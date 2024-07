Moto2-Doppelführung für MT Helmets – MSi-Piloten

Wieder standen beide Piloten des MSi-Teams zusammen auf dem Podest. Ai Ogura gewann das Assen-Rennen und profitierte von einer Strafe gegen Fermin Aldeguer. Beide Piloten des Teams führen jetzt die Moto2-WM an.

Die Fahrer von MT Helmets-MSi überzeugten in der Moto2 auch auf dem TT-Circuit in Assen. Ai Ogura gewann sein zweites Saisonrennen, Sergio Garcia sicherte sich den dritten Platz. Zwar profitierte der Japaner auch vom Präzisionsfehler des Spaniers – Aldeguer nahm es zum wiederholten Mal mit den Streckenbegrenzungen in Assen nicht so eng und bekam dafür im Rennen eine Long-Lap-Strafe aufgedrückt – aber zugleich war Ogura im Finale der klar schnellste Pilot auf der Piste. So endete der Lauf erneut mit einem reinen Boscoscuro-Podium.

Aus der ersten Startreihe konnten beide Piloten das Rennen in Angriff nehmen, mussten sich in der Startphase aber Aldeguer geschlagen geben. Dieser fuhr ein hohes Tempo, bekräftigte allerdings, dass er eine noch höhere Pace erwartet hatte. Ogura wäre ihm gerne gefolgt, allerdings konzentrierte dieser sich darauf, das Reifenmaterial zu schonen und gab unumwunden zu, dass der Spanier etwas schneller war.

Über 15 Runden führte der künftige MotoGP-Pilot das Feld an, ehe ihm die Long-Lap-Strafe aufgedrückt wurde. Bereits in den Trainings wurden ihm oft Zeiten wegen des Überschreitens der Streckenbegrenzungen gestrichen. Anders als in Barcelona blieb er bei der Ausführung der Strafe sitzen, viel jedoch hinter die beiden MSI-Piloten zurück.

Ai Ogura kämpfte in den letzten Runden mit Sergio Garcia, welcher allerdings keinen Grip mehr hatte, um das Tempo zu halten. «Ich habe die Reifen zu stark beansprucht. Die waren am Ende zerstört. Dazu kamen einige Fehler. Ich wollte das Resultat sichern», so der WM-Führende, der bisher jedes Rennen dieser Saison in den Top-6 beenden konnte.

Es lief auf einen Zweikampf zwischen Ogura und Aldeguer hinaus, der aber keinen Weg an den Japaner vorbei fand. «Zum Glück erhielt er eine Strafe, sodass wir ihn schnappen konnten», äußerte sich Ogura, der sonst keine Möglichkeit gehabt hätte, einen Sieg des Spaniers zu gefährden.

Auf die Frage, ob Ogura mit Teamkollege Garcia Daten austauschen würde, bejahte er dies. «Wir teilen unsere Ergebnisse untereinander. Im Training und Qualifying arbeiten wir dann unser eigenes Setup heraus. Am Ende sind wir beide immer vorne dabei.» Das Team von Teo Martin gewann bisher die Hälfte der acht Moto2-Rennen dieser Saison.

Sergio Garcia führt derzeit die Gesamtwertung mit 138 Punkten vor seinem Teamkollegen Ai Ogura (124) an. Da Joe Roberts (115) das Rennen verletzungsbedingt nicht bestreiten konnte, fiel dieser auf den dritten Rang der Wertung ab. Fermin Aldeguer (83) ist derzeit Fünfter der WM-Tabelle, hat aber 55 Punkte Rückstand auf Garcia.

In der Konstrukteurs-Wertung liegt Boscoscuro nun mit 179 Punkten klar vor Kalex (152 Punkte). Abgeschlagen ist die dritte Marke Forward, die überhaupt nur einmal in 2024 punkten konnte.

Ergebnisse Moto2 Assen, Rennen (30. Juni):

1. Ai Ogura (J), Boscoscuro, 22 Runden in 35:27,293 min

2. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,571 sec

3. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +4,252

4. Jake Dixon (GB), Kalex, +8,985

5. Somkiat Chantra (T), Kalex, +9,949

6. Tony Arbolino (I), Kalex, +10,069

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +12,488

8. Alonso López (E), Boscoscuro, +12,592

9. Manuel González (E), Kalex, +12,734

10. Celestino Vietti (I), Kalex, +12,989

11. Senna Agius* (AUS), Kalex, +12,945

12. Dennis Foggia (I), Kalex, +14,689

13. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +17,047

14. Bo Bendsneyder (NL), Kalex, +17,623

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +23,003

Ferner:

18. Marcel Schrötter (D), Kalex, +33,235

* Wegen Track-Limits ein Platz zurück

WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Garcia, 138 Punkte. 2. Ogura 124. 3. Roberts 115. 4. López 87. 5. Aldeguer 83. 6. Gonzalez 73. 7. Canet 58. 8. Arenas 48. 9. Alcoba 46. 10. Chantra 46. 11. Ramirez 44. 12. Arbolino 43. 13. Vietti 43. 14. Dixon 33. 15. Baltus 23.