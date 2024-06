Marcel Schrötter: Moto2-Comeback für Red Bull-KTM-Ajo

Gute Nachrichten für die deutsche Rennsport-Fangemeide: Marcel Schrötter wird sowohl beim Moto2-WM-Rennen in Assen als auch beim deutschen Motorrad-GP am Sachsenring für das prominente Red Bull-KTM-Ajo-Team starten.

Des einen Leid ist des anderen Freund. Anstelle des verletzten Deniz Öncü wird Marcel Schrötter ein Comeback als Ersatzfahrer in der Moto2-Weltmeisterschaft geben. Bei den nächsten beiden Moto2-WM-Läufen in Assen und am Sachsenring wird Schrötter für die Mannschaft von Aki Ajo eine Kalex einsetzen. Neben Stefan Bradl, der in der Königsklasse seinen nächsten Wildcard-Einsatz für Honda bestreitet und MotoE-Pilot Lukas Tulovic, dürfen die Fans in Sachen auch einen Landsmann in der mittleren GP-Klasse anfeuern.

Der Deutsche, der seit 2023 erfolgreich in der seriennahen Supersport-WM unterwegs ist, und sein Premierenjahr auf dem dritten Platz beendete, zählt zu den Moto2-Urgesteinen.

Mit einem ganzen Jahrzehnt in den Knochen – der Bayer absolvierte seine erste volle Saison bereits 2013 – ist Schrötter der prädestinierte Ersatzpilot für den verletzten Türken. Die Verpflichtung des schnellen Routiniers ist gleich in doppelter Hinsicht nachvollziehbar. Zum einen testet Marcel Schrötter offiziell für den deutschen Chassis-Hersteller Kalex. Zuletzt hatte sich Schrötter auch beim offiziellen Moto2-Test in Jerez in dieser Rolle unter seine ehemaligen Konkurrenten gemischt.

Dazu kommt: In der Supersport-WM steuert der 31-Jährige eine MV Agusta und ist damit auch indirekter Teil der Pierer Mobility AG. Marcel Schrötter ist damit für zwei Rennen Teamkollege des Italieners Celestino Vietti.

Aufgrund der Schwere der Handverletzung war ein Comeback von Deniz Öncü für den GP der Niederlande zu risikoreich. Um den Moto2-Rookie auch für das direkt im Anschluss an Assen stattfindende Deutschland-Event auf dem Sachsenring zu schonen, fiel die Entscheidung auf Marcel Schrötter – der zwar noch nie einen Moto2-WM-Lauf gewinnen konnte, aber immerhin acht Podestplätze in der Klasse vorweisen kann.

Auch weil Marcel Schrötter aktiver WM-Pilot und in guter Form ist, aktuell hält der MV-Pilot WM-Position 4., wird mit dem Wildcard-Piloten sowohl in Assen als auch beim Heim-GP zu rechnen sein.