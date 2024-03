Filip Salac k.o. – der Moto2-Pilot verpasst Portimao

Zweite Armpump-OP in vier Monaten. Filip Salac im Krankenhaus in Barcelona – Rückkehr in die Moto2 erst wieder beim Grand Prix der USA

So will man den jungen Mann aus der Tschechischen Republik sehen. Filip Salac wechselte ins Elf Marc VDS Racing Team

Nach einem Sturz bei seinem ersten Moto2-Rennen für das Team Marc VDS und kurzfristig angesetzter Operation fällt der junge Tscheche für den zweiten Grand Prix in Portugal aus.

Ein gelungener Saisonauftakt schaut anders aus. Filip Salac wurde am gestrigen Donnerstag in Barcelona operiert. Der Eingriff war keine Folge des Sturzes des Neuzugangs im Team von Marc van der Straten. Beim Saisonauftakt in Losail war der 22-Jährige zur Rennmitte in Kurve eins von seiner Kalex-Maschine geflogen und dabei unverletzt geblieben.

Dennoch litt Salac während des ersten GP-Einsatzes so sehr unter «Arm pump», dass gemeinsam mit seinem Team eine schnelle Operation beschlossen wurde. Salac, der 2024 seine dritte Moto2-Saison in Angriff nimmt, fand sich nach einem kurzen Zwischenstopp direkt in Barcelona ein. Die « Universitari Dexeus» Klinik gilt als Rennfahrer-Krankenhaus. Der Eingriff am rechten Unterarm wurde vom bekannten Mediziner Dr. Xavier Mir erfolgreich durchgeführt.

Die Beschwerden mit dem Compartment-Syndrom plagen den Moto2-Profi schon länger. Erst im Dezember lag Salac in seiner tschechischen Heimat deswegen auf dem OO-Tisch.

Nach dem Eingriff gab der Marc VDS-Fahrer dennoch ein positives Statement ab: «Die Operation ist sehr gut verlaufen und ich fühle mich gut, obwohl ich sehr traurig und enttäuscht bin, dass ich in Portimao nicht antreten kann. Es tut mir leid für das Team und unsere großartigen Sponsoren. Ich danke allen für ihr Verständnis und ihre Unterstützung, denn sie haben von Anfang an deutlich gemacht, dass mein Wohlbefinden für sie an erster Stelle steht. Ich werde nun hart arbeiten, um mich schnell zu erholen, damit ich so schnell wie möglich wieder auf die Strecke zurückkehren und meine beste Leistung abrufen kann.»

Auch Teambesitzer Marc van der Straten äußerte sich nach dem Eingriff zur Situation. «Die Gesundheit und die Rehabilitation von Filip haben für uns oberste Priorität. Es ist schade, dass Filip diese Situation durchmachen muss, aber wir sind davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war, um sein Wohlergehen jetzt zu gewährleisten und sicherzustellen, dass er für den Rest der Saison auf seinem optimalen Niveau fahren kann.»

Für das Team Elf Marc VDS, das bereits dreimal die Moto2-Team-WM gewinnen konnte, zuletzt 2019, war Start in die Saison aus sportlicher Sicht eine Katastrophe. Ausfall von Salac und keine Punkte für Tony Arbolino (Platz 20).

Das anstehende Rennwochenende (22.-24. März) ist für das Team eine besondere Premiere. Während in Portimao der zweite GP ausgefahren wird, tritt die Marc VDS Superbike-Abteilung zeitgleich zum ebenfalls zweiten Saisonevent mit Sam Lowes (Ducati V4R) in Barcelona an.