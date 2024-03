Portimão: Erlösung – Erster Moto2-Sieg für Aron Canet

Ein aufregendes Moto2-Rennen in Portimão brachte mit Aron Canet einen neuen Rennsieger hervor. Fermin Aldeguer (Boscoscuro) zeigte derweilen eine heroische Aufholjagd, die am Ende mit Platz 5 belohnt wurde.

Auf dem 4,7 km langen «Autódromo Internacional do Algarve» in Portimão hatte sich am Samstag Manuel Gonzalez die Pole-Position gesichert, seine erste in der Moto2-Klasse. Der Kalex-Pilot aus dem Gresini-Racing-Team Fermin Aldeguer (Boscoscuro) und Aron Canet (Kalex) auf die Plätze 2 und 3. Die zweite Startreihe bildeten Katar-Sieger Alonso López, Joe Roberts und Albert Arenas.

López übernahm früh die Führung, schied jedoch zur Rennmitte per Sturz aus dem Rennen aus. Von da an kontrollierte Aron Canet den Grand-Prix, weshalb sich der Kalex-Pilot des Fantic Racing Teams am Ende seinen ersten Moto2-Sieg sicherte.

70 Rennen und 15 zweite Plätze musste der Spanier in Kauf nehmen, bevor er sich mit 2,059 sec Vorsprung vor Joe Roberts (American Racing) den Sieg holte.

Während Pole-Setter Gonzalez das Podium als Dritter komplettierte, sorgte Fermin Aldeguer für reichlich Aufsehen. Der Boscoscuro-Pilot fiel zwischenzeitlich aufgrund einer «Double Long-Lap-Penalty» bis auf Rang 13 zurück und kämpfte sich bis zum Zielstrich wieder auf Rang 5 vor.

So lief das Moto2-Rennen in Portimão:

Start: Fermin Aldeguer schnappt sich den Hole-Shot und führt nach der ersten Kurve vor López und Pole-Mann Gonzalez. In Kurve 4 schiebt sich auch Ai Ogura an Gonzalez vorbei und komplettiert die Boscoscuro-Top-3.

2. Runde: Aldeguer führt 0,175 sec vor López, Ogura Gonzalez, Arenas und Canet in den Top-6. López schlüpft an Aldeguer vorbei und übernimmt in der vorletzten Kurve erstmals die Führung.



3. Runde: Albert Arenas (5.) fährt die schnellste Rennrunde. Wegen eines Frühstarts erhält Aldeguer eine «Double Long-Lap-Strafe».



4. Runde: Aldeguer bremst sich in Kurve 1 an López vorbei, doch sein Teamkollege kontert sofort wieder. Der Spanier absolviert die erste seiner beiden Strafrunden und reiht sich auf Platz 11 wieder ein.

5. Runde: López baut seinen Vorsprung an der Spitze auf 0,470 sec aus. Canet presst sich an Ogura vorbei und übernimmt Platz 2.

6. Runde: López erhöht das Tempo und baut seinen Vorsprung weiter aus. Dahinter kämpfen Canet, Ogura, Gonzalez, Roberts, Arenas und Tony Arbolino um die verbleibenden Podestplätze.



7. Runde: Gonzalez zieht beim Anbremsen auf Kurve 1 an Ogura vorbei und sichert damit vorläufig Platz 3. Aldeguer absolviert seine zweite Strafrunde und fällt dadurch auf Rang 13 zurück.



8. Runde: Die Top-9 liegen innerhalb von 3,2 sec, weiterhin angeführt von Alonso López.

10. Runde: Arenas und Ogura bekämpfen sich und wechseln die Positionen nahezu jede Kurve. Am Ende der Runde liegt Arenas (5.) vorn. Mit Xavi Cardelus wird in Kurve 3 das erste Sturzopfer gemeldet.



11. Runde: Sturz von Leader Alonso López in Kurve 13! Canet erbt die Führung vor Roberts (+ 0,667 sec) und Gonzalez (+ 1,051).



13. Runde: Aldeguer setzt seine Aufholjagd fort und liegt schon auf Platz 7. Auf Leader Canet fehlen dem Spanier 2,843 sec. Arbolino wird von Arenas weitgeschickt, wodurch Aldeguer eine weitere Position gewinnt.

14. Runde: Aldeguer überholt Arenas und übernimmt damit Rang 5. Celestino Vietti (12.) muss eine Position abgeben, da er unter gelben Flaggen überholt hat.



15. Runde: Canet führt 0,790 sec vor Roberts, Gonzalez, Ogura und Aldeguer.



16. Runde: Ayumu Sasaki stürzt aus dem Rennen.



17. Runde: Canet erhöht seinen Vorsprung auf 1,007 sec. Gonzalez behauptet Platz 2 vor Roberts, der wiederum 0,459 sec vor Ai Oguro liegt.

19. Runde: Roberts überholt Gonzalez und übernimmt damit Platz 2. Gleichzeitig fällt Ogura dem Spanier Aledguer zum Opfer, der damit Jagd auf die Podestplätze macht. Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) erhält eine Long-Lap-Strafe.



20. Runde: Ogura überholt Gonzalez und drängt den Pole-Mann damit vom Podest.

Letzte Runde: Canet fährt seinem ersten Moto2-Sieg entgegen, Joe Roberts sichert sich souverän Platz 2. Den letzten Podestplatz schnappt sich derweilen Manuel Gonzalez. Aldeguer profitiert von einem Hinterradrutscher des Japaners Ai Ogura und rettet noch Platz 4.

Moto2-Ergebnis, Portimão (24. März):

1. Canet, Kalex, 21 Rdn in

2. Roberts, Kalex, + 2,059 sec

3. Gonzalez, Kalex, + 2,610

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 3,212

5. Ogura, Boscoscuro, + 3,728

6. Garcia, Boscoscuro, + 6,716

7. Vietti, Kalex, + 7,288

8. Arenas, Kalex, + 7,663

9. Ramirez, Kalex, + 7,758

10. Chantra, Kalex, + 8,728

11. Alcoba, Kalex, + 8,913

12. Arbolino, Kalex, + 10,072

13. Baltus, Kalex, + 10,707

14. Agius, Kalex, + 16,739

15. Binder, Kalex, + 17,945

WM-Stand nach 2 von 21 Rennen:

1. Canet, 31 Punkte. 2. Roberts 29. 3. Gonzalez 27. 4. Garcia 26. 5. López 25. 6. Ogura 24. 7. Baltus 23. 8. Ramirez 17. 9. Vietti 16. 10. Arenas 16. 11. Aldeguer 13. 12. Chantra 11. 13. Alcoba 9. 14. Arbolino 4. 15. Van den Goorbergh 3. 16. Bendsneyder 2. 17. Agius 2. 18. Darryn Binder 1. 19. Öncü 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 45. 2. Boscoscuro 38.



Team-WM:

1. MT Helmets MSI 50. 2. Onlyfans American Racing Team 46. 3. Gresini Moto2 43. 4. Beta Tools SpeedUp 38. 5. Fantic Racing 31. 6. RW Racing GP 26. 7. Red Bull KTM Ajo 17. 8. Idemitsu Honda Team Asia 11. 9. Yamaha VR46 Master Camp Team 9. Elf Marc VDS Racing 4. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 3. 12. Pertamina GAS UP Team 2.