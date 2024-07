Marcel Schrötter: Zu einem Punkt fehlten 10 Sekunden

Bei der Moto2-WM in Assen sprang Marcel Schrötter im Team Red Bull KTM Ajo als Ersatz für den verletzten Deniz Öncü ein. «Es ist verdammt schwer, in diese Kategorie zurückzukommen», hielt der Bayer fest.

Marcel Schrötter ist mit seinem ersten Rennwochenende als Ersatzfahrer im Team Red Bull KTM Ajo nicht unzufrieden. Nach aggressiven Zweikämpfen mit einigen seiner Konkurrenten fand der 31-Jährige einen ordentlichen Rhythmus und fuhr auf dem TT Circuit sehr konstante Rundenzeiten. Mit Platz 20 schuf er eine solide Basis für seinen zweiten Einsatz beim Heimrennen auf dem Sachsenring am kommenden Wochenende.

Auf Sieger Ai Ogura verlor Schrötter 33,2 sec, zu Platz 15, und damit einem WM-Punkt, fehlten ihm 10 sec. «Was das Ergebnis angeht, war es nichts Besonderes», ist dem aktuellen Vierten der Supersport-WM bewusst. «Dennoch glaube ich, dass ich ein solides Rennen abgeliefert habe. Die Pace war auf jeden Fall okay, etwa so wie die Fahrer auf den letzten Plätzen in den Punkten. Das Problem waren die ersten paar Runden. Denn wenn man weiter hinten im Feld startet, tun sich sofort große Lücken auf. Hinzu kam, dass ein oder zwei Fahrer es sehr ernst nahmen mit ihrer Absicht, keinen Ersatzfahrer vor sich haben zu wollen. Dementsprechend hart waren die Positionskämpfe am Anfang. Obwohl ich deutlich schneller war als ein oder zwei der anderen, tat sich nach zwei oder drei Runden eine Lücke auf, und ich hatte nicht die Pace, um die Gruppe vor mir einzuholen. Ich konnte zwar die Lücke zu Guevara schließen und ihn überholen, aber das war das Maximum.»

«Im Großen und Ganzen war es dennoch ein solider Einstand», meinte Marcel. «Wie ich schon mehrfach erwähnt habe, ist es verdammt schwer, in diese Kategorie zurückzukommen. Das Niveau in der Moto2 ist unheimlich hoch. Aber wir haben keine Fehler gemacht und konnten gute Informationen sammeln, die sowohl dem Team als auch Kalex helfen. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich noch mehr auf den Sachsenring. Dort werden die Dinge von Anfang an ein wenig anders aussehen.»

Ergebnisse Moto2 Assen, Rennen (30. Juni):

1. Ai Ogura (J), Boscoscuro, 22 Runden in 35:27,293 min

2. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,571 sec

3. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +4,252

4. Jake Dixon (GB), Kalex, +8,985

5. Somkiat Chantra (T), Kalex, +9,949

6. Tony Arbolino (I), Kalex, +10,069

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +12,488

8. Alonso López (E), Boscoscuro, +12,592

9. Manuel González (E), Kalex, +12,734

10. Celestino Vietti (I), Kalex, +12,989

11. Senna Agius* (AUS), Kalex, +12,945

12. Dennis Foggia (I), Kalex, +14,689

13. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +17,047

14. Bo Bendsneyder (NL), Kalex, +17,623

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +23,003

Ferner:

18. Marcel Schrötter (D), Kalex, +33,235

* Wegen Track-Limits ein Platz zurück

WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Garcia, 138 Punkte. 2. Ogura 124. 3. Roberts 115. 4. López 87. 5. Aldeguer 83. 6. Gonzalez 73. 7. Canet 58. 8. Arenas 48. 9. Alcoba 46. 10. Chantra 46. 11. Ramirez 44. 12. Arbolino 43. 13. Vietti 43. 14. Dixon 33. 15. Baltus 23.