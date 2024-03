Celestino Vietti: Ajo als Motivation, WP als Vorteil

An der Kalex in den Ajo-Farben sind WP-Federelemente verbaut

Für den sechsfachen GP-Sieger Celestino Vietti ist für 2024 mit dem Wechsel in das Erfolgsteam von Red Bull KTM Ajo und auf WP-Federelemente einiges neu. Seine Eindrücke nach dem elften Platz beim Jerez-Test.

Celestino Vietti gewann im Vorjahr den Österreich-GP auf dem Red Bull Ring noch für Fantic Racing und vermieste damit dem späteren Weltmeister Pedro Acosta die Party beim KTM-Heimspiel, 2024 tritt er selbst in den Farben von Red Bull KTM Ajo an.

«Ich fühle mich gut und lerne die Leute hier mit jedem Tag besser kennen. Ich mag das Team sehr, es ist motivierend hier zu sein. Das Team hat in den vergangenen paar Jahren ja sehr viele gute Ergebnisse gesammelt», verwies «Cele» allen voran auf die Moto2-Titelgewinne der Truppe um Meistermacher Aki Ajo durch Remy Gardner (2021), Augusto Fernández (2022) und Pedro Acosta (2023). «Ich bin motiviert und hoffe es so gut zu machen, wie sie es in den vergangenen Jahren gemacht haben.»

«Ich habe im Winter versucht, meine körperliche Verfassung insgesamt zu verbessern, weil ich im Vorjahr zwei große Verletzungen hatte – eine zu Beginn der Saison und eine zweite in Indien. Ich war also nicht bei 100 Prozent. Für dieses Jahr versuche ich, besser vorbereitet zu sein», erzählte der 22-jährige VR46-Schüler SPEEDWEEEK.com von seiner Vorbereitung auf die neue Saison, die nächste Woche in Doha beginnt.

Zur Arbeitsweise im Red Bull KTM Ajo Team verriet Vietti im Vergleich zu seinen bisherigen italienischen Mannschaften von VR46 und zuletzt Fantic: «Es ist ein bisschen anders, ich muss auch mehr Englisch sprechen, es sind mehr Leute da. Das ist aber auch schön, ich kann als Person und als Fahrer auch abseits der Strecke wachsen. Das ist wichtig. Ich will versuchen, mich so gut wie möglich an sie zu halten, denn wenn man auf sie hört, ist das sicher ein guter Weg, um gute Ergebnisse zu erreichen.»

Eine weitere Umstellung betrifft die Federelemente: WP Suspension, das Werk befindet sich in Munderfing nur einen Steinwurf vom KTM Factory Racing-Hauptquartier entfernt, kehrt 2024 in die Moto2-WM zurück und rüstet die Teams von Red Bull KTM Ajo, CFMOTO Aspar und Liqui Moly Husqvarna IntactGP aus.

«Wir arbeiten daran, auf demselben Level oder gar besser zu sein», sagte Vietti zum Wechsel von Öhlins auf WP. «Im Moment bin ich zufrieden, wir fangen auf einer sehr guten Basis an. WP hat im Winter einen sehr guten Job gemacht. Mit Sicherheit ist es etwas Neues, vielleicht werden wir manchmal auch auf Schwierigkeiten stoßen, ich glaube aber, dass sie sehr gute Leute haben, die jedes Problem lösen können. Wir sind ja auch weniger Teams mit WP, also können sie sich noch besser um uns kümmern und uns besser unterstützen, weil wir weniger Fahrer sind. Das ist eine gute Sache.»

Moto2-Test Jerez, kombinierte Zeiten, Freitag (1.3.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:40,307 min

2. Roberts, Kalex, + 0,044 sec

3. Gonzalez, Kalex, + 0,078

4. Arbolino, Kalex, + 0,130

5. Canet, Kalex, + 0,134

6. Chantra, Kalex, + 0,191

7. Ramirez, Kalex, + 0,200

8. Lopez, Boscoscuro, + 0,312

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,355

10. Ogura, Boscoscuro, + 0,371

11. Vietti, Kalex, + 0,494

12. Dixon, Kalex, + 0,565

13. Garcia, Boscoscuro, + 0,646

14. Bendsneyder, Kalex, + 0,707

15. Alcoba, Kalex, + 0,813

16. Arenas, Kalex, + 0,826

17. Baltus, Kalex, + 0,830

18. Deniz Öncü, Kalex, + 0,854

19. Guevara, Kalex, + 1,006

20. Salac, Kalex, + 1,018

21. Agius, Kalex, + 1,101

22. Moreira, Kalex, + 1,158

23. Foggia, Kalex, + 1,199

24. Escrig, Forward, + 1,344

25. Darryn Binder, Kalex, + 1,464

26. Masia, Kalex, + 1,494

27. Sasaki, Kalex, + 1,769

28. Cardelús, Kalex, + 1,798

29. Artigas, Forward, + 3,739