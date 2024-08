Silverstone: Ogura vor Canet auf Pole-Position

Ein möglicher Platz in der MotoGP kann Flügel verleihen, so auch bei Ai Ogura, der sich in Silverstone die Pole-Position in der Moto2 sichert. Mit Startplatz 26 gibt es für Marcel Schrötter ein ernüchterndes Resultat.

Im zweiten Zeittraining für den britischen Grand Prix in Silverstone gelang Zonta van den Goorbergh vom Team RW-Idrofoglia Racing GP eine Überraschung. Nur der Spanier Aron Canet (Fantic Racing) umrundete die Rennstrecke schneller als der großgewachsene Niederländer. Die zweite Überraschung lieferte Fermin Aldeguer ab. Der künftige MotoGP-Pilot blieb auf seiner Boscoscuro weit hinter den Erwartungen. Der Sachsenring-Sieger erreichte lediglich die 18. schnellste Zeit, die ihm eine Extraschicht im Q1 bescherte.

Im ersten Qualifying schafften Aldeguer (GT Trevisan SpeedUp), Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2), Bo Bendsnyder (Preicanos Racing Team) und Jeremy Alcoba (Yamaha VR46 Master Camp Team) doch noch den Sprung ins Q2 und erhielten damit die Chance, sich für das Rennen eine gute Startposition zu sichern. Marcel Schrötter, der im Team Red Bull KTM Ajo zum dritten Mal den noch immer verletzten Deniz Öncü ersetzt, kam über Rang 26 nicht hinaus.

Ai Ogura (MT Helmets - MSI), der gerüchtweise ein heißer Anwärter auf einen Platz in einem MotoGP-Team zu sein scheint, bleibt mit 2:03,097 min. gleich in seiner ersten gezeiteten Runde deutlich unter dem All Time Race Record von Canet aus dem gestrigen Training, um im nächsten Umlauf mit 2:02,940 nochmals schneller zu werden. Canet verliert nur um 52 Tausendstelsekunden auf seinen Konkurrenten. Der WM-Führende Sergio Garcia (MT Helmets - MSI) weist als 13. einen Rückstand von einer Sekunde auf.

Bis eineinhalb Minuten vor Schluss tut sich nichts, dann ist es Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), der sich verbessern kann, doch der US-Boy verliert seinen sechsten Platz kurz darauf, weil Arenas die fünfte Position übernimmt, doch auch der Spanier darf sich nur kurz freuen, denn Diogo Moreira vom Team Italtrans Racing Team stürmt auf Rang 3. Der junge Brasilianer, im Vorjahr noch in der kleinsten Klasse unterwegs, kommt mit seiner Moto2 immer besser zurecht.

In der allerletzten Runde bahnt sich noch eine Zeitverbesserung von Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2) an. Seine Zwischenzeiten deuten auf einen Platz in der ersten Startreihe hin, doch der Spanier verliert im letzten Sektor viel Zeit, weil er bei seinem Angriff auf die Bestzeit von Ogura auf van den Goorbergh aufläuft.

Mit seiner ersten Pole-Position in dieser Saison sichert sich Ogura eine gute Ausgangsposition. Sein Teamkollege Garcia, der in der Zwischenwertung der Weltmeisterschaft sieben Punkte vor ihm liegt, landete abgeschlagen an der 16. Stelle und muss das Rennen aus der sechsten Startreihe in Angriff nehmen. Auch für Aldeguer verlief das zweite Qualifying nicht wie gewünscht. Der Boscoscuro-Pilot, der vor der Saison als Favorit auf den WM-Titel gehandelt wurde, steht auf dem elften Startplatz.

Gut lief es für Local Boy Jake Dixon (CFMOTO Aspar Team). Der Brite, der diese Saison nicht gerade von Glück gesegnet ist, hat sich für das Jubiläum «75 Jahre Motorrad-WM» ein spezielles Helmdesign überlegt. Er erinnert damit an die Erfolge seines Vaters Darren Dixon, der 1995 und 1996 mit seinem Beifahrer Andy Hetherington die Seitenwagen-Weltmeisterschaft für sich entschieden hatte.

Ergebnis Moto2 Qualifying 2 Silverstone (3. August)

1. Ai Ogura (JAP), Boscosuro, 2:02,940

2. Aron Canet (E), Kalex, +0,052 sec

3. Diogo Moreira (BRA), Kalex, +0,183

4. Celestino Vietti (I), Kalex, +0,209

5. Jake Dixon (GB), Kalex, +0,229

6. Albert Arenas (E), Kalex, +0,265

7. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,266

8. Bo Bendsneyder (NL), Kalex, +0,336

9. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,349

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,438

11. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,523

12. Tony Arbolino (I), Kalex, +0,581

13. Somkiat Chantra (THAI), Kalex, +0,591

14. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,653

15. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,699

16. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +0,719

17. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +0,807

18. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0985



26. Marcel Schrötter (D), Kalex, + 1,299*

*Auf die Bestzeit in Q1