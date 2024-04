Joe Roberts bester Moto2-Pilot am Freitag

Wieder in Bestform. Joe Roberts führt das Moto2-Feld am Freitag an

Lange sah es nach einer Überraschung aus. Doch im Endspurt des ersten Zeittrainings der Moto2 setzten sich in Jerez die Stars der Klasse in Szene. Joe Roberts führt vor Fermin Aldeguer und Sergio Garcia.

Auch in der mittleren GP-Division ging es mit der ersten Runde des Zeittrainings in Jerez hoch her. Zunächst schob sich aus dem Nichts der Niederländer Zonta van den Goorbergh ins Rampenlicht. Die ersten zehn Minuten der Session hielt der Kalex-Akteur die Spitze vor dem künftigen MotoGP-Piloten Fermin Aldeguer. Unscheinbar zunächst WM-Spitzenreiter Sergio Garcia. Der Boscoscuro-Fahrer, der in Austin seinen ersten Moto2-WM-Lauf gewinnen konnte, hielt sich als 13. nur knapp in der oberen Hälfte des Starterfeldes. Auch hier gilt: Nur die besten 14 Piloten schieben sich in das entscheidende zweite Qualifying. Gut dabei die weiteren Fahrer einer Moto2-Boscoscuro. Alonso Lopez hielt zunächst Platz vier, Ai Ogura die siebte Stelle fest.

Erneut auf Zack der US-Amerikaner Joe Roberts. Zur Mitte des Trainings schob sich der WM-Zweit an die sechste Stelle.



Punktlich zum Beginn der letzten zehn Trainingsminuten ging es um die ersten Plätze zur Sache. Roberts, Garcia, Ogura, Gonzalez und Ramirez drängten am bis dato führenden Teenager aus den Niederlanden vorbei. In der großen Offensive flog zunächst Aron Canet von seiner Fantic-Kalex. Nur wenig später zerstörte Barry Baltus sein Renngerät.

Im großen Endspurt brachte sich auch Fermin Aldeguer wieder ins Spiel. Der Youngster schnappte sich Rang zwei. Doch dem Amerikaner Roberts war der beste Rang nicht mehr zu nehmen. Den Tag als Dritter beendet ein erneut starker Sergio Garcia.

Wenig zu melden haben bis hierher die Rookies der Klasse. Kein Moto2-Neuling schaffte es unter die besten 14.

Auch beim vierten WM-Lauf ist es dem deutschen Intact GP-Team noch nicht gelungen, sich ganz vorne zu zeigen. Daran änderte sich zumindest heute noch nichts. Der sehr fokussiert wirkenden Senna Aguis schaffte es zwar, sich bis auf 0,9 sec. der Spitze zu nähern – was bei der erdrückenden Leistungsdichte Position 16 bedeutet. Noch weiter hinter Teamkollege Darryn Binder, Position 28.

Wenig überraschend – auch in der Moto2 purzelten die Zeiten. Joe Roberts verfehlte den bestehenden Rundenrekord nur um einen Wimpernschlag. Es ist damit auch von neuen Rekorden im Verlauf des Wochenendes auszugehen.

Ergebnis Moto2-Practice 1 Jerez



1. Joe Roberts (USA) American Racing 1:40,664

2. Fermín Aldeguer (E) Sync SpeedUp + 0,234

3. Sergio Garcia (E) MT Helmets - MSI + 0,267

4. Marcos Ramirez (E) American Racing + 0,657

5. Ai Ogura (J), MT Helmets - MSI + 0,329

6. Manuel González (E) Gresini 0,242

7. Zonta van den Goorbergh (NL) RW-Racing +0,471

8. Alonso Lopez (E) Sync SpeedUp + 0,551

9. Albert Arenas (E) Gresini +0,601

10. Izan Guevara (E) CFMOTO, +0,691

11. Jake Dixon, (GB), CFMOTO, +0,765

12. Somkiat Chantra (T) Honda Team Asia + 0,817

13. Filip Salač (CZ) Marc VDS, +0,855

14. Barry Baltus (B) RW-Idrofoglia GP + 0,859