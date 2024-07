Fantic mit Roberto Garcia: Nächster Moto2-Rohdiamant?

Im Fantic-Moto2-Team erhält beim Deutschland-Grand Prix auf dem Sachsenring der junge Spanier Roberto Garcia eine erste Chance in der Moto2-Weltmeisterschaft als Ersatzpilot für den verletzten Xavi Cardelus.

Fantic-Racing-Teammanager Roberto Locatelli hat in der Moto2-WM wie auch KTM-Ajo Chef Aki Ajo dauerhaft Sorgen mit angeschlagenen Piloten. Der Italiener hatte zuletzt Probleme mit Aron Canet, der eine Operation am Wadenbein über sich ergehen ließ. Nun muss Locatelli für den anstehenden Grand Prix auf dem Sachsenring wieder eine Anpassung vornehmen und Xavi Cardelus ersetzen.

Cardelus stürzte im zweiten Training bei der TT in Assen zuletzt heftig und muss die kommende Rennveranstaltung aussetzen. Zwar ist beim Spanier keine Operation nötig, die Pause wird aber länger dauern.

Dafür erhält dessen junger Landsmann Roberto Garcia eine Chance. Was weiß man über Roberto Garcia? Der 18-jährige Garcia fährt für Fantic bereits in der Junior-GP-Serie, wo er in der Moto2-Kategorie auch die Tabelle anführt. Er wurde erst am 31. Mai 18 Jahre alt. Garcia wird somit am Sachsenring jüngster Moto2-Fahrer sein.

In der Junior-GP wird Garcia von Ex-GP-Ass Jose-Luis Cardoso im Team «Fantic Cardoso Racing» betreut. Beim letzten Rennen in Portimao in Portugal, als er von der Pole-Position aus beide Rennen für sich entschied. «Ich bin sehr glücklich und aufgeregt, dass ich die Chance auf das Debüt in der Moto2-WM bekomme», sagt Garcia. «Ich wünsche Xavi natürlich alles Gute für seine Genesung.»

Und Garcia weiß auch: «Ich möchte Fantic auch für die Unterstützung in den vergangenen zwei Jahren in der JuniorGP-Serie danken, was für mich sehr wichtig war. Und ich sage auch danke, dass ich jetzt die Chance auf das WM-Debüt bekomme. Ich fühle mich großartig, wir arbeiten im Team sehr gut in der JuniorGP. Jetzt wollen wir das kommende Wochenende und hart arbeiten, damit es bestmöglich funktioniert.»