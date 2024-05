Q2: Sergio García mit seiner ersten Moto2-Pole

Sergio García in Barcelona

Premiere auf der Pole Position der Moto2! Der Spanier Sergio García schnappt sich in Barcelona mit einer 1:41-er Zeit die Pole. Von Platz 2 ins Rennen geht Fermin Aldeguer, ebenfalls auf der Boscoscuro.

Ganz schnell zum Triumph! Lokalmatador Sergio García setzt mit seiner Boscoscuro schnell im Q2 eine 1:41,894, die bis zum Ende stehen bleibt und von keinem anderen Piloten mehr überboten wird.

Der WM-Führende holt damit seine erste Pole Position in der Moto2-Serie. Heimtriumph des Spaniers in Barcelona!

García: «Wir haben sonst immer am Samstag Schwierigkeiten gehabt, aber das Team hat einen super Job gemacht. Ich freue mich riesig.» Hinter ihm: Fermin Aldeguer, ebenfalls auf der Boscoscuro, und Celestino Vietti auf der Kalex.

Die vier Glücklichen, die es vom Q1 ins Q2 geschafft haben, waren Agius, Canet, Vietti und Darryn Binder, Bruder von MotoGP-Pilot Brad Binder. Absolut beachtlich: Vietti schafft es richtig stark auf Rang 3. Binder wurde Letzter der zweiten Session.

Enttäuschung davor: Marcos Ramírez und Jeremy Alcoba hatten es beide gar nicht erst ins Q2 geschafft.

Ergebnisse Moto2 Barcelona, Qualifying 2 (25. Mai):

1. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, 1:41,894 min

2. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,240 sec

3. Celestino Vietti (I), Kalex, +0,295

4. Arón Canet (E), Kalex, +0,299

5. Albert Arenas (E), Kalex, +0,415

6. Manuel González (E), Kalex, +0,431

7. Daniel Munoz (E), Kalex, +0,434

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,434

9. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,470

10. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +0,545

11. Jake Dixon (UK), Kalex, +0,564

12. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,729

13. Izan Guevara (E), Kalex, +0,803

14. Tony Arbolino (I), Kalex, +0,813

15. Zonta vd Goorbergh (NL), Kalex, +0,887

16. Somklat Chantra (T), Kalex, +0,901

17. Filip Salač (CZ), Kalex, +0,951

18. Darryn Binder (ZA), Kalex, +1,454

Ergebnisse Moto2 Barcelona, Qualifying 1 (25. Mai):

1. Senna Agius (AUS), Kalex, 1:42,608 min

2. Aron Canet (E), Kalex, +0,274 sec

3. Celestino Vietti (I), Kalex, +0,295

4. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,452

5. Marcos Ramírez (E), Kalex, +0,478

6. Mattia Pasini (I), Boscoscuro, +0,481

7. Jorge Navarro (E), Forward, +0,500

8. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +0,527

9. Dennis Foggia (I), Kalex, +0,545

10. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,784

11. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,792

12. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,873

13. Mario Aji (IDN), Kalex, +0,900

14. Jaume Masia (E), Kalex, +1,292

15. Xavi Cardelus (AND), Kalex, +1,411

16. Barry Baltus (B), Kalex, +1,458

17. Alex Escrig (E), Forward, +1,591

18. Xavier Artigas (E), Forward, +1,617