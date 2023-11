Moto2-WM 2024: Neue Gesichter und wenig Siegfahrer

Wechselte im Red Bull Ajo Team in die Moto2: Deniz Öncü

Nicht weniger als fünf Fahrer steigen für 2024 von der Moto3- in die Moto2-Klasse auf: Moto3-Weltmeister Jaume Masià wechselt von Leopard Honda zu SAG Pertamina.

Vier Fahrer (Masià, Sasaki, Moreira und Deniz Öncü) steigen vier Asse aus der Moto3-WM in die Mittelgewichtsklasse mit den 765-ccm-Dreizylinder-Triumph-Motoren auf. Dazu kommt ein weiterer Rookie in Person von Europameister Senna Agius (18) aus Australien, der beim deutschen Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team den Platz von Lukas Tulovic übernimmt. Ayumu Sasaki, Zweiter der Moto3-WM und Valencia-Sieger, verlässt das deutsche Team in Richtung Yamaha VR46 Master Camp Team, obwohl die Teamführung im August noch fix mit Sasaki für die Moto2-WM 2024 geplant hat. Aber die verheerenden Moto2-Ergebnisse des Teams haben Sasaki ins Grübeln gebracht – und zum Wegggang ermutigt.

Und da Yamaha 2025 mit Rossis neuer Pertamina VR46-Mannschaft wieder ein MotoGP-Kundenteam haben wird, ergibt sich für Sasaki beim Yamaha-Moto2-Team womöglich auch eine Perspektive für die Königsklasse.

Das QJMotor Gresini Moto2 Team verkündete im Gegenzug die Verpflichtung des aufstrebenden Master-Camp-Fahrers Manuel Gonzalez (Platz 2 beim Katar-GP und WM-Achter), er wird Teamkollege von Albert Arenas. Der spanische Moto3-Weltmeister von 2020 kommt von Red Bull KTM Ajo.

Das Fantic Racing Team hat sich frühzeitig vom hoffnungslosen Spanier Borja Gomez getrennt, dem nachgesagt wird, er habe die versprochene Mitgift nicht abgeliefert. Der bisherige Fantic-Pilot und Österreich-GP-Sieger Celestino Vietti wechselt für 2024 zu Red Bull KTM Ajo.

Fantic-Teamprinzipal Stefano Bedon und der neue Teammanager Roberto Locatelli, 125-ccm-Weltmeister des Jahres 2000, hätten als Vietti-Nachfolger gerne den 18-jährigen Ausnahmekönner Fermin Aldeguer engagiert, müssen aber mit Xavier Cardelus und Aaron Canet vorliebnehmen.

Speed-up-Teambesitzer Luca Boscoscuro bekräftigte nämlich auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com auch in Katar: «Ich werde ganz sicher in der Moto2-WM 2024 wieder mit Aldeguer und Alonso Lopez antreten.» Denn Aldeguer hätte bei einem Weggang eine fette Ablöse bezahlen müssen – ca. 400.000 Euro, für die MotoGP eine Vielfaches davon.

Fantic gab die Suche nach einem zweiten starken Piloten im Oktober auf. «Ein mittelmäßiger Fahrer ist nutzlos», meinte Bedon. Deshalb wurde nach einem Bezahlfahrer Ausschau gehalten – und der EM-Dritte Xavier Cardelús ausgewählt.

Das OnlyFans American Racing Team (der Titelsponsor ist seit Dienstag für 2024 bestätigt) beschloss nach dem dritten Rang von Marcos Ramirez, den Spanier in der nächsten Saison neben Katar-Pole-Setter Joe Roberts fahren zu lassen. Damit bleibt Rory Skinner trotz Vertrag auf der Strecke.

Das neue MTHelmets - MSi-Moto2-Team von Teo Martín, das bisher in der Moto3-WM beschäftigt war, hat für 2024 die Moto2-Plätze von Sito Pons übernommen und dazu auch die beiden MotoE-WM-Slots.

Teambesitzer Teo Martín wollte seinen Moto3-Topfahrer Diogo Moreira aufsteigen lassen, der hat aber in der Sommerpause schon bei Italtrans unterschrieben. Also hat sich MTHelmets-MSi für das prominente Fahrerduo Ai Ogura, Moto2-Vizeweltmeister 2022, und Sergio Garcia, Moto3-Vizeweltmeister 2022, entschieden. Es wird von Kalex auf Boscoscuro umstiegen. Der italienische Hersteller hat also erstmals seit 2021 (Aspar-Team) wieder ein Kundenteam unter Vertrag.

Ogura bleibt aber weiter bei HRC unter Vertrag und nimmt seinen langjährigen Crew-Chief Normann Rank aus Sachsen mit zum spanischen Team.

Beim Honda Asia Team von Hiroshi Aoyama wird Ai Ogura durch den bisherigen Moto3-Piloten Mario Aji aus Indonesien ersetzt, der sich in der Moto3 allerdings nicht mit Ruhm bekleckert hat.

Beim niederländischen RW Racing Team stand längst fest: Es wird mit dem Duo Barry Baltus (B) und Zonta van den Goorbergh (NL) sowie Kalex weitergehen.

Schon länger klar ist, dass der neue Moto3-Weltmeister Jaume Masià mit SAG sein Moto2-Debüt geben wird.