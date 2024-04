Jerez, Q2: Fermin Aldeguer dominiert, Canet verletzt

Das Qualifying der Moto2-Weltmeisterschaft im spanischen Jerez endete mit einer Fabelzeit von Fermin Aldeguer, der knapp am Rundenrekord scheiterte. Der Boscoscuro-Fahrer qualifizierte sich vor einer Horde Kalex-Piloten.

Portugal-GP-Sieger Aron Canet (Kalex) verletzte sich bei seinem Sturz am Freitagnachmittag am Bein – er zog sich einen Knöchelbruch zu und wird für das restliche Wochenende ausfallen. Ebenfalls nicht beim Qualifying dabei war Ayumu Sasaki, der am Samstagmorgen einen Sturz verzeichnete und sich anschließend ins Krankenhaus bringen lassen musste.

Bei Sonnenschein und 19 Grad Außentemperatur begann das erste Qualifying in Jerez, doch in den letzten Minuten fielen einige Regentropfen, die für etwas Nervösität im Moto2-Feld sorgten. Die Top-4 der Q1-Session dürfen noch an Q2 teilnehmen, wo sie mit den Top-14-Fahrern der beiden Zeittrainings zuvor um die Pole-Position kämpfen können. Auf dem Circuito de Jerez waren Tony Arbolino, Celestino Vietti, Diogo Moreira und Jeremy Alcoba die glücklichen, die in letzter Sekunde in Q2 aufsteigen durften.

Joe Roberts war nach den Trainings der schnellste Fahrer in der Moto2-Klasse. Der US-Amerikaner peilte in Jerez seine erste Pole-Position der Saison an. Noch bevor die ersten Zeiten auf dem Tableau auftauchten, stürzte jedoch Zonta van den Goorbergh in Kurve 5 – er blieb unverletzt. Dann erwischte es auch Alonso Lopez in Kurve 5. Der Boscoscuro-Fahrer versuchte sein Bike wieder auf die Strecke zu bringen, was nach einigen Minuten auch gelang.

Nach den ersten Runden setzte sich Fermin Aldeguer (Boscoscuro) mit einer Zeit von 1:41,669 min an die Spitze des Feldes. Zur Erinnerung der All-Time-Lap-Record liegt bei 1:40,640 min und stammt von Aron Canet (Kalex) aus dem letzten Jahr. Zur Halbzeit führte Aldeguer vor Arbolino, Manuel Gonzalez, Diogo Moreira und Joe Roberts (+ 0,438 sec). Alonso Lopez nahm das Q2 fünf Minuten vor dem Ende wieder auf, seine Crew hatte das Bike in Windeseile wieder fit gemacht.

Manuel Gonzalez übernahm drei Minuten vor dem Ende die Führung von Aledguer, doch der Spanier, der bereits einen Ducati-MotoGP-Vertrag für 2025 in der Tasche hat, verbesserte seine Zeit umgehend und fuhr damit erneut auf Rang 1 (1:41,037 min). Gleich eine Runde später fuhr Aldeguer mit 1:40,673 min nur knapp an der Rekordzeit vorbei.

Mit dieser Zeit sicherte sich der 19-Jährige die Pole-Position für den Spanien-GP am Sonntag (Start um 12.15 Uhr MESZ). Albert Arenas steuerte seine Kalex in letzter Sekunde noch auf Platz 2, vier Zehntelsekunden hinter dem Boscoscuro-Fahrer. Jake Dixon sicherte seinem Aspar-Team den dritten Startplatz ab.

Gonzalez, Moreira und US-GP-Sieger Sergio Garcia komplettierten die zweite Startreihe in Jerez. Direkt dahinter platzierten sich Celestino Vietti, Tony Arbolino und Jeremy Alcoba. Joe Roberts kam auf seiner Kalex nur auf Platz 11, knapp hinter Teamkollege Marcos Ramirez. Alonso Lopez muss das Rennen über 21 Runden von Startplatz 16 in Angriff nehmen.

Ergebnis Moto2 Jerez, Q2 (27. April):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:40,673 min

2. Arenas, Kalex, + 0,438 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,793

4. Gonzalez, Kalex, + 0,881

5. Moreira, Boscoscuro, + 0,984

6. Garcia, Boscoscuro, + 1,033

7. Vietti, Kalex, + 1,068

8. Arbolino, Kalex, + 1,086

9. Alcoba, Kalex, + 1,098

10. Ramirez, Kalex, + 1,115

11. Roberts, Kalex, + 1,126

12. Chantra, Kalex, + 1,216

13. Baltus, Kalex, + 1,300

14. Salac, Kalex, + 1,572

15. Guevara, Kalex, + 1,589

16. Lopez, Boscoscuro, + 1,674

17. Ogura, Boscoscuro, + 2,032

18. vd Goorbergh, Kalex, keine Zeit

Ergebnis Moto2 Jerez, Q1 (27. April):

1. Arbolino, Kalex, 1:41,961 min

2. Vietti, Kalex, + 0,357

3. Moreira, Kalex, + 0,419

4. Alcoba, Kalex, + 0,444

5. Agius, Kalex, + 0,455

6. Bendsneyder, Kalex, + 0,497

7. Darryn Binder, Kalex, +0,581

8. Öncü, Kalex, + 0,629

9. Foggia, Kalex, + 0,947

10. Navarro, Forward, + 0,961

11. Masia, Kalex, + 1,055

12. Ferrari, Kalex, + 1,129

13. Aji, Kalex, + 1,472

14. Escrig, Forward, + 1,477

15. Cardelus, Kalex, + 1,857

16. Artigas, Forward, + 3,041