Unglaublich, aber wahr: Moto2-Training im Regen

Liess die nasse Sitzung am Abend aus. Fermin Aldeguer geht als führender Fahrer des Moto2-Feldes in den zweiten Tag

Fühlt sich offensichtlich wohl im Team Ajo. Celestino Vietti beendet seinen Auftakttag in Losail als Dritter

Ja es stimmt. Moto2-Chauffeur Jaume Masia auf nasser Rennbahn in der Wüste von Katar

Statistisch gibt es in Doha keinen Regen. Heute wurde die Regel von der Ausnahme bestätigt. Nur vier Moto2-Piloten machten sich zur Erkundung einer nassen Losail-Piste auf den Weg.

Einheimische behaupten, dass es in Losail dreimal im Jahr regnet. Nach ein paar Tropfen am Mittwoch wurde es heute richtig nass. Gegen Ortszeit 19 Uhr begann es am Ende der zweiten Moto3-Sitzung stramm zu regnen. Beweisfoto anbei.

Die darauffolgende «Practice 1» der mittleren Kategorie wurde zwar ordnungsgemäß frei freigegeben, auf die klatschnasse Strecke wagten sich in den 40 Minuten aber nur vier Piloten. Eine Änderung der Reihenfolge aus dem Training gab es dadurch nicht.

1. Fermin Aldeguer (ESP) Sync SpeedUp 1:58,373

2. Zonta van den Goorbergh (NL) RW-Racing GP 1:58,407

3. Celestino Vietti (ITA) Red Bull KTM Ajo 1:58,663

4. Jake Dixon (GBR) CFMOTO Aspar Team 1:58,666

5. Manuel González (ESP) QJMOTOR Gresini Moto2 1:58,676

6. Albert Arenas (ESP) QJMOTOR Gresini Moto2 1:58,676

7. Jeremy Alcoba (ESP) Yamaha VR46 Master Camp 1:58,690

8. Bo Bendsneyder (NED)Pertamina Mandalika 1:58,702

9. Somkiat Chantra (THA) Idemitsu Honda Team Asia 1:58,732

10. Ai Ogura (JAP) MT Helmets - MSI 1:58,915

11. Sergio Garcia (ESP) MT Helmets - MSI 1:58,942

12. Tony Arbolino (ITA) Elf Marc VDS Racing Team 1:58,950

13. Izan Guevara (ESP) CFMOTO Aspar Team 1:59,052

14. Arón Canet (ESP) Fantic Racing 1:59,079

15. Filip Salač (CZE) Elf Marc VDS Racing Team 1:59,105

16. Deniz Öncü (TUR) Red Bull KTM Ajo 1:59,198

17. Alonso Lopez (ESP) Sync SpeedUp 1:59,202

18. Dennis Foggia (ITA) Italtrans Racing Team 1:59,333

19. Diogo Moreira (BRA) Italtrans Racing Team 1:59,397

20. Barry Baltus (BEL) RW-Idrofoglia Racing GP 1:59,397

21. Jaume Masiá (ESP) Pertamina Mandalika GAS UP 1:59,436

22. Marcos Ramirez (ESP)OnlyFans American Racing 1:59,560

23. Darryn Binder (RSA) Liqui Moly Husqvarna Intact1:59,568

24. Ayumu Sasaki (JAP) Yamaha VR46 Master Camp 1:59,627

25. Xavier Cardelús (AND) Fantic Racing 1:59,958

26. Joe Roberts (USA) OnlyFans American Racing 2:00,068

27. Senna Agius (AUS) Liqui Moly Husqvarna Intact 2:00,501

28. Alex Escrig (ESP) KLINT Forward Factory Team 2:01,152

29. Mario Aji (IDN) Idemitsu Honda Team Asia 2:01,214

30. Xavier Artigas (ESP) KLINT Forward Factory Team 2:02,256