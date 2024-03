Moto2: Fermin Aldeguer Schnellster in FP1

Platz an der Sonne. Fermin Aldeguer mit der SpeedUp ganz oben auf dem Zeitenzettel

Während mit Fermin Aldeguer ein vertrauter Name die Spitzenposition beim ersten freien Training in Losail einnahm, war der hinter ihm platzierte Zonta van Den Goorbergh ein positive Überraschung

Keine Überraschung beim ersten ersten Moto2-Training, zumindest was den schnellsten Piloten angeht: SpeedUp-Fahrer Fermin Aldeguer dehte in seiner vorletzten Runde den schnellsten Umlauf in FP1. Dahinter überraschte Zonta van den Goorbergh. Der Holländer, der seine zweite Saison bestreitet, verlor als Zweiter nur 0,034 Sekunden. Auf Position drei Red Bull Ajo Neuzugang Celestino Vietti.

Sein ebenfalls neuer Boxennachbar, Moto3-Aufsteiger Deniz Öncü, büßte ebenfalls nur 0,8 Sekunden auf Aldeguer ein und schaffte damit auf Platz 16 ein sauberes Debüt.

Wie gewohnt geht es eng zu im Feld der mit einheitlichen Dreizylinder-Triebwerken von Triumph ausgerüsteten mittleren GP-Kategorie. 18 Piloten liegen nach der ersten freien Trainingseinheit innerhalb einer Sekunde.

1. Fermin Aldeguer (ESP) Sync SpeedUp 1:58,373

2. Zonta van den Goorbergh (NL) RW-Racing GP 1:58,407

3. Celestino Vietti (ITA) Red Bull KTM Ajo 1:58,663

4. Jake Dixon (GBR) CFMOTO Aspar Team 1:58,666

5. Manuel González (ESP) QJMOTOR Gresini Moto2 1:58,676

6. Albert Arenas (ESP) QJMOTOR Gresini Moto2 1:58,676

7. Jeremy Alcoba (ESP) Yamaha VR46 Master Camp 1:58,690

8. Bo Bendsneyder (NED)Pertamina Mandalika 1:58,702

9. Somkiat Chantra (THA) Idemitsu Honda Team Asia 1:58,732

10. Ai Ogura (JAP) MT Helmets - MSI 1:58,915

11. Sergio Garcia (ESP) MT Helmets - MSI 1:58,942

12. Tony Arbolino (ITA) Elf Marc VDS Racing Team 1:58,950

13. Izan Guevara (ESP) CFMOTO Aspar Team 1:59,052

14. Arón Canet (ESP) Fantic Racing 1:59,079

15. Filip Salač (CZE) Elf Marc VDS Racing Team 1:59,105

16. Deniz Öncü (TUR) Red Bull KTM Ajo 1:59,198

17. Alonso Lopez (ESP) Sync SpeedUp 1:59,202

18. Dennis Foggia (ITA) Italtrans Racing Team 1:59,333

19. Diogo Moreira (BRA) Italtrans Racing Team 1:59,397

20. Barry Baltus (BEL) RW-Idrofoglia Racing GP 1:59,397

21. Jaume Masiá (ESP) Pertamina Mandalika GAS UP 1:59,436

22. Marcos Ramirez (ESP)OnlyFans American Racing 1:59,560

23. Darryn Binder (RSA) Liqui Moly Husqvarna Intact1:59,568

24. Ayumu Sasaki (JAP) Yamaha VR46 Master Camp 1:59,627

25. Xavier Cardelús (AND) Fantic Racing 1:59,958

26. Joe Roberts (USA) OnlyFans American Racing 2:00,068

27. Senna Agius (AUS) Liqui Moly Husqvarna Intact 2:00,501

28. Alex Escrig (ESP) KLINT Forward Factory Team 2:01,152

29. Mario Aji (IDN) Idemitsu Honda Team Asia 2:01,214

30. Xavier Artigas (ESP) KLINT Forward Factory Team 2:02,256