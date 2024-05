Überraschung: Somkiat Chantra schnellster Moto2-Pilot

Bester Moto2-Racer am Freitag in Mugello: Somkiat Chantra

Den ersten Trainingstag der Moto2 in Mugello beendete Honda-Asia-Pilot Somkiat Chantra auf Position 1. Dahinter Joe Roberts sowie die beiden Boscoscuro-Racer Aldeguer und Lopez. WM-Leader Sergio Garcia ist Achter.

WM-Tabellenführer Sergio Garcia hatte das erste freie Training mit über einer Sekunde Rückstand auf Fermin Aldeguer lediglich auf Platz 17 beendet. Doch Garcia meldete sich am frühen Nachmittag eindrucksvoll und sprang zügig bis an die Spitze der Zeittabelle.

Auch etliche andere Piloten legten bereits mit Beginn des Zeittrainings Verbesserungen auf den Asphalt. Denn dichte Wolken über der malerischen Piste schlossen eine kräftige Dusche während des wichtigen Zeittrainings nícht aus. Die auf den ersten Blick größte Überraschung lieferte der einzige Moto2-Wildcard-Pilot des Events, Altmeister Mattia Pasini. Dass sich der 38-Jährige lange auf der sechsten Position hielt, verblüffte die Insider hingegen nicht. Pasisi, der eine weitere Boscoscuro mit knallgelber Lackierung einsetzt, gilt als einer der ultimativen Mugello-Experten. 2017 gewann der Italiener das Moto2-Rennen in Mugello.

In der zweiten Hälfte der 40-minütigen Sitzung schalten sich mit dem Asiaten Somkiat Chantra, dem Amerikaner Joe Roberts und den beiden Spaniern Fermin Aldeguer und Alonso Lopez weitere etablierte Moto2-Racer in den Kampf um die beste Ausgangslage für die Qualifyings am Samstag ein.

Zur Freude der Tifosi fanden sich mit Tony Arbolino und Celestino auch zweiter Italiener unter den schnellsten 10 Piloten.

Im heißen Endspurt gelang auch Aron Canet eine Serie guter Runden, die den Fantic-Kalex-Piloten bis auf den fünften Platz brachte.

Die Strecke blieb bis zum Ende trocken und die 31 Akteure der Moto2 konnte das Zeittraining ohne Wetterdrama zu Ende fahren.

Also die Flagge der Sitzung gefallen war, behauptete sich Somkiat Chantra für das Honda Team Asia knapp an der Spitze. Dem Kalex-Racer folgen Roberts, Aldeguer und Lopez. Die Top-4 Piloten waren nur von 0,087 sec getrennt. Dahinter Aron Canet und Barry Baltus, der mit Platz 6. nach längerer Durststrecke ein gutes Resultat schaffte.

Während Wildcard-Held Pasini noch bis auf Platz 19 zurückgereicht wurde, landete Husqvarna Intact-GP-Fahrer Darry Binder mit Platz 16 erstmal vor Teamkollege Senna Agius, der seine Kalex als 19. In die Box zurückbrachte.

Ergebnisse Moto2, Zeittraining (Mugello 31. Mai):

1. Somkiat Chantra (T), Kalex 1:50,841 min

2. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,011 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,075

4. Alonso Lopez (E), Boscoscuro , +0,087

5. Arón Canet (E), Kalex, +0,136

6. Barry Baltus (B), Kalex, 0,215

7. Filip Salač (CZ), Kalex, +0,223

8. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +0,278

9. Tony Arbolino (I), Kalex,+0,407

10. Manuel González (E), Kalex, + 0,534

11. Celestino Vietti (I), Kalex, 0,585

12. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +0,599

13. Marcos Ramirez (E), Kalex +0,617

14. Deniz Öncü (TR), Kalex, + 0,674