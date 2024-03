Jerez-Test, Freitag: Sturz und Bestzeit von Aldeguer

Zum Abschluss des IRTA-Tests sorgte Boscoscuro-Ass Fermín Aledguer am Freitag für eine neue Moto2-Bestzeit in Jerez. In der Moto3-Klasse stand am Ende José Rueda (KTM) ganz vorne.

Am Vormittag schrottete Fermín Aldeguer in der letzten Kurve des Circuito de Jerez seine Boscoscuro, glücklicherweise blieb der letztjährige WM-Dritte und Sieger der letzten vier Saisonrennen 2023 dabei unverletzt. In der letzten Session sorgte der 18-jährige Spanier dann in 1:40,307 min sogar noch für die Testbestzeit.

Den All-Time-Lap-Record von Aron Canet aus dem Vorjahr, eine 1:40,640 min, unterboten am Freitag in Jerez gleich die Top-8 des Moto2-Klassements, obwohl es wieder etwas windiger war.

Auf dem zweiten Platz hielt sich wie schon an den vergangenen Tagen American-Racing-Rückkehrer Joe Roberts, dahinter folgten zum Abschluss des offiziellen Wintertests Gresini-Neuzugang Manuel Gonzalez und Vizeweltmeister Tony Arbolino aus dem Elf Marc VDS Racing Team. Fantic-Fahrer Aron Canet, der am Mittwoch und Donnerstag vorne gelegen war, landete am Ende auf Rang 5.

In der Moto3-Klasse löste José Rueda aus dem Red Bull KTM Ajo Team in 1:43,276 min am Freitag CFMOTO-Aspar-Ass David Alonso an der Spitze des Klassements ab. Der Schweizer Rookie Noah Dettwiler landete auf seiner CIP-KTM auf Rang 24.

Moto2-Test Jerez, kombinierte Zeiten, Freitag (1.3.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:40,307 min

2. Roberts, Kalex, + 0,044 sec

3. Gonzalez, Kalex, + 0,078

4. Arbolino, Kalex, + 0,130

5. Canet, Kalex, + 0,134

6. Chantra, Kalex, + 0,191

7. Ramirez, Kalex, + 0,200

8. Lopez, Boscoscuro, + 0,312

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,355

10. Ogura, Boscoscuro, + 0,371

11. Vietti, Kalex, + 0,494

12. Dixon, Kalex, + 0,565

13. Garcia, Boscoscuro, + 0,646

14. Bendsneyder, Kalex, + 0,707

15. Alcoba, Kalex, + 0,813

16. Arenas, Kalex, + 0,826

17. Baltus, Kalex, + 0,830

18. Deniz Öncü, Kalex, + 0,854

19. Guevara, Kalex, + 1,006

20. Salac, Kalex, + 1,018

21. Agius, Kalex, + 1,101

22. Moreira, Kalex, + 1,158

23. Foggia, Kalex, + 1,199

24. Escrig, Forward, + 1,344

25. Darryn Binder, Kalex, + 1,464

26. Masia, Kalex, + 1,494

27. Sasaki, Kalex, + 1,769

28. Cardelús, Kalex, + 1,798

29. Artigas, Forward, + 3,739

Moto3-Test Jerez, kombinierte Zeiten, Freitag (1.3.):

1. Rueda, KTM, 1:43,276 min

2. Alonso, CFMOTO, + 0,233 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,334

4. Yamanaka, KTM, + 0,352

5. Holgado, GASGAS, + 0,593

6. Veijer, Husqvarna, + 0,914

7. Nepa, KTM, + 1,133

8. Lunetta, Honda, + 1,298

9. Adrián Fernández, Honda, + 1,308

10. Almansa, Honda, + 1,448

11. Roulstone, GASGAS, + 1,559

12. Ogden, Honda, + 1,593

13. Farioli, Honda, + 1,608

14. Bertelle, Honda, + 1,619

15. Suzuki, Husqvarna, + 1,796



Ferner:

24. Dettwiler, KTM, + 3,449