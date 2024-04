Aron Canet auf der Überholspur: Startplatz eins

Lange sah es im Qualifying der Moto2-Klasse nach einem sicheren Spiel für Fermín Aldeguer aus. Doch in der letzten Runde wechselte die Führung an Fantic-Kalex Pilot Aron Canet.

Mit starken Runden hatte sich zunächst Red Bull Ajo-Neuzugang Celestino Vietti ins zweite Qualifikationstraining eingeklinkt. Gleiches gelang den Rookies der mittleren Klasse Jaume Masia und Diego Moreira sowie Gresini-Fahrer und Ex-Moto3-Weltmeister Albert Arenas.

Als erster tauschte mit Alonso Lopez ein Boscoscuro-Pilot auf den Zeitmonitoren auf. Für Unruhe sorgte dann erstmal eine gelbe Flagge – Vietti hatte seine Kalex zu Boden geworfen.

Kaum war die Strecke wieder frei, schoss Portugal-Sieger Aron Canet an die erste Stelle.

Hinter dem Tatoo-Fan, legten Barry Baltus und der Dominator der Zeittrainings, Fermín Aldeguer nach.

Wie bereits in den früheren Sitzungen zeigten die beiden MSI-Piloten, ebenfalls mit einem Boscoscuro-Chassis ausgerüstet, gutes Teamwork. Sergio Garcia führte die Zusammenarbeit zwischenzeitlich auf Platz zwei, Ai Ogura an die 13. Stelle. Zwei Minuten vor Schluss der erwartete Nachschlag von Aldeguer. Mit einer 2:07,740 baute der 18-Jährige seine Führung aus. Doch – zu früh gefreut: Aron Canet fuhr nochmals 0,106 sec. schneller und entriss Aldeguer noch den ersten Startplatz.

Sehr gut lief es auch für das American Racing-Team. Der Kalifornier Joe Roberts wird den GP von der fünften Stelle aus starten, direkt hinter ihm steht Teamkollege Marcos Ramirez.

Beide Racer des deutschen Liqui Moly Husqvarna Intact GP-Teams hatten es nicht ins Shootout der besten Moto2-Piloten geschafft. Für den Ex-MotoGP Profi Binder ging das Quali komplett daneben. Ohne notierte Zeit crashte der Bruder von Brad Binder auch noch aus dem Geschehen. Etwas besser lief es für den jungen Senna Agius. Mit Gesamtrang 22 wird aber auch der Brasilianer nicht zufrieden sein.

Ergebnis – Moto2 Qualifikation

1. Arón Canet (E) Fantic 2:07,631 min

2. Fermín Aldeguer (E) Sync SpeedUp + 0,109

3. Ai Sergio Garcia (E) MT Helmets - MSI + 0,188 sec.

4. Albert Arenas (E) Gresini +0,234

5. Joe Roberts (USA) American Racing + 0,237 sec.

6. Marcos Ramirez (E) American Racing + 0,280 sec.

7. Dennis Foggia (I) Italtrans + 0,400 sec.

8. Alonso Lopez (E) Sync SpeedUp + 0,432 sec.

9. Manuel González (E) Gresini 0,443 sec.

10. Bo Bendsneyder (NL) Pertamina 0,481 sec.

11. Tony Arbolino (I) Marc VDS 0,496 sec.

12. Barry Baltus (B) RW-Idrofoglia GP + 0,511 sec.

13. Jeremy Alcoba (E) VR46 Master Camp + 0,516 sec.

14. Jake Dixon (GB) CFMOTO + 0,650 sec.

15. Celestino Vietti (I), Red Bull Ajo, +0,680 sec.

16. Diogo Moreira (BR) Italtrans +0,734 sec.

17. Ogura (J) MT Helmets - MSI + 0,830 sec.

18. Jaume Masiá (E) Pertamina +0,881 sec.