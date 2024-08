Marcel Schrötter überzeugt: Potenzial ist vorhanden

Zum dritten Mal in dieser Saison sprang Marcel Schrötter im Team Red Bull KTM Ajo für den verletzten Deniz Öncü in der Moto2-WM als Ersatz ein. Punkte verpasste der Bayer in Silverstone um 4,5 Sekunden.

Für Marcel Schrötter, in der Hauptanstellung für das Team MV Agusta Reparto Corse in der Supersport-WM unterwegs, endete sein dritter Moto2-Einsatz nach Assen und Sachsenring für das finnische Team Red Bull KTM Ajo mit einer Genugtuung. Bei guten Bedingungen kostete ihn ein Zwischenfall in der Anfangsphase eine bessere Position, das Ziel sah der 31-Jährige 22,302 sec hinter Sieger Jake Dixon. Zu Platz 15 und damit einem WM-Punkt fehlen Marcel 4,535 sec.

«Am Ende eines schwierigen Wochenendes haben wir im Rennen eine solide Leistung abgeliefert», urteilte Schrötter. «Der Punkt ist, dass die Umstellung auf die Moto2-Maschine unglaublich schwierig ist. Dementsprechend beginnt das Wochenende am Freitag mit einem großen Rückstand, der an den beiden folgenden Tagen nicht mehr aufgeholt werden kann. Silverstone war wegen der schwierigen Strecke noch komplizierter. Dazu kommt, dass diese Klasse auf einem sehr hohen Niveau ist, die Jungs sind megaschnell, und sie haben auch den Vorteil, dass sie die verwendeten Pirelli-Reifen inzwischen etwas besser kennen, sodass sie im Qualifying mehr herausholen können. Das sind Dinge, die man nicht mit einem Fingerschnippen erreichen kann. Man kann nicht erwarten, dass man auf ein Moto2-Motorrad springt und ohne weiteres mitmischen kann.»

«Was das Rennen angeht, so kann viel passieren, wenn man hinten festsitzt, was leider der Fall war, als ein anderer Fahrer stürzte», erzählte Schrötter, der von Startplatz 26 kam. «Die Situation, als der Zug gerade auf die Gegengerade einbog, kostete nicht nur mich den Schwung, sondern alle Fahrer dahinter auch. Dadurch entstand sofort eine Lücke zu der Gruppe, die um die letzten Punkte kämpfte. Diese Lücke konnte ich dann nicht mehr schließen. Das war ein wenig schade, denn ich hatte eine gute Pace und führte meine Gruppe die meiste Zeit des Rennens an. Außerdem fuhr ich oft die gleichen Zeiten, wenn nicht sogar manchmal schneller, wie die Jungs auf den Plätzen 10 bis 13. Man kann das Potenzial sehen.»



Für Schrötter geht es bereits am kommenden Wochenende mit dem nächsten Event der Supersport-WM in Portimao im Süden Portugals weiter. Aktuell liegt er auf dem fünften Gesamtrang.

Ergebnisse Moto2 Silverstone, Rennen (4. August):

1. Jake Dixon (GB), Kalex, 17 Runden in 35:25,147 min

2. Aron Canet, (E), Kalex, + 0,177 sec

3. Celestino Vietti (I), Kalex, + 7,054

4. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, + 8,476

5. Manuel González (E), Kalex, + 8,781

6. Darryn Binder (ZA), Kalex, +8,901

7. Jeremy Alcoba (E), Kalex, + 10,505

8. Albert Arenas (E), Kalex, + 11,689

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, + 12,390

10. Senna Agius (AUS), Kalex, + 13,935

11. Zonta van der Goorbergh (NED), Kalex, + 14,115

12. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, + 14,308

13. Bo Bendsneyder (NED), Kalex, + 14,942

14. Ai Ogura (J), Boscoscuro, + 17,541

15. Marcos Ramirez (E), Kalex, + 17,767

17. Marcel Schrötter (D), Kalex, + 22,302



WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Garcia, 160 Punkte. 2. Ogura 142. 3. Roberts 123. 4. Aldeguer 112. 5. López 100. 6. Gonzalez 88. 7. Dixon 78. 8. Canet 78. 9. 9. Vietti 71. 10. Alcoba 57. 11. Chantra 56. 12. Arenas 56. 13. Arbolino 50. 14. Ramirez 45. 15. Agius 32.