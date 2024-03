Boscoscuro-Neuling Ogura: Konstanter als auf Kalex?

Ai Ogura (MT Helmets-MSi) zieht nach seinem Team- und Chassis-Wechsel interessante Vergleiche und beschrieb nach dem Jerez-Test auch seine ersten Eindrücke der neuen Pirelli-Reifen für die Moto2-WM 2024.

Nach einer enttäuschenden Saison 2023 verließ Ai Ogura das Honda Team Asia (er wird aber weiterhin von HRC unterstützt) und dockte im neuen Moto2-Team von MT Helmets-MSi an. Damit verbunden war der Wechsel von Kalex auf Boscoscuro. Denn der italienische Chassis-Hersteller rüstete neben dem hauseigenen SpeedUp Team (mit Fermín Aldeguer und Alonso Lopez) in diesem Jahr auch den spanischen Rennstall von Teo Martín aus, der die zwei Startplätze von Pons übernahm.

Nach dem vom Schlechtwetter beeinträchtigten Privattest in Portimão brachten die drei IRTA-Testtage in der vergangenen Woche in Jerez bei stabil guten Bedingungen wertvolle Erkenntnisse im Hinblick auf den bevorstehenden Saisonauftakt in Doha – das gilt besonders für Ogura, für den 2024 einiges neu ist.

«Wir wollten vor allem viel vom Chassis und den Reifen verstehen, in der Hinsicht war es ein guter Test», erzählte der 23-jährige Japaner SPEEDWEEK.com. «Das Team, die Leute, das ist alles okay, genauso das Chassis. Ich glaube aber, wir müssen noch mehr über die Reifen herausfinden, aber das wird allen so gehen», verwies er auf die neuen Pirelli-Reifen. Der italienische Hersteller tritt mit dieser Saison die Nachfolge von Dunlop als Alleinausrüster in den zwei kleinen GP-Klassen an.

Den Umstieg auf das Boscoscuro-Chassis sieht der Moto2-Vizeweltmeister von 2022 lockerer. «Zu Beginn hat mir die Stabilität der Boscoscuro in der Bremsphase ein bisschen Sorgen gemacht. In Jerez haben wir dann aber gesehen, dass es funktioniert, die Bremsstabilität ist gut. Stop-and-Go-Strecken sind also kein Problem. In den vergangenen drei Jahren hatte ich auf Strecken mit Highspeed-Kurven ein bisschen Mühe, mit Boscoscuro fühle ich mich in dem Bereich dagegen besser. Daher denke ich, dass ich im Vergleich zur Kalex mit Boscoscuro vielleicht ein konstanteres Jahr zeigen kann, mit weniger Auf und Ab, das hoffe ich zumindest», verriet er sogar.

Im Vorjahr machte ein Sturz beim Motocross-Training und eine damit verbundene Handverletzung die Titelträume von Ogura noch vor dem Saisonstart zunichte. «Dieses Jahr ist das Training im Winter unfallfrei über die Bühne gegangen, auch in Portimão und Jerez bin ich nicht gestürzt, das ist gut.»

Mit einer konkreten Zielsetzung hält sich der dreifache GP-Sieger, der den Moto2-Titelkampf 2022 erst im Finish gegen Augusto Fernández verlor, trotz der gelungenen Vorbereitung zurück. «Es gibt zu viele Unbekannte im Hinblick auf Katar», gab Ogura zu bedenken. «Pirelli hat keine großen Erfahrungswerte in Katar. Und wie gesagt, ich glaube, es wird mehr um die Reifen gehen. Wir verfügen jetzt über mehr Erfahrung mit dem Motorrad, wir müssen in Katar noch mehr mit den Reifen arbeiten.»

Wird das Moto2-Feld mit den neuen Reifen noch enger zusammenrücken? «Wir haben an den drei Testtagen in Jerez einige neue Namen an der Spitze gesehen, so viel ist klar», grübelte Ogura kurz. «Das war aber immer noch nur ein Test und man weiß nicht, welcher Fahrer mit welchen Reifen unterwegs war. Ich kann daher nicht viel vorhersagen, aber ich gehe davon aus, dass es ähnlich wie mit den Dunlop-Reifen sein wird. Im Qualifying ging es im Vorjahr super-eng zu und ich glaube, es wird wieder so sein. Im Hinblick auf die Renndistanz wird es aber anders sein, soweit zumindest meine Einschätzung.»

Moto2-Test Jerez, kombinierte Zeiten, Freitag (1.3.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:40,307 min

2. Roberts, Kalex, + 0,044 sec

3. Gonzalez, Kalex, + 0,078

4. Arbolino, Kalex, + 0,130

5. Canet, Kalex, + 0,134

6. Chantra, Kalex, + 0,191

7. Ramirez, Kalex, + 0,200

8. Lopez, Boscoscuro, + 0,312

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,355

10. Ogura, Boscoscuro, + 0,371

11. Vietti, Kalex, + 0,494

12. Dixon, Kalex, + 0,565

13. Garcia, Boscoscuro, + 0,646

14. Bendsneyder, Kalex, + 0,707

15. Alcoba, Kalex, + 0,813

16. Arenas, Kalex, + 0,826

17. Baltus, Kalex, + 0,830

18. Deniz Öncü, Kalex, + 0,854

19. Guevara, Kalex, + 1,006

20. Salac, Kalex, + 1,018

21. Agius, Kalex, + 1,101

22. Moreira, Kalex, + 1,158

23. Foggia, Kalex, + 1,199

24. Escrig, Forward, + 1,344

25. Darryn Binder, Kalex, + 1,464

26. Masia, Kalex, + 1,494

27. Sasaki, Kalex, + 1,769

28. Cardelús, Kalex, + 1,798

29. Artigas, Forward, + 3,739