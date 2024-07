Sachsenring: Vietti mit Pole-Position, Schrötter 22.

Moto2-Pole-Mann am Sachsenring: Celestino Vietti

Red Bull-KTM-Ajo-Ersatzpilot Marcel Schrötter zeigte im Moto2-Qualifying auf dem Sachsenring mit Rang 22 eine solide Vorstellung. Die Pole-Position holte sich sein Teamkollege Celestino Vietti.

Als Schnellster der Trainingssitzungen startete Somkiat Chantra aus dem Idemitsu Honda Team Asia am zuversichtlichsten in das neunte Moto2-Qualifying der Saison. Der Thailänder hatte den Sachsenring im ersten Training in 1:22,698 min umrundet und damit einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Hinter ihm lauerten Aron Canet (Fantic Racing) und WM-Leader Sergio Garcia.

Im ersten Qualifying sicherten sich Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo), Dennis Foggia, sowie die Liqui Moly Husqvarna Intact GP-Kollegen Darryn Binder und Senna Agius ein Ticket für den Kampf um die Pole-Position. Marcel Schrötter, der im Red Bull-KTM-Ajo-Team den verletzten Deniz Öncü ersetzt, startet am Sonntag von Platz 22 in seinen Heim-GP, nachdem er sich zwischenzeitlich wacker in den Top-4 des Q1 gehalten hatte.

Bei 29 Grad Außentemperatur brachte es der Asphalt der 3,7 km langen deutschen Piste auf 43 Grad und bot den Fahrern somit beste Bedingungen für ihre Zeitenjagd. Eine erste Referenz lieferte Boscoscuro-Ass Alonso López mit einer Zeit von 1:23,127 min, die jedoch augenblicklich vom Klassenneuling Diogo Moreira unterboten wurde.

Nach fünf Minuten stürmte Tony Arbolino (Marc VDS Racing) an die Spitze der Zeitenliste und verdrängte dort Moreira. Nur Sekunden später schob sich Assen-Sieger Ai Ogura mit einer Zeit von 1:23,040 min auf Platz 2 vor. In der Anfangsphase des Zeittrainings ging es bereits extrem eng zur Sache, die Top-15 trennten gerade einmal 0,303 sec.

Während fast alle Piloten für einen kurzen Stopp die Box ansteuerten, begab sich Ogura auf Bestzeitjagd. Der Japaner konnte seine bisher schnellste Zeit jedoch nicht unterbieten, weshalb auch er sieben Minuten vor Schluss in die Boxengasse einbog. Der angeschlagene Joe Roberts (American Racing) hielt sich zu diesem Zeitpunkt auf einem beachtlichen achten Rang.

Die entscheidende Phase des Zeittrainings wurde durch eine Zeitenverbesserung von Kalex-Pilot Senna Agius eingeläutet. Der Australier raste auf die zweite Position vor. Im gleichen Atemzug fuhr Vietti mit einer Zeit von 1:22,778 min auf die provisorische Pole-Position.

Mit noch 2:30 min auf der Uhr stürzte Sergio Garcia in Kurve 1 und konnte damit nicht mehr in das Geschehen auf der Strecke eingreifen. Für den Spanier bedeutete dies bestenfalls Platz 12. Infolge des Sturzes und der gelben Flaggen wurden zahlreiche Rundenzeiten gestrichen, sodass kein Fahrer mehr die Bestzeit von Celestino Vietti unterbieten konnte.

Für den Italiener war es seine erste Pole-Position seit Misano 2023. Dahinter komplettierten Jake Dixon (+0,047 sec) und Fermin Aldeguer (+ 0,127sec) die erste Startreihe. Liqui Moly Husqvarna Intact GP-Neuling Senna Agius beendete die Session auf einem starken vierten Platz – sein bislang bestes Qualifying-Ergebnis in der Moto2-WM.

Ergebnisse Moto2 Qualifying 2 Sachsenring (6. Juli)

1. Celestino Vietti (I), Kalex, 1:22,778 min

2. Jake Dixon (GB), Kalex, + 0,047 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,127

4. Senna Agius (AU), Kalex, +0,163

5. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,214

6. Tony Arbolino (I), Kalex, +0,259

7. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +0,262

8. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,264

9. Marcos Ramirez (E), Kalex, + +0,305

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro,+0,349

11. Joe Roberts (AM), Kalex, + 0,395

12. Sergio Garcia (E) Boscoscuro, + 0,404

13. Izan Guevara (E), Kalex, + 0,439

14. Aron Canet (E), Kalex, +0.504



22. Marcel Schrötter (D), Kalex, + 0,395*

*Auf die Bestzeit in Q1