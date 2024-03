Alex Baumgärtel (Kalex): Warm werden mit Pirelli

Am nächsten Sonntag wird das erste Moto2-Rennen der Geschichte auf Pirelli-Reifen gestartet. Unverändert geblieben ist die Kalex-Dominanz im Fahrerlager. Alex Baumgärtel erwartet eine sehr spannende Saison.

Der deutsche Chassis-Hersteller Kalex hat die Moto2-Kategorie wie kein anderer Ausrüster geprägt. Zwar gibt es mit Boscoscuro eine weitere siegfähige Marke, dennoch steht die führende Rolle der von Alex Baumgärtel und Klaus Hirsekorn aufgebauten Moto2-Schmiede nicht zur Debatte. Mit Ausnahme von Alonso Lopez und Fermin Aldeguer setzen alle Top-Piloten auf die Einheit aus deutschem-Fahrzeug und englischem Triumph Dreizylinder-Antrieb. Doch gerade die beiden Spanier der kleinen, aber extrem spitzen Boscoscuro-Speerspitze beweisen, eine Kalex-Garantie auf Dauersiege gibt es nicht. Das bestätigen auch die jüngsten Tests mit Aldeguer an der Spitze.

Besondere Würze erhält der Wettstreit der Konstrukteure durch Pirelli als neuen Reifenpartner. Alex Baumgärtel, der trotz seiner erweiterten Rolle auch für die Honda Racing Corporation (HRC) weiterhin sein eigenes Unternehmen vertritt, kommentierte im Anschluss an die finalen Moto2-Tests den Status quo der Kalex-Teams.

«Auch wenn die bisherigen Erprobungen gut verliefen, in Wahrheit stehen wir noch am Anfang. Aber ich bin recht glücklich, weil wir zuletzt viel verstehen konnten. Es gibt aber noch Ungewissheiten, was andere Strecken betrifft. Im Bezug auf die neuen Reifen fehlt uns noch die Erfahrung. Bis zur Mitte der Saison wird die Adaption in diesem Bereich sicher noch dauern. Die Pace unserer Fahrer ist in jedem Fall da.

Ein besonderer Faktor ist die Temperatur. Es hat sich gezeigt, dass die Pirellis mehr die höheren Temperaturen brauchen. Das ist in der Konstruktion der vom Superbike stammenden Slicks begründet. Mit 30 Kilo und 100 PS mehr liegen da andere Bedingungen vor. Wir brauchen aber noch mehr Verständnis, müssen uns mit allen Details, wie etwa auch den Heizprozessen auseinandersetzen.»

Auf die Frage, ob die anderen Reifen das Feld nun komplett neu durchmischen werden, wollte sich der Chassis-Experte nicht festlegen: «Fakt ist, auch 2024 liegt alles sehr nahe beisammen. 20 Piloten fahren in einer Sekunde, es geht um Tausendstel. Es bleibt sehr spannend und wir sind uns dem guten Wettbewerb mit Boscoscuro bewusst.»

Moto2-Test Jerez, (1.3.) kombinierte Zeiten

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:40,307 min

2. Roberts, Kalex, + 0,044 sec

3. Gonzalez, Kalex, + 0,078

4. Arbolino, Kalex, + 0,130

5. Canet, Kalex, + 0,134

6. Chantra, Kalex, + 0,191

7. Ramirez, Kalex, + 0,200

8. Lopez, Boscoscuro, + 0,312

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,355

10. Ogura, Boscoscuro, + 0,371

11. Vietti, Kalex, + 0,494

12. Dixon, Kalex, + 0,565

13. Garcia, Boscoscuro, + 0,646

14. Bendsneyder, Kalex, + 0,707

15. Alcoba, Kalex, + 0,813

16. Arenas, Kalex, + 0,826

17. Baltus, Kalex, + 0,830

18. Deniz Öncü, Kalex, + 0,854

19. Guevara, Kalex, + 1,006

20. Salac, Kalex, + 1,018

21. Agius, Kalex, + 1,101

22. Moreira, Kalex, + 1,158

23. Foggia, Kalex, + 1,199

24. Escrig, Forward, + 1,344

25. Darryn Binder, Kalex, + 1,464

26. Masia, Kalex, + 1,494

27. Sasaki, Kalex, + 1,769

28. Cardelús, Kalex, + 1,798

29. Artigas, Forward, + 3,739