Austin: Erster Moto2-Sieg für Sergio Garcia

Boscoscuro-Ass Sergio Garcia feierte beim Austin-GP seinen ersten Moto2-Sieg und übernahm damit die WM-Führung. Der Kalifornier Joe Roberts gab den amerikanischen Fans derweilen als Zweitplatzierter Grund zum Jubeln.

Mit Pole-Mann Aron Canet (Fantic Racing), Fermin Aldeguer (Boscoscuro) und Sergio Garcia (MT Helmets - MSI) war die erste Startreihe des Austin-GP fest in spanischer Hand. Während Canet zu Rennbeginn an das Ende der Top-10 fiel, übernahm Garcia das Zepter an der Spitze und fuhr souverän seinem ersten Moto2-Sieg entgegen. Doch aufgrund wiederholter Fehler in Kurve 11 hielt der Spanier die Spannung bis zur letzten Runde hoch.

Trotz Garcias Fehler schaffte es Lokalmatador Joe Roberts (American Racing) letztlich nicht, Garcia an der Spitze einzuholen. Er überquerte mit 0,492 sec Rückstand den Zielstrich als Zweiter.

Fermin Aldeguer komplettierte die Top-3. Canet erhielt nachträglich noch eine Zeitstrafe, da er es nicht schaffte, eine drei Runden vor Schluss verhängte «long lap penalty» abzuarbeiten.

Garcia übernimmt mit seinem Sieg die Spitze im WM-Klassement und liegt nach drei Rennen mit 51 Punkten vor Joe Roberts (49 Punkte) und Alonso López (38 Punkte) auf Platz 1.

So lief das Moto2-Rennen in Austin:

Start: Sergio Garcia gewinnt den Sprint zur ersten Kurve und führt vor Joe Roberts und Dennis Foggia. Pole-Setter Canet fällt auf Rang 10 zurück.

2. Runde: Garcia führt das Feld an. Roberts, Foggia, Jake Dixon, Alonso López, Albert Arenas, Aldeguer, Manuel Gonzalez, Ai Ogura und Canet komplettieren die Top-10. Gonzalez erhält aufgrund eines Frühstarts eine «double long lap penalty».



3. Runde: Canet geht beim Anbremsen auf Kurve 1 weit und verliert Platz 10 an Jeremy Alcoba. Darryn Binder (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) stürzt in Kurve 15, der Südafrikaner kann das Rennen aber wieder aufnehmen.



4. Runde: Aldeguer sticht bei Dixon innen rein und stößt damit in die Top-5 vor. Gonzalez absolviert seine Strafrunde und reiht sich auf Rang 15 wieder ein.

5. Runde: Garcia führt 0,835 sec vor Roberts und Foggia. Dixon stürzt in Kurve 1 über das Vorderrad aus dem Rennen und übergibt damit Platz 6 an Canet. Gonzalez fährt seine zweite Strafrunde und fällt dadurch auf Position 19 zurück.



6. Runde: Aldeguer kämpft sich an Teamkollege López vorbei, doch der Spanier schlägt aus dem Windschatten sofort wieder zurück. Aldeguer bremst sich in der letzten Kurve wieder an López vorbei.

7. Runde: López und Aldeguer liefern sich einen wilden Schlagabtausch, wodurch sie Zeit auf den drittplatzierten Dennis Foggia verlieren.



8. Runde: Aldeguer festigt Platz 4 und macht wieder Jagd auf Foggia (Platz 3). Garcia vergrößert seinen Vorsprung an der Spitze auf 1,416 sec.



9. Runde: Canet unterläuft ein Fehler im Kurvengeschlängel, woraufhin der Spanier sich gegen Ai Ogura behaupten muss.

10. Runde: Lokalheld Roberts weiterhin auf Platz 2, doch Foggia und Aldeguer erhöhen den Druck auf den Kalifornier.



11. Runde: Canet muss sich als Sechster gegen Ramirez, Ogura und Alcoba verteidigen. Aldeguer zieht in Kurve 11 innen an Foggia vorbei und macht nun Jagd auf Roberts (2.).



12. Runde: Garcia führt 2,9 sec vor Roberts, Aldeguer, Foggia und López. Canet fällt auf Rang 9 zurück – Ramirez neuer Sechster. Garcia verliert durch einen Fehler in Kurve 11 knapp 1,5 Sekunden, was Roberts wieder näher an den Führenden heranbringt

13. Runde: Auch Roberts verbremst sich in Kurve 11, wodurch Aldeguer auf Rang 2 durchschlüpft. Dieser Fehler verschafft Garcia an der Spitze etwas Luft, der Spanier führt wieder 2,3 sec.



14. Runde: Canet bekommt aufgrund des Abkürzens in Runde 9 eine «long lap penalty» aufgebrummt. Roberts presst sich in Kurve 19 an Aldeguer vorbei und gewinnt damit Platz 2 zurück.



Letzte Runde: Garcia (MT Helmets - MSI) rettet seinen ersten Moto2-Sieg bis ins Ziel. Roberts feiert seinen zweiten Podestplatz der Saison auf heimischen Boden, während Aldeguer das Podium komplettiert. Pole-Mann Canet überquert den Zielstrich nur als Neunter.

Moto2-Ergebnisse Austin (14.04.):

1. Garcia, Boscoscuro, 16 Rdn in 35:45,107 min

2. Roberts, Kalex, + 0,492 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 3,293

4. López, Boscoscuro, + 6,967

5. Ramirez, Kalex, + 7,102

6. Foggia, Kalex, + 7,150

7. Ogura, Boscoscuro, + 9,869

8. Alcoba, Kalex, + 10,036

9. Canet, Kalex, + 10,608

10. Vietti, Kalex, + 12,751

11. Arbolino, Kalex, + 13,229

12. Arenas, Kalex, + 14,734

13. Gonzalez, Kalex, + 17,509

14. Moreira, Kalex, + 17,959

15. Salac, Kalex, + 17,994

16. Baltus, Kalex, + 18,618

17. Agius, Kalex, + 19,460

18. Bendsneyder, Kalex, + 26,351

19. Masia, Kalex, + 29,786

20. Guevara, Forward, + 33,210

WM-Stand nach 3 von 21 Rennen:

1. Garcia, 51 Punkte. 2. Roberts 49. 3. López 38. 4. Canet 38. 5. Ogura 33. 6. Gonzalez 30. 7. Aldeguer 29. 8. Ramirez 28. 9. Baltus 23. 10. Vietti 22. 11. Arenas 20. 12. Alcoba 17. 13. Chantra 11. 14. Foggia 10. 15. Arbolino 9. 16. Van den Goorbergh 3. 17. Bendsneyder 2. 18. Agius 2. 19. Moreira 2. 20. Binder 1. 21. Öncü 1. 22. Salac 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 65. 2. Boscoscuro 63.



Team-WM:

1. MT Helmets - MSI 84 Punkte. 2. Onlyfans American Racing Team 77. 3. Beta Tools Speedup 67. 4. QJMotor Gresini Moto2 50. 5. Fantic Racing 38. 6. RW Racing 26. 7. Red Bull KTM Ajo 23.8. Yamaha VR46 Master Camp Team 17. 9. Italtrans Racing Team 12. 10. Honda Team Asia 11. 11. Marc VDS Racing Team 10. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 3. 13. Pertamina Mandalika GAS UP Team 2.