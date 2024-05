Celestino Vietti (Kalex): Schlüsselbein operiert

Nach vier sturzfreien Rennen und Platzierungen im vorderen Mittelfeld warf es Moto2-Pilot Celestino Vietti beim Test in Jerez unglücklich von seiner Kalex. Am Donnerstag wurde der Italiener erfolgreich operiert.

Für den erst zu dieser Saison ins Team Red Bull KTM Ajo transferierten Celestino Vietti läuft die Saison 2024 bisher alles andere als wunschgemäß. Nach seinem neunten Platz beim spanischen Grand Prix in Jerez am vergangenen Wochenende hatte der junge Italiener, der ebenfalls Teil der legendären VR46-Akademie von Mentor Valentino Rossi ist, große Hoffnungen in den anschließenden Test gesetzt.

Nach einem Tag Pause – am Montag genossen die MotoGP-Piloten Exklusivstatus auf der Piste in Andalusien – gingen am Dienstag die Klassen Moto2 und Moto3 ins Testprogramm. In der allerletzten Session warf es Vietti von seiner Kalex mit WP-Federelementen.

Kurz nach einem ersten Check im Medical Center an der Strecke wurde der Bruch des linken Schlüsselbeins im Hospital von Jerez bestätigt. Nach dem Rücktransport in Richtung Italien ging es für den 22-Jährigen direkt zur Operation ins heimische Krankenhaus in Sassulo. Der Eingriff am Donnerstag zur Fixierung des Knochens verlief erfolgreich und ohne Komplikationen.

Das Team unter der Regie des Finnen Aki Ajo konnte derweil noch keine verlässliche Aussage treffen, ob der Italiener den nächsten GP in Angriff nehmen kann. Da heute in einer Woche die Trainings in Le Mans auf dem Programm stehen, ist aber davon auszugehen, dass Vietti erst in Mugello wieder an die Lenkerstummel seines Moto2-Renners gehen wird.

Für Vietti kommt die Verletzung mehr als nur ungelegen. Der Nachfolger von Weltmeister Pedro Acosta in der erfolgsverwöhnten Ajo Mannschaft, die auch schon 2021 und 2022 mit Remy Gardner und Augusto Fernandez in Serie die WM in der mittleren Kategorie gewinnen konnte, wurde als Titelkandidat für 2024 genannt. Doch die ersten vier Rennen verliefen nicht erfolgreich. Ein 7. Platz in Portimao ist das beste Resultat nach vier Grand Prix. In der WM-Tabelle findet sich der Name Vietti an 9. Position. Noch schlechter läuft es allerdings bei Teamkollege Deniz Öncü. Der Rookie blickt nach der Startphase der Saison auf gerade einmal drei Zähler.

Auch wenn die Saison noch jung ist, stand heute schaut es danach aus, dass die einzigartige Erfolgsserie der Ajo-Mannschaft vorläufig zu Ende geht.