Nachschlag in Austin: Aldeguer dominiert Practice 1 12.04.2024 - 22:07 Von Thomas Kuttruf

© Seidenglanz Boscoscuro auf den ersten beiden Plätzen. Ganz vorne: Fermín Aldeguer

In der zweiten Ausfahrt der Moto2-Klasse am ersten Trainingstag in Austin ließ Fermín Aldeguer keine Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. Der Boscoscuro-Pilot führte das Feld ohne Unterbrechung an.