Fantic-Moto2-Team jetzt mit doppeltem Roberto

Es ist eine außergewöhnliche, aber sportlich ernstzunehmende Rezeptur: Der auch im Offroad-Sport aktive italienische Hersteller Fantic startet mit deutschem Chassis, spanischen Piloten und neuem Sponsor in der Moto2-WM.

Seit 2024 tritt die Fantic-Moto2-Mannschaft mit zwei spanischen Piloten in der mittleren WM-Kategorie an. Für den italienischen Hersteller, der seinen Wurzeln vor allem im Offroad-Sport hat, gewann Aron Canet dieses Jahr in Portugal nach langem Anlauf seinen ersten Moto2-WM-Lauf. Für Canet läuft die Saison 2024 dennoch zweischneidig.

Trotz starker Ergebnisse – nach einem Sieg, vier Top-10 Ergebnissen, aber auch zwei Nullnummern liegt die #44 auf dem siebten Platz der Tabelle – wird Canet auch heuer wieder von gesundheitlichen Themen eingebremst. Von einem Schienbeinbruch in Jerez konnte sich Canet zwar erstaunlich schnell wieder erholen, doch direkt nach dem Rennen in Mugello musste der Kalex-Pilot, wie auch Landsmann und Aprilia-MotoGP-Fahrer Raul Fernandez unters Messer. Ursache: Arm-Pump.

Noch deutlich schlechter läuft die Rennsaison bislang für den zweiten Mann im Fantic-Team. Der in Andorra lebende Xavi Cardelus holte in den ersten sieben Events noch keinen WM-Punkt.

Team-Manager der Struktur, deren Ziel es ist, die Marke Fantic auch außerhalb der Enduro- und Motocross-Welt bekannter zu machen, ist der ehemalige 125er-Weltklasse-Pilot Roberto Locatelli. Der Weltmeister der Millenniums-Saison ist mit dem festen Vorsatz ins Jahr 2024 gestartet, um gemeinsam mit dem Spitzenpilot Canet um die WM-Krone zu kämpfen.

Weder verwandt noch beteiligt ist Locatelli mit dem neuen Sponsor «Roberto», der am heutigen Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Die in Italien seit den 1960er-Jahren bekannte Marke für Backwaren aller Art ist ab sofort als Unterstützer der Fantic-Rennabteilung aktiv.

Stefano Bedon, Projektleiter von Fantic Racing in der Moto2 begrüßt den Partner aus dem Heimatland: «Roberto ist eine Marke, die keiner Vorstellung bedarf. Sie ist nicht nur in Italien bei jedem, der ihre Produkte probiert hat, bekannt und beliebt. Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, eine so bekannte Marke aus Venetien auf unseren Motorrädern und in unserer Hospitality zu haben, wo unsere Gäste Roberto-Produkten genießen werden.»