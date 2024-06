Ai Ogura gewinnt in Assen, Boscoscuro dominiert

Ai Ogura gewinnt den Moto2-WM-Lauf in Assen

Fermin Aldeguer führt das Feld in die erste Kurve.. Der Spanier wird Zweiter

Die Piloten der italienischen Boscoscuro fuhren beim Moto2-Lauf in Assen in einer eigenen Liga. Ai Ogura triumphiert vor Fermin Aldeguer und Sergio Garcia. Ersatzmann Mann Marcel Schrötter mit gutem Job auf Position 18.

Mit Pole-Setter Fermin Aldeguer, Ai Ogura und WM-Leader Sergio Garcia hatten sich drei Boscoscuoro die beste Ausgangslage geschaffen. Nicht dabei, der Zweite der Weltmeisterschaft. Joe Roberts musste mit einem gebrochenen Schlüsselbein zusehen. Ein erneut klares Ausrufezeichen hatte im Quali Intact-GP Youngster Senna Agius mit Platz 10 gesetzt. Mehr als beachtlich hatte sich auch Marcel Schrötter geschlagen. Der Ersatzpilot im Weltmeister-Team von Aki Ajo hatte als 22. trotz Quereinstieg nur 1,2 Sekunden auf den ersten Startplatz eingebüßt.

Aldeguer, der als WM-Sechster zuletzt eine leichte Formkrise durchmachen musste, zeigte sich vom Start weg zum achten Moto2-Wettlauf 2024 wie ausgewechselt. Der 19-Jährige gewann den Start und begann sofort an der Spitze Druck zu machen. Nach nur drei Runden hatte der Spanier bereits eine knappe Sekunde auf Garcia und Ogura herausgefahren.

Während Aldeguer an der Spitze souveräne Runden drehte und seinen Vorsprung in konstant ausbauen konnte, konnte sich die beiden Verfolger frei fahren.

Positiv in sein Moto2-Comeback-Rennen war auch Marcel Schrötter gestartet. Auf der Kalex des verletzten Deniz Öncü tauchte der Bayer schnell auf Position 19 mit Kontakt zu den Punkterängen auf. Auch Senna Agius konnte sein gutes Quali umsetzen. Zur Hälfte des Moto2-Rennens lag der 18-Jährige auf Position 9, vor Rookie Diego Moreira, der sich erstmals seit seinem Aufstieg so gut in Szene setzen konnte.

Neun Runden vor Schluss wurde es plötzlich spannend. Der enteilte Fermin Aldeguer wurde für das mehrfache Überfahren der Streckenbegrenzung mit einer Long-lap bestraft. Als der Boscoscuro-Racer seine Strafe verbüßt hatte, fand sich der zukünftige MotoGP-Pilot auf einmal hinter dem jetzt führenden Ai Ogura und dessen MSi-Teamkollegen Garcia wieder.

Doch Aldeguer gab nicht auf. Binnen zwei Runden hatte die #54 den Kontakt zur Spitze wieder hergestellt und Fans in Assen erlebten im Finale einen spannenden Dreikampf um den Sieg. Eingangs der vorletzten Runde war es nur noch ein Zweikampf, denn Sergio Garcia konnte das Tempo von Aldeguer und Ogura nicht mehr mitfahren. Absolut beeindruckend zeigte ich im Finale Ai Ogura. Der Japaner schüttelte Aldeguer in der letzten Runde ab und schenkte damit dem MSi-Team den zweiten Sieg des Tages.

Hinter Garcia, der seine WM-Führung verteidigt, schafft Jake Dixon die Rückkehr in die Top-5. Chantra, Arbolino, Ramirez, Lopez, Gonzales und Vietti komplettieren die ersten Zehn. Elfter wird Senna Agius. Applaus auch Marcel Schrötter. Als starke Vertretung überholte Schrötter noch Izan Guevara und fuhr als 18. ins Ziel.

Wenig glücklich verlief das Rennen aus Sicht der Holländer. Zonta van den Goorbergh war bereits früh gestürzt. Bo Bendsneyder holte bei seinem Comeback als 13. immerhin WM-Punkte.

Ergebnisse Moto2 Assen, Rennen (30. Juni):

1. Ai Ogura (J), Boscoscuro, 22 Runden in 35:27,293 min

2. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,571 sec

3. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +4,252

4. Jake Dixon (GB), Kalex, +8,985

5. Somkiat Chantra (T), Kalex, +9,949

6. Tony Arbolino (I), Kalex, +10,069

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +12,488

8. Alonso López (E), Boscoscuro, +12,592

9. Manuel González (E), Kalex, +12,734

10. Celestino Vietti (I), Kalex, +12,989

11. Senna Agius* (AUS), Kalex, +12,945

12. Dennis Foggia (I), Kalex, +14,689

13. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +17,047

14. Bo Bendsneyder (NL), Kalex, +17,623

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +23,003

Ferner:

18. Marcel Schrötter (D), Kalex, +33,235

* Wegen Track-Limits ein Platz zurück

WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Garcia, 138 Punkte. 2. Ogura 124. 3. Roberts 115. 4. López 87. 5. Aldeguer 83. 6. Gonzalez 73. 7. Canet 58. 8. Arenas 48. 9. Alcoba 46. 10. Chantra 46. 11. Ramirez 44. 12. Arbolino 43. 13. Vietti 43. 14. Dixon 33. 15. Baltus 23.