escrig und einen abgeschlagenen letzten Platz mit über 6 Sekunden Rückstand auf die Spitze von Xavier Artigas.

In Summe muss man den heutigen Zeiten allerdings nicht zu viel Bedeutung schenken, zu wild waren die Bedingungen je nach Zeitpunkt des Outings. Die Bestzeit des Tages war über eine halbe Sekunde langsamer als im Qualifying des letzten Jahres im März. SpeedUp (Aldeguer/Lopez) strich überhaupt vorzeitig die Segel und sparte so einen Testtag, den sie zu einem späteren Zeitpunkt nachholen werden. Morgen Sonntag sollen die Bedingungen hier in Portimão konstanter werden. Der Wetterbericht verspricht Bewölkung und geringe Regen-Wahrscheinlichkeit, allerdings böigen Wind.

Die Top-10

1 Manuel Gonzalez ESP Kalex 1:42,797

2 Aron Canet ESP Kalex +0,069

3 Tony Arbolino ITA Kalex +0,245

4 Marcos Ramirez ESP Kalex +0,560

5 Jake Dixon GBR Kalex +0,945

6 Senna Aguis AUS Kalex +1,141

7 Filip Salac CZE Kalex +1,153

8 Joe Roberts USA Kalex +1,173

9 Bo Bendsneyder NED Kalex +1,280

10 Ai Ogura JAP Boscoscuro +1,338