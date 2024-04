Jerez: Fermin Aldeguer (Boscoscuro) feiert Heimsieg

In einem sturzreichen Moto2-Rennen in Jerez behielt Pole-Mann Fermin Aldeuger die Nerven und sicherte sich seinen ersten Sieg 2024. Joe Roberts wird Zweiter und übernimmt damit die WM-Führung.

Fermin Aldeguer (Boscoscuro) war am Samstag im Qualifying auf dem 4,428 km langen «Circuito de Jerez-Ángel Nieto» der schnellste und hatte sich damit seine sechste Pole-Position in der Moto2-Klasse geholt. Der Spanier teilte sich Reihe 1 mit Albert Arenas (Gresini Racing) und Jake Dixon (GASGAS Aspar Racing). WM-Leader Sergio Garcia startete von Platz 6 in sein Heimrennen.

Aron Canet, vor dem Spanien-GP noch WM-Vierter, musste das 21-Runden-Rennen aufgrund einer Beinverletzung aussitzen. Ebenfalls nicht am Start war Ayumu Sasaki, der Moto2-Neuling verletzte sich bei einem Trainingssturz am Samstagmorgen.

Der Spanien-GP wurde zum Sturzfestivals, insgesamt zwölf Fahrer mussten im Rennverlauf zu Boden. Nach einer kurzen Führungsphase von Manuel Gonzalez (Gresini Racing) übernahm Fermin Aldeguer das Zepter an der Spitze und fuhr souverän seinen ersten Saisonsieg ein. Von Startplatz 11 kommend zeigte Joe Roberts (American Racing) eine starke Aufholjagd, die dem Amerikaner nicht nur Platz 2, sondern auch die WM-Führung bescherte. Manuel Gonzalez komplettierte als Dritter das Podest.

So lief das Moto2-Rennen in Jerez:

Start: Manuel Gonzalez schießt aus der zweiten Reihe nach vorn uns sichert sich den Hole-Shot vor Aldeguer, Garcia, Dixon und Arenas.



2. Runde: Garcia nutzt den Windschatten auf der Start-Ziel-Geraden und zieht beim Anbremsen an Aldeguer vorbei, der in Kurve 2 jedoch sofort wieder kontert. Gonzalez hat bereits eine Lücke von 0,5 sec geöffnet. Liqui Moly-Intact-GP-Pilot verabschiedet sich nach einer Berührung mit Zonta van den Goorbergh in Kurve 6 per Sturz aus dem Rennen. Kurz darauf stürzt der Niederländer Bo Bendsneyder in Kurve 13 per Highsider.



3. Runde: Forward-Pilot Xavier Artigas geht ebenfalls in Kurve 13 zu Boden.

4. Runde: Gonzalez führt weiterhin vor Aldeguer und Garcia. Arenas folgt 1,2 sec dahinter und kämpft gegen Dixon, Joe Roberts, Diogo Moreira, Marcos Ramirez und Tony Arbolino um Platz 4. Goorbergh bekommt aufgrund der Kollision mit Agius eine «Long lap penalty» aufgebrummt.



6. Runde: Aldeguer schließt die Lücke zu Gonzalez und überholt seinen spanischen Landsmann beim Einbiegen auf die Gegengerade. Gonzalez kontert sofort und verteidigt vorerst die Führung.

7. Runde: Aldeguer und Gonzalez wechseln die Positionen in beinah jeder Kurve, was den Drittplatzierten Garcia wieder in den Führungskampf bringt. Mit Darryn Binder und Barry Baltus werden die nächsten Sturzopfer gemeldet.



8. Runde: Joe Roberts schnappt sich Platz 4 von Arenas und macht Jagd auf das Führungstrio.



9. Runde: Aldeguer baut seinen Vorsprung in Führung liegend auf 0,6 sec aus, während Gonzalez 0,5 sec vor Garcia liegt. Jake Dixon stürzt in Kurve 13 aus dem Rennen, der Brite kann seine Kalex aber aufheben und weiterfahren.

10. Runde: Roberts verkürzt mit der schnellsten Rennrunde von 1:41,020 min seinen Rückstand auf Garcia (3.) auf 1,269 sec.



11. Runde: Im Mittelfeld kämpfen Arbolino, Moreira, López, Salac, Ogura, Alcoba und Vietti weiterhin um Position 7.



12. Runde: Roberts nur noch 0,201 sec hinter Garcia. Rookie Moreira stürzt in Kurve 13.



13. Runde: Garcia geht vor der Gegengeraden weit. Roberts nutzt diesen Fehler und schnappt sich Platz 3.

14. Runde: Aldeguer liegt eine Sekunde vor Gonzalez, während sich Roberts (3.) von Garcia (4.) frei fährt.



16. Runde: Marcos Ramirez ist das nächste Sturzopfer in Kurve 13. Der Spanier stürzt beim Versuch, Albert Arenas im Kampf um Rang 5 zu überholen.



17. Runde: Roberts macht Jagd auf Gonzalez, die beiden trennt nur noch eine halbe Sekunde.



18. Runde: Alonso López stürzt auf Position 7 liegend aus dem Rennen. Einmal mehr war Kurve 13 Ort des Geschehens.

19. Runde: Roberts drückt sich in der Stadion-Sektion an Gonzalez vorbei und erobert Platz 2.



20. Runde: Aldeguer liegt 2,9 sec in Führung. Roberts hält sich weiterhin vor Gonzalez auf Rang 2.



Letzte Runde: Roberts biegt als Zweiter in die erste Kurve ein, doch Gonzalez klebt an seinem Hinterrad. Aldeguer sichert sich seinen ersten Moto2-Sieg der Saison. Für Boscoscuro ist es bereits der dritte Sieg des Jahres. Dahinter verteidigt Roberts Platz 2 und übernimmt damit die WM-Führung. Gonzalez, Garcia und Arenas komplettieren die Top-5.

Moto2-Ergebnisse Jerez (28.04.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 21 Rdn. in 35:36,316 min

2. Roberts, Kalex, + 1,287 sec

3. Gonzalez, Kalex, + 1,568

4. Garcia, Boscoscuro, + 6,226

5. Arenas, Kalex, + 8,059

6. Ogura, Boscoscuro, + 12,490

7. Arbolino, Kalex, + 13,346

8. Alcoba, Kalex, + 13,489

9. Vietti, Kalex, + 14,508

10. Chantra, Kalex, + 19,693

11. Salac, Kalex, + 20,045

12. Guevara, Kalex, + 21,779

13. Van den Goorbergh, Kalex, + 27,933

14. Öncü, Kalex, + 32,146

15. Ferrari, Kalex, + 41,158

16. Aji, Kalex, + 41,953

17. Cardelus, Kalex, + 42,591

18. Navarro, Forward, + 46,933



WM-Stand nach 4 von 21 Rennen:

1. Roberts, 69 Punkte. 2. Garcia 64. 3. Aldeguer 54. 4. Gonzalez 46. 5. Ogura 43. 6. López 38. 7. Canet 38. 8. Arenas 31. 9. Vietti 29. 10. Ramirez 28. 11. Alcoba 25. 12. Baltus 23. 13. Arbolino 18. 14. Chantra 17. 15. Foggia 10. 16. Salac 6. 17. Van den Goorbergh 6. 18. Guevara 4. 19. Öncü 3. 20. Bendsneyder 2. 21. Agius 2. 22. Moreira 2. 23. Binder 1. 24. Ferrari 1.