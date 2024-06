Sturzopfer: Roberts und Salac außer Gefecht in Assen

Filip Salac flog in der ersten Runde per Highsider ab

Der Freitag in Assen hinterließ vor allem im Feld der Moto2-Piloten Spuren. Spitzenfahrer Joe Roberts muss auf den Rest der Dutch TT genauso verzichten wie Filip Salac. Beide Kalex-Piloten sind im Krankenhaus in Assen.

Der Auftakt zum achten GP des Jahres in den Niederlanden begann speziell für zwei Fahrer der mittleren Moto2-Kategorie alles andere als positiv. Gleich zu Beginn der Session am Nachmittag erwischte es den Tschechen Filip Salac. Der Teamkollege von Tony Arbolino bei Marc VDS sorgte mit seinem Crash für einen schnellen Abbruch des Trainings.

Salac war noch in der out Lap bereits in der schnellen Kurve 7 per Highsider von seiner Kalex abgeworfen worden. Filip Salac, der die erste Trainingseinheit auf dem TT-Circuit als solider 13 beendet hatte, schlug hart auf. Beim medizinischen Check wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt. Um mögliche schlimmere Verletzungen auszuschließen, wurde der 22-Jährige ins Krankenhaus verlegt. Dort musste Salac eine Nacht zur Beobachtung verbleiben. Für den GP der Niederlande wurde Salac von medizinischem Team vorsorglich gesperrt.

Noch schlimmer erwischte es den Noch-Zweiten der Moto2-WM. Joe Roberts, der Sieger des letzten Laufs in Italien, erlebte ebenfalls einen schwarzen Freitag. Schon in der ersten Session am Vormittag war der Amerikaner zu Boden gegangen. Richtig heftig flog der American Racing Pilot dann im Zeittraining von der Strecke – und das unmittelbar, nachdem sich Roberts auf seiner Kalex an die Spitze des großen Moto2-Felds gesetzt hatte.

Bei dem Highsider des Kalifoniers ging das rechte Schlüsselbein zu Bruch. Roberts wurde in die naheliegende Klink in Assen transportiert. Nach Aussagen seines Teams soll der 27-Jährige am Samstagvormittag operiert werden. Der Bruch ist glatt. Roberts, der nur sieben Punkte Rückstand in der WM auf Spitzenreiter Sergio Garcia hat, fällt für Assen aus. Ob es möglich ist, bereits in einer Woche am Sachsenring ein Moto2-Comeback zu geben, ist fraglich.

Ergebnisse Moto2 Assen, Zeittraining (28. Juni):



1. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, 1:35,698 min

2. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +0,2,85 sec

3. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,485

4. Sergio Garcia Boscoscuro, +0,497

5. Tony Arbolino (I), Kalex,+0,584

6. Arón Canet (E), Kalex, +0,685

7. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,849

8. Manuel González (E), Kalex, + 0,852

9. Somkiat Chantra (T), Kalex, +0,907

10. Albert Arenas (E) Gresini, Kalex, + 0,996

11. Marcos Ramirez (E), Kalex, + 1,053

12. Bo Bendsneyder (NL), Kalex, + 1,075

13. Jake Dixon (GB), Kalex, + 1,081

14. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, + 1,091

27. Marcel Schrötter (D), Kalex, + 2,002