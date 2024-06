Holland-Helden: Jurgen und Zonta van den Goorbergh

Mit der Dutch-TT in Assen steht einer der MotoGP-Höhepunkte vor der Türe. Auch auf der Strecke sind die Niederlande stark vertreten. Neben Bo Bendsneyder steht der Sohn von Jurgen van den Goorbergh im Scheinwerferlicht.

Für die niederländischen MotoGP-Fans steht das Highlight des Jahres an. In Assen versammeln sich die schnellsten Straßenrennfahrer der Welt zur legendären Dutch-TT. Mit dabei, Zonta van den Goorbergh. Gemeinsam mit Routinier Bo Bendsneyder dürfen die Holländer gleich zwei Nationalhelden nach vorne brüllen. Trotz seiner jungen 18 Jahre ist es bereits der dritte Heim-GP für den Sohn von Jurgen van den Goorbergh.

«Senior» van den Goorbergh war bis zur Geburt seines Sohnes Zonta im Jahr 2005 in der Motorrad-WM zu sehen. Die Karriere des heute 54-Jährigen ist auch deshalb speziell, weil der Rennfahrer in etlichen Disziplinen auf hohem Niveau unterwegs war. Als eine Art Danilo Petrucci der Geschichte bestritt, der Holländer Rennen in der Straßen-WM – auch in der Supersport-Weltmeisterschaft – war im internationalen Enduro-Sport erfolgreich, erstürmte auf einer Zweitakt-KTM mehrfach den legendären Erzberg in der Steiermark und bestritt auf zwei und vier Rädern die einzigartige Rally Dakar.

Zwischen 1991und 2002 konzentrierte sich Jurgen van den Goorbergh ganz auf die Straßen-Laufbahn. Nach sechs Jahren in der 250er-Klasse gelang dem smarten Piloten sogar der Wechsel in die Königsklasse des Sports. Van den Goorbergh steuerte alle Konzepte, saß auf der Zweizylinder-500er-Honda, der Dreizylinder-Proton von Kenny Roberts als auch auf dem erfolgreichsten GP-Motorrad überhaupt, der Honda NSR 500.

2002 fuhr der Niederländer damit seine letzte volle Saison im Team der Techniker-Legende Erv Kanemoto. Als Wertschätzung seiner Arbeit durfte er 2002 sogar noch zwei Einsätze im Viertakt-Zeitalter bestreiten. Auf der Fünfzylinder-Honda holte van den Goorbergh zweimal Punkte. Wie intensiv die Familie mit dem Motorradrennsport verbunden ist, beweist ein drittes Familienmitglied. Auch Jürgens älterer Bruder Patrick schaffte es bis in die 250er-Weltmeisterschaft.

Am kommenden Wochenende gilt das Interesse dann vor allem dem Nachwuchs. Der 18-jährige Zonta van den Goorbergh gilt als Hoffnungsträger der Niederländer. Nach starken Resultaten in den internationalen Rookie- und Junior-GP-Kategorien, landete «ZvdG» 2022 direkt in der mittleren WM-Klasse. Das Debütjahr in der Moto2-WM verlief entsprechend hart, doch in der Mannschaft von RW-Racing fasste der Youngster Fuß und schloss die Saison 2023 mit 17 Zählern respektabel ab.

2024 zeigt das Leistungsbarometer weiter nach oben. Mit Platz elf in Catalunya knabberte der junge Holländer erstmals an den Top-10. Derzeit liegt der jüngste Spross der großen Rennfahrerfamilie auf Position 19 der Moto2-WM. In den holländischen Wettbüros werden am kommenden Wochenende einige Kreuze hinter den Namen Zonta Van Den Goorbergh gesetzt.